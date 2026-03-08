Запасы газа в Европе на исходе
В хранилищах Евросоюза осталось менее 30% запасов газа - Газпром
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрубы государственной нефтегазовой компании Польши Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В подземных хранилищах газа запасы топлива опустились ниже 30 процентов. Весь запас на зиму Европа опустошила еще в середине февраля. Об этом сообщили в Газпроме.
"В целом в хранилищах Европы осталось менее 30% запасов. Весь газ, закачанный в европейские хранилища при подготовке к зиме, отобран в середине февраля. Сейчас отбор идет из запасов предыдущих лет", - сказано в сообщении.
Хуже всего ситуация сложилась в Нидерландах.
"Уровень запасов газа в подземных хранилищах Нидерландов опустился ниже 10%, следует из данных Gas Infrastructure Europe на 5 марта. Это минимальный показатель для начала марта за историю наблюдений", - уточнили в Газпроме.
Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что российский газ уже в ближайшее время будет направлен с европейского рынка дружественным Москве странам.
В январе запасы газа в подземных хранилищах Европы упали ниже 50 процентов. При этом 7 и 8 января из европейских хранилищ были отобраны максимальные для этих суток объемы газа за всю историю наблюдений.
Предыдущий антирекорд Европа поставила в конце декабря. Тогда, по данным Газпрома, в хранилищах было 66,3 млрд куб. м газа. При этом 24 и 25 декабря, несмотря на праздники, отборы газа из европейских ПХГ были максимальными для этих дней за всю историю наблюдений.
