Самые оригинальные и сердечные пожелания от крымчан к 8 марта - ВИДЕО
В Международный женский день корреспонденты РИА Новости Крым спросили крымчан, что бы они хотели пожелать прекрасной половине человечества на 8 марта? РИА Новости Крым, 08.03.2026
2026-03-08T10:56
2026-03-08T10:56
2026-03-08T10:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. В Международный женский день корреспонденты РИА Новости Крым спросили крымчан, что бы они хотели пожелать прекрасной половине человечества на 8 марта?Ответы людей - в нашем видео-опросе.
