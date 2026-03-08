Погода в Крыму 8 марта

https://crimea.ria.ru/20260308/pogoda-v-krymu-8-marta-1153770448.html
В воскресенье, 8 марта, антициклон принесет в Крым солнечную погоду и потепление до +10 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 08.03.2026
2026-03-08T00:01
2026-03-08T00:01
2026-03-08T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В воскресенье, 8 марта, антициклон принесет в Крым солнечную погоду и потепление до +10 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0..-5, на южном побережье +1…3; днем +5…10", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…3, днем +7…9.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +7...9.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от -1 до +3, днем потеплеет до +8 градусов.
