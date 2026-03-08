Рейтинг@Mail.ru
Погода в Крыму 8 марта - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260308/pogoda-v-krymu-8-marta-1153770448.html
Погода в Крыму 8 марта
Погода в Крыму 8 марта - РИА Новости Крым, 08.03.2026
Погода в Крыму 8 марта
В воскресенье, 8 марта, антициклон принесет в Крым солнечную погоду и потепление до +10 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 08.03.2026
2026-03-08T00:01
2026-03-08T00:01
крым
погода
погода в крыму
новости крыма
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
евпатория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111147/33/1111473304_0:115:3077:1846_1920x0_80_0_0_12664ce4b17dd046c3fe1ce06c5bbd62.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В воскресенье, 8 марта, антициклон принесет в Крым солнечную погоду и потепление до +10 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…3, днем +7…9.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +7...9.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от -1 до +3, днем потеплеет до +8 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260306/kholodnaya-i-snezhnaya-zima-spasla-krym-ot-defitsita-vody---uchenye-1153750294.html
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
евпатория
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111147/33/1111473304_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_538095606c310dad8a3da977034dd57f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, погода, погода в крыму, новости крыма, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму 8 марта

В Крыму 8 марта будет солнечно и до 9 градусов тепла

00:01 08.03.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В воскресенье, 8 марта, антициклон принесет в Крым солнечную погоду и потепление до +10 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0..-5, на южном побережье +1…3; днем +5…10", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…3, днем +7…9.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +7...9.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от -1 до +3, днем потеплеет до +8 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Водохранилище в Крыму
6 марта, 21:14Радио "Спутник в Крыму"
Холодная и снежная зима спасла Крым от дефицита воды - ученые
 
КрымПогодаПогода в КрымуНовости КрымаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакЕвпаторияФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму 8 марта
00:00Какой сегодня праздник: 8 марта
23:44Рейд в Севастополе закрыт
21:42Угрозы Трампа и первые медали россиян на паралимпиаде – главное
21:17Как школы Крыма оснащены для обучения детей-инвалидов
20:51"Любэ", "Калинов мост", Маршал: песни о Севастополе
20:38Сербия проведет совместные учения с военными НАТО и США
20:05Преступность мигрантов и работа в новых регионах – доклад главы СК Путину
19:4114-летний подросток поджег заправку в Питере – что известно
19:19Бастрыкин на встрече с Путиным назвал общий ущерб от теракта в "Крокусе"
19:13США и Израиль против Ирана и атака ВСУ на Севастополь: топ недели
18:51В Феодосии отключили Вечный огонь
18:32Это очень трудно: Трамп сделал заявление о конфликте на Украине
18:13Грузовик сбил двух подростков на питбайке под Судаком
18:04В России вводят новый ГОСТ на карандаши
17:48Обострение между Азербайджаном и Ираном – в МИД назвали виновников
17:21Гибель актрисы Ведуновой – подробности смертельного ДТП
17:09Балаклава будущего: что построят у моря на месте бывших промзон
16:57В Волгограде пострадавший при атаке ВСУ ребенок выписан из больницы
16:41В Севастополе пройдет бесплатный киномарафон в честь 8 марта
Лента новостейМолния