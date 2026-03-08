https://crimea.ria.ru/20260308/novosti-svo-kiev-poteryal-bolee-1200-boevikov-za-sutki-1153784875.html

Новости СВО: Киев потерял более 1200 боевиков за сутки

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки в зоне специальной военной операции потеряли убитыми и ранеными еще 1255 военнослужащих, также уничтожено более 20... РИА Новости Крым, 08.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки в зоне специальной военной операции потеряли убитыми и ранеными еще 1255 военнослужащих, также уничтожено более 20 единиц тяжелой бронетехники. Об этом говорится в сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" разгромили формирования противника в районах 12 населенных пунктов Харьковской и Сумской областей. Потери ВСУ составили до 235 военных. Также противник лишился танка, бронетранспортера, трех боевых бронемашин, 31 автомобиля, два артиллерийских орудия, три пусковых установки реактивных систем залпового огня. Также уничтожены две радиолокационные станция, станция радиоэлектронной борьбы и восемь складов материальных средств.Бойцы группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям ВСУ в районах восьми населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Харьковской области. ВСУ потеряли до 180 боевиков, две бронемашины, 24 автомобиля, два артиллерийских орудия и два склада боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю нанесли удары по украинским формированиям в районах четырех населенных пунктов ДНР. Уничтожены более 150 солдат противника, БТР, три бронемашины, 10 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Также уничтожены две радиолокационные станции, станция РЭБ, восемь складов боеприпасов, горючего и материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, разгромив украинские формирования в районах девяти населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери ВСУ составили свыше 345 боевиков, танк, БМП, три бронетранспортера, пять боевых бронемашин, 10 автомобилей и три артиллерийских орудия. Также уничтожены три станции РЭБ и два склада боеприпасов и горючего.Военнослужащие войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и нанесли поражение противнику в районах семи населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Киев потерял более 265 военнослужащих, четыре бронемашины, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и склад материальных средств.Бойцы "Днепра" улучшили тактическое положение и разгромили формирования ВСУ в районах трех населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Уничтожены до 80 боевиков, 18 автомобилей, пять станций РЭБ и два склада боеприпасов.Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли удары по местам подготовки и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143-х районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар по Украине: что уничтожено Восемь населенных пунктов и почти 9 тысяч боевиков - потери ВСУ за неделю В Кремле рассказали о ситуации в зоне СВО

