Самые оригинальные и сердечные пожелания от крымчан к 8 марта - ВИДЕО
Самые оригинальные и сердечные пожелания от крымчан к 8 марта - ВИДЕО
В Международный женский день корреспонденты РИА Новости Крым спросили крымчан, что бы они хотели пожелать прекрасной половине человечества на 8 марта? РИА Новости Крым, 08.03.2026
2026-03-08T10:56
2026-03-08T10:56
видео
8 марта
симферополь
крым
новости крыма
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. В Международный женский день корреспонденты РИА Новости Крым спросили крымчан, что бы они хотели пожелать прекрасной половине человечества на 8 марта?Ответы людей - в нашем видео-опросе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во сколько обойдутся цветы в Крыму к 8 мартаВкусные букеты подарили "девочкам" в зоопарке БахчисараяИстория праздника 8 марта в инфографике РИА Новости Крым
видео, 8 марта, симферополь, крым, новости крыма, общество
Самые оригинальные и сердечные пожелания от крымчан к 8 марта - ВИДЕО

Самые оригинальные и сердечные пожелания от крымчан к 8 марта - ВИДЕО

10:56 08.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. В Международный женский день корреспонденты РИА Новости Крым спросили крымчан, что бы они хотели пожелать прекрасной половине человечества на 8 марта?
Ответы людей - в нашем видео-опросе.
Во сколько обойдутся цветы в Крыму к 8 марта
Вкусные букеты подарили "девочкам" в зоопарке Бахчисарая
История праздника 8 марта в инфографике РИА Новости Крым
