Сколько еще Иран сможет вести интенсивную войну
Иран способен вести интенсивные боевые действия как минимум полгода – КСИР
© REUTERS / StringerМитинг в Тегеране
© REUTERS / Stringer
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Иран способен вести интенсивные боевые действия как минимум шесть месяцев. Об этом заявил представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Али Мохаммад Наини.
"Вооруженные силы Ирана способны вести интенсивную войну как минимум шесть месяцев в текущем ритме", – цитирует Наини РИА Новости.
Он отметил, в распоряжении вооруженных сил исламской республики имеются тяжелые, баллистические, крылатые ракеты, а также различного вида беспилотники и ударные корабли и подготовлен для ведения масштабной и длительной войны.
"Поводов для беспокойства нет", - добавил он, отметив, что Иран в предстоящие дни намерен использовать более передовые, особо не применявшиеся ракеты высокой дальности.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что якобы цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, призвал граждан страны свергнуть режим. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Удары также были нанесены по ливанской столице – Бейруту. В результате этих атак погиб глава парламентского блока "Хезболла" Мухаммед Раад.
1 марта стало известно, что в результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи и высокопоставленные военные чиновники. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи.
Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке. Иран также заблокировал Ормузский пролив – важный маршрут экспорта нефти и газа. Командование Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) предупредило, что все суда при попытке пройти проливом будут сожжены.
Москва осудила нападение США и Израиля, призвала к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Трамп заявил, что американские военные намерены продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель и не исключил начало наземной операции. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что, убив верховного лидера, Израиль и США объявили войну мусульманам по всему миру.
Читайте также на РИА Новости Крым: