https://crimea.ria.ru/20251115/tramp-o-yaderke-i-miting-v-kieve-protiv-zelenskogo--glavnoe-za-den-1150944920.html

Трамп о "ядерке" и митинг в Киеве против Зеленского – главное за день

Трамп о "ядерке" и митинг в Киеве против Зеленского – главное за день - РИА Новости Крым, 15.11.2025

Трамп о "ядерке" и митинг в Киеве против Зеленского – главное за день

Президент США Дональд Трамп заявил о желании встретиться с лидерами России и Китая по вопросу денуклеаризации. Все поезда дальнего следования из Крыма и в Крым, РИА Новости Крым, 15.11.2025

2025-11-15T22:20

2025-11-15T22:20

2025-11-15T22:20

главное за день

новости

новости крыма

в мире

сша

россия

украина

политика

прибалтика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0f/1150942161_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_15382ea2f5c1f2f238f7fc37292f0bce.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил о желании встретиться с лидерами России и Китая по вопросу денуклеаризации. Все поезда дальнего следования из Крыма и в Крым, которые ранее выбились из графика и задерживались, прибыли на станции назначения. В России сделали заявление о помощи соотечественникам в Прибалтике на фоне ужесточения давления. В Киеве прошел митинг против коррупции с требованием объявить народный импичмент главе режима Владимиру Зеленскому. Уголовное дело возбудили по факту инцидента в Севастополе с участием молодой матери и ее двухлетнего ребенка, которому женщина давала выпить и покурить – расследование взял на контроль глава СК РФ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Трамп заявил о важности трехсторонней встречи с РФ и КНРПрезидент США Дональд Трамп заявил, что Америка готова пойти на денкулеаризацию вместе с Россией и Китаем, для чего лидерам стран нужно встретиться и договориться. Об этом он заявил журналистам."Что я хотел бы сделать, так это пойти на денуклеаризацию. Другими словами – провести встречу в первую очередь с участием трех главных (стран – ред.), чтобы сократить ядерное оружие", – сказал Трамп.При этом американский лидер анонсировал скорые ядерные испытания США.В Киеве потребовали объявить импичмент ЗеленскомуНа площади Независимости в центре Киева прошел митинг против коррупции на Украине и самого главы киевского режима Владимира Зеленского. Люди требовали объявить ему импичмент на фоне разразившегося коррупционного скандала. В центр Киева участники акции вышли с плакатами с надписями: "Зеленский – преступник", "Нет коррупции", "Требую отставку президента".Все поезда из Крыма вернулись в график после задержекВсе поезда дальнего следования в России, которые ранее выбились из графика и задерживались, прибыли на станции назначения. Об этом сообщили в транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс"."Все поезда "Таврия", которые ранее задерживались в пути, введены в график или прибыли на станции назначения", – сказано в сообщении.Россия поможет соотечественникам из ПрибалтикиПоток обращений в аппарат российского омбудсмена от россиян, живущих в странах Прибалтики, в том числе в Латвии, резко возрос, сообщила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.История о "пьющем" малыше из Крыма стала уголовным деломГлавным следственным управлением Следкома РФ по Крыму и Севастополю возбуждено уголовное дело после проверки видео, на котором молодая мать в Севастополе дает своему двухлетнему ребенку выпить из пивной банки и покурить неизвестные вещества.По информации Следкома РФ, в настоящее время ребенок изъят уполномоченными органами и помещен в государственное социальное учреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251115/postpred-ssha-pri-nato-nazval-edinstvennyy-put-dlya-mira-na-ukraine-1150944475.html

https://crimea.ria.ru/20251115/ponravilos-voevat-ne-umiraya-v-krymu-predrekli-evrope-polneyshiy-khaos-1150942863.html

https://crimea.ria.ru/20251115/v-sevastopole-podryadchik-sryvaet-sroki-kapremonta-psikhiatricheskoy-bolnitsy-1150944110.html

https://crimea.ria.ru/20251115/udary-po-ukraine-segodnya-chernigovskaya-oblast-chastichno-obestochena-1150941234.html

https://crimea.ria.ru/20251115/v-shkole-krasnodara-8-klassnik-vystrelil-iz-raketnitsy-1150940203.html

сша

россия

украина

прибалтика

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, новости крыма, в мире, сша, россия, украина, политика, прибалтика