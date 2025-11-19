Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: обстановка после запуска движения - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251119/krymskiy-most-obstanovka-posle-zapuska-dvizheniya-1151033780.html
Крымский мост: обстановка после запуска движения
Крымский мост: обстановка после запуска движения - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Крымский мост: обстановка после запуска движения
На Крымском мосту после возобновления движения в очереди на досмотр находятся 70 машин со стороны Краснодарского края. Об этом утром сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T17:20
2025-11-19T17:24
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150120742_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6531c41aa54204a01b97cff927da6d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. На Крымском мосту после возобновления движения в очереди на досмотр находятся 70 машин со стороны Краснодарского края. Об этом утром сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.О перекрытии движения стало известно в 16:16. Штатную работу возобновили в 16:44.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект.Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чтобы не сидели дома: в Крыму водят бесплатные экскурсии для бойцов СВОАвтотуризм и гастрономия становятся драйверами курортного роста КрымаВ Крым на Новый год – поедут ли туристы и что предложат отельеры
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150120742_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_cf55ce07252c43f19e65925927e456f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: обстановка после запуска движения

Крымский мост – после запуска движения проезда ждут 70 автомобилей со стороны Кубани

17:20 19.11.2025 (обновлено: 17:24 19.11.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. На Крымском мосту после возобновления движения в очереди на досмотр находятся 70 машин со стороны Краснодарского края. Об этом утром сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
О перекрытии движения стало известно в 16:16. Штатную работу возобновили в 16:44.
"По состоянию на 17 часов в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 70 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", – сказано в сообщении.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект.
Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Чтобы не сидели дома: в Крыму водят бесплатные экскурсии для бойцов СВО
Автотуризм и гастрономия становятся драйверами курортного роста Крыма
В Крым на Новый год – поедут ли туристы и что предложат отельеры
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:50В России проиндексируют пенсии
19:39Эрдоган выступил за возобновление переговоров России и Украины в Турции
19:24Мариуполь восстанавливают как Севастополь после Великой Отечественной
19:12ВСУ нанесли удар по Запорожской области – повреждены энергообъекты
19:04Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
18:54Гражданам Украины в Польше предъявили обвинение в подрыве железной дороги
18:43Буллинг – болезнь для агрессора и жертвы: психиатр
18:27В Крыму мужчина съел своих собак – возбуждено дело
18:10В Ялте полицейские спасли ребенка с отеком Квинке
17:57В Крыму 17-летнего юношу подозревают в работе на телефонных мошенников
17:42Открытие продаж билетов в Крым перенесено из-за ремонта на путях
17:32У Украины нет будущего: в Крыму оценили победу полуострова над блэкаутом
17:20Крымский мост: обстановка после запуска движения
17:08Какие профессии смогут получить выпускники девятых классов без аттестата
16:52Пошла по "встречке": в Симферополе осудили виновницу смертельного ДТП
16:45Крымский мост открыт для проезда
16:26Воздушную тревогу в Севастополе отменили
16:16Крымский мост закрыт
16:09На Донбассе после атак ВСУ подключают котельные к дизель-генераторам
15:48Повысят ли в России возраст выхода на пенсию
Лента новостейМолния