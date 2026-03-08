https://crimea.ria.ru/20260308/v-gretsii-proizoshlo-moschnoe-zemletryasenie-1153781087.html
В Греции произошло мощное землетрясение
В Греции произошло мощное землетрясение - РИА Новости Крым, 08.03.2026
В Греции произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Греции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости Крым, 08.03.2026
2026-03-08
2026-03-08T07:39
2026-03-08T07:39
СИМФЕРОПОЛЬ, мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Греции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение зафиксировано в 03.32 по времени UTC (06.32 мск) в 155 километрах к западу от города Лариса с населением около 144 тысяч человек. Очаг залегал на глубине пяти километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Греции произошло мощное землетрясение
