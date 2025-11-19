https://crimea.ria.ru/20251119/krymskiy-most-obstanovka-posle-zapuska-dvizheniya-1151033780.html
Крымский мост: обстановка после запуска движения
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. На Крымском мосту после возобновления движения в очереди на досмотр находятся 70 машин со стороны Краснодарского края. Об этом утром сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.О перекрытии движения стало известно в 16:16. Штатную работу возобновили в 16:44.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект.Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чтобы не сидели дома: в Крыму водят бесплатные экскурсии для бойцов СВОАвтотуризм и гастрономия становятся драйверами курортного роста КрымаВ Крым на Новый год – поедут ли туристы и что предложат отельеры
