В Греции произошло мощное землетрясение - РИА Новости Крым, 08.03.2026
В Греции произошло мощное землетрясение
В Греции произошло мощное землетрясение - РИА Новости Крым, 08.03.2026
В Греции произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Греции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости Крым, 08.03.2026
2026-03-08T07:39
2026-03-08T07:39
греция
землетрясение
новости
евразия
сейсмология
европейский средиземноморский сейсмологический центр
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Греции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение зафиксировано в 03.32 по времени UTC (06.32 мск) в 155 километрах к западу от города Лариса с населением около 144 тысяч человек. Очаг залегал на глубине пяти километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
греция
евразия
Новости
В Греции произошло мощное землетрясение

В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,8

07:39 08.03.2026
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Греции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение зафиксировано в 03.32 по времени UTC (06.32 мск) в 155 километрах к западу от города Лариса с населением около 144 тысяч человек. Очаг залегал на глубине пяти километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
