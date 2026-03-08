https://crimea.ria.ru/20260308/zapasy-gaza-v-evrope-na-iskhode-1153778485.html

Запасы газа в Европе на исходе

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В подземных хранилищах газа запасы топлива опустились ниже 30 процентов. Весь запас на зиму Европа опустошила еще в середине февраля. Об этом сообщили в Газпроме.Хуже всего ситуация сложилась в Нидерландах.Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что российский газ уже в ближайшее время будет направлен с европейского рынка дружественным Москве странам.В январе запасы газа в подземных хранилищах Европы упали ниже 50 процентов. При этом 7 и 8 января из европейских хранилищ были отобраны максимальные для этих суток объемы газа за всю историю наблюдений.Предыдущий антирекорд Европа поставила в конце декабря. Тогда, по данным Газпрома, в хранилищах было 66,3 млрд куб. м газа. При этом 24 и 25 декабря, несмотря на праздники, отборы газа из европейских ПХГ были максимальными для этих дней за всю историю наблюдений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа перешла к самоубийству: в МИД оценили новые санкции против РоссииЕвропа скоро сама восстановит "Северный поток - 2" – ДмитриевПутин допустил прекращение поставок российского газа в ЕС прямо сейчас

