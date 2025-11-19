https://crimea.ria.ru/20251119/krymskiy-most-otkryt-dlya-proezda-1150743613.html
Крымский мост открыт для проезда
Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
2025-11-19T16:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход водители и их пассажиры обязаны проходить процедуру досмотра.Мост могут закрыть в целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
