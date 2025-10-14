https://crimea.ria.ru/20251014/v-krym-na-novyy-god--poedut-li-turisty-i-chto-predlozhat-otelery-1150007348.html

В Крым на Новый год – поедут ли туристы и что предложат отельеры

В Крым на Новый год – поедут ли туристы и что предложат отельеры

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Крым на новогодние каникулы востребован, при этом наибольшей популярностью пользуются отели, предлагающие разнообразные праздничные программы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель комитета Государственного Совета РК по курортам и туризму Роман Тихончук.По его словам, отметить Новый год "с размахом и чуть дороже" можно на Южном берегу Крыма. Более бюджетные, но тоже хорошие варианты предлагают курорты западного либо восточного Крыма. При этом в целом новогодние каникулы в Крыму обойдутся дешевле аналогичных предложений на Кубани.Более шести миллионов туристов посетили Республику Крым с начала года, сообщал ранее глава региона Сергей Аксенов. Он уточнил, что только в сентябре в Крыму отдохнули 745 тысяч человек, что на 16% больше, чем в прошлом году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в топ-направлений для автотуризма и коттеджного отдыхаВ Крыму создадут Центр компетенций индустрии гостеприимстваПортрет туриста: жители каких регионов выбирают отдых в Крыму

