Рейтинг@Mail.ru
Запасы газа в Европе на исходе - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260308/zapasy-gaza-v-evrope-na-iskhode-1153778485.html
Запасы газа в Европе на исходе
Запасы газа в Европе на исходе - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Запасы газа в Европе на исходе
В подземных хранилищах газа запасы топлива опустились ниже 30 процентов. Весь запас на зиму Европа опустошила еще в середине февраля. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.03.2026
2026-03-08T08:42
2026-03-08T08:42
газпром
европейский союз (ес)
европа
нидерланды
газ
поставки российского газа в европу
в мире
экономика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/07/1122604604_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_446d65c8700765d7679817a0c9f99698.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В подземных хранилищах газа запасы топлива опустились ниже 30 процентов. Весь запас на зиму Европа опустошила еще в середине февраля. Об этом сообщили в Газпроме.Хуже всего ситуация сложилась в Нидерландах.Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что российский газ уже в ближайшее время будет направлен с европейского рынка дружественным Москве странам.В январе запасы газа в подземных хранилищах Европы упали ниже 50 процентов. При этом 7 и 8 января из европейских хранилищ были отобраны максимальные для этих суток объемы газа за всю историю наблюдений.Предыдущий антирекорд Европа поставила в конце декабря. Тогда, по данным Газпрома, в хранилищах было 66,3 млрд куб. м газа. При этом 24 и 25 декабря, несмотря на праздники, отборы газа из европейских ПХГ были максимальными для этих дней за всю историю наблюдений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа перешла к самоубийству: в МИД оценили новые санкции против РоссииЕвропа скоро сама восстановит "Северный поток - 2" – ДмитриевПутин допустил прекращение поставок российского газа в ЕС прямо сейчас
европа
нидерланды
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/07/1122604604_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_7c4d6cd8778927df5f9e4e6912da4892.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
газпром, европейский союз (ес), европа, нидерланды, газ, поставки российского газа в европу, в мире, экономика, новости
Запасы газа в Европе на исходе

В хранилищах Евросоюза осталось менее 30% запасов газа - Газпром

08:42 08.03.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрубы государственной нефтегазовой компании Польши Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo
Трубы государственной нефтегазовой компании Польши Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В подземных хранилищах газа запасы топлива опустились ниже 30 процентов. Весь запас на зиму Европа опустошила еще в середине февраля. Об этом сообщили в Газпроме.
"В целом в хранилищах Европы осталось менее 30% запасов. Весь газ, закачанный в европейские хранилища при подготовке к зиме, отобран в середине февраля. Сейчас отбор идет из запасов предыдущих лет", - сказано в сообщении.
Хуже всего ситуация сложилась в Нидерландах.
"Уровень запасов газа в подземных хранилищах Нидерландов опустился ниже 10%, следует из данных Gas Infrastructure Europe на 5 марта. Это минимальный показатель для начала марта за историю наблюдений", - уточнили в Газпроме.
Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что российский газ уже в ближайшее время будет направлен с европейского рынка дружественным Москве странам.
В январе запасы газа в подземных хранилищах Европы упали ниже 50 процентов. При этом 7 и 8 января из европейских хранилищ были отобраны максимальные для этих суток объемы газа за всю историю наблюдений.
Предыдущий антирекорд Европа поставила в конце декабря. Тогда, по данным Газпрома, в хранилищах было 66,3 млрд куб. м газа. При этом 24 и 25 декабря, несмотря на праздники, отборы газа из европейских ПХГ были максимальными для этих дней за всю историю наблюдений.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Европа перешла к самоубийству: в МИД оценили новые санкции против России
Европа скоро сама восстановит "Северный поток - 2" – Дмитриев
Путин допустил прекращение поставок российского газа в ЕС прямо сейчас
 
ГазпромЕвропейский Союз (ЕС)ЕвропаНидерландыГазПоставки российского газа в ЕвропуВ миреЭкономикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:42Запасы газа в Европе на исходе
08:02Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу ВСУ - что известно
07:45История праздника 8 марта в инфографике РИА Новости Крым
07:39В Греции произошло мощное землетрясение
07:34Путин поздравил россиянок с 8 Марта
07:2372 дрона ВСУ уничтожены над Крымом и другими регионами России
07:13В Крыму восстановят два военных памятника
00:01Погода в Крыму 8 марта
00:00Какой сегодня праздник: 8 марта
23:44Рейд в Севастополе закрыт
21:42Угрозы Трампа и первые медали россиян на паралимпиаде – главное
21:17Как школы Крыма оснащены для обучения детей-инвалидов
20:51"Любэ", "Калинов мост", Маршал: песни о Севастополе
20:38Сербия проведет совместные учения с военными НАТО и США
20:05Преступность мигрантов и работа в новых регионах – доклад главы СК Путину
19:4114-летний подросток поджег заправку в Питере – что известно
19:19Бастрыкин на встрече с Путиным назвал общий ущерб от теракта в "Крокусе"
19:13США и Израиль против Ирана и атака ВСУ на Севастополь: топ недели
18:51В Феодосии отключили Вечный огонь
18:32Это очень трудно: Трамп сделал заявление о конфликте на Украине
Лента новостейМолния