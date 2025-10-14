Рейтинг@Mail.ru
В Крым на Новый год – поедут ли туристы и что предложат отельеры - РИА Новости Крым, 14.10.2025
В Крым на Новый год – поедут ли туристы и что предложат отельеры
В Крым на Новый год – поедут ли туристы и что предложат отельеры - РИА Новости Крым, 14.10.2025
В Крым на Новый год – поедут ли туристы и что предложат отельеры
Крым на новогодние каникулы востребован, при этом наибольшей популярностью пользуются отели, предлагающие разнообразные праздничные программы. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 14.10.2025
2025-10-14T06:42
2025-10-14T06:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Крым на новогодние каникулы востребован, при этом наибольшей популярностью пользуются отели, предлагающие разнообразные праздничные программы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель комитета Государственного Совета РК по курортам и туризму Роман Тихончук.По его словам, отметить Новый год "с размахом и чуть дороже" можно на Южном берегу Крыма. Более бюджетные, но тоже хорошие варианты предлагают курорты западного либо восточного Крыма. При этом в целом новогодние каникулы в Крыму обойдутся дешевле аналогичных предложений на Кубани.Более шести миллионов туристов посетили Республику Крым с начала года, сообщал ранее глава региона Сергей Аксенов. Он уточнил, что только в сентябре в Крыму отдохнули 745 тысяч человек, что на 16% больше, чем в прошлом году.
В Крым на Новый год – поедут ли туристы и что предложат отельеры

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Крым на новогодние каникулы востребован, при этом наибольшей популярностью пользуются отели, предлагающие разнообразные праздничные программы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель комитета Государственного Совета РК по курортам и туризму Роман Тихончук.
"В новогодние праздники Крым востребован. Отели готовы, номерной фонд готов, программы предлагаются. В первую очередь идет бронирование отелей, которые предлагают определенные программы", – говорит Тихончук.
По его словам, отметить Новый год "с размахом и чуть дороже" можно на Южном берегу Крыма. Более бюджетные, но тоже хорошие варианты предлагают курорты западного либо восточного Крыма. При этом в целом новогодние каникулы в Крыму обойдутся дешевле аналогичных предложений на Кубани.
"У нас очень лояльные цены относительно наших соседей. Поэтому если вы уже были в каком-то уголке республики, на Новый год поменяйте место. Чтобы сравнить, познать что-то новое, это всегда интересно", – советует гость эфира.
Более шести миллионов туристов посетили Республику Крым с начала года, сообщал ранее глава региона Сергей Аксенов. Он уточнил, что только в сентябре в Крыму отдохнули 745 тысяч человек, что на 16% больше, чем в прошлом году.
