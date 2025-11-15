Рейтинг@Mail.ru
Трамп о "ядерке" и митинг в Киеве против Зеленского – главное за день - РИА Новости Крым, 15.11.2025
Трамп о "ядерке" и митинг в Киеве против Зеленского – главное за день
Трамп о "ядерке" и митинг в Киеве против Зеленского – главное за день - РИА Новости Крым, 15.11.2025
Трамп о "ядерке" и митинг в Киеве против Зеленского – главное за день
Президент США Дональд Трамп заявил о желании встретиться с лидерами России и Китая по вопросу денуклеаризации. Все поезда дальнего следования из Крыма и в Крым, РИА Новости Крым, 15.11.2025
2025-11-15T22:20
2025-11-15T22:20
главное за день
новости
новости крыма
в мире
сша
россия
украина
политика
прибалтика
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил о желании встретиться с лидерами России и Китая по вопросу денуклеаризации. Все поезда дальнего следования из Крыма и в Крым, которые ранее выбились из графика и задерживались, прибыли на станции назначения. В России сделали заявление о помощи соотечественникам в Прибалтике на фоне ужесточения давления. В Киеве прошел митинг против коррупции с требованием объявить народный импичмент главе режима Владимиру Зеленскому. Уголовное дело возбудили по факту инцидента в Севастополе с участием молодой матери и ее двухлетнего ребенка, которому женщина давала выпить и покурить – расследование взял на контроль глава СК РФ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Трамп заявил о важности трехсторонней встречи с РФ и КНРПрезидент США Дональд Трамп заявил, что Америка готова пойти на денкулеаризацию вместе с Россией и Китаем, для чего лидерам стран нужно встретиться и договориться. Об этом он заявил журналистам."Что я хотел бы сделать, так это пойти на денуклеаризацию. Другими словами – провести встречу в первую очередь с участием трех главных (стран – ред.), чтобы сократить ядерное оружие", – сказал Трамп.При этом американский лидер анонсировал скорые ядерные испытания США.В Киеве потребовали объявить импичмент ЗеленскомуНа площади Независимости в центре Киева прошел митинг против коррупции на Украине и самого главы киевского режима Владимира Зеленского. Люди требовали объявить ему импичмент на фоне разразившегося коррупционного скандала. В центр Киева участники акции вышли с плакатами с надписями: "Зеленский – преступник", "Нет коррупции", "Требую отставку президента".Все поезда из Крыма вернулись в график после задержекВсе поезда дальнего следования в России, которые ранее выбились из графика и задерживались, прибыли на станции назначения. Об этом сообщили в транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс"."Все поезда "Таврия", которые ранее задерживались в пути, введены в график или прибыли на станции назначения", – сказано в сообщении.Россия поможет соотечественникам из ПрибалтикиПоток обращений в аппарат российского омбудсмена от россиян, живущих в странах Прибалтики, в том числе в Латвии, резко возрос, сообщила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.История о "пьющем" малыше из Крыма стала уголовным деломГлавным следственным управлением Следкома РФ по Крыму и Севастополю возбуждено уголовное дело после проверки видео, на котором молодая мать в Севастополе дает своему двухлетнему ребенку выпить из пивной банки и покурить неизвестные вещества.По информации Следкома РФ, в настоящее время ребенок изъят уполномоченными органами и помещен в государственное социальное учреждение.
РИА Новости Крым
главное за день, новости, новости крыма, в мире, сша, россия, украина, политика, прибалтика
Трамп о "ядерке" и митинг в Киеве против Зеленского – главное за день

Заявления Трампа о ядерных испытаниях и митинг в Киеве против Зеленского – главное за день

22:20 15.11.2025
 
© Фото из соцсетейМитинг в Киеве после коррупционного скандала в сфере энергетики
Митинг в Киеве после коррупционного скандала в сфере энергетики
© Фото из соцсетей
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил о желании встретиться с лидерами России и Китая по вопросу денуклеаризации. Все поезда дальнего следования из Крыма и в Крым, которые ранее выбились из графика и задерживались, прибыли на станции назначения. В России сделали заявление о помощи соотечественникам в Прибалтике на фоне ужесточения давления. В Киеве прошел митинг против коррупции с требованием объявить народный импичмент главе режима Владимиру Зеленскому. Уголовное дело возбудили по факту инцидента в Севастополе с участием молодой матери и ее двухлетнего ребенка, которому женщина давала выпить и покурить – расследование взял на контроль глава СК РФ.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Трамп заявил о важности трехсторонней встречи с РФ и КНР

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка готова пойти на денкулеаризацию вместе с Россией и Китаем, для чего лидерам стран нужно встретиться и договориться. Об этом он заявил журналистам.
"Что я хотел бы сделать, так это пойти на денуклеаризацию. Другими словами – провести встречу в первую очередь с участием трех главных (стран – ред.), чтобы сократить ядерное оружие", – сказал Трамп.
При этом американский лидер анонсировал скорые ядерные испытания США.
Флаги России, США и Украины - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
20:02
Постпред США при НАТО назвал единственный путь для мира на Украине

В Киеве потребовали объявить импичмент Зеленскому

На площади Независимости в центре Киева прошел митинг против коррупции на Украине и самого главы киевского режима Владимира Зеленского. Люди требовали объявить ему импичмент на фоне разразившегося коррупционного скандала. В центр Киева участники акции вышли с плакатами с надписями: "Зеленский – преступник", "Нет коррупции", "Требую отставку президента".
Обострение ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
18:09
Понравилось воевать не умирая: в Крыму предрекли Европе полнейший хаос

Все поезда из Крыма вернулись в график после задержек

Все поезда дальнего следования в России, которые ранее выбились из графика и задерживались, прибыли на станции назначения. Об этом сообщили в транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс".
"Все поезда "Таврия", которые ранее задерживались в пути, введены в график или прибыли на станции назначения", – сказано в сообщении.
Капитальный ремонт в медучреждениях Севастополя
19:13
В Севастополе подрядчик срывает сроки капремонта психиатрической больницы

Россия поможет соотечественникам из Прибалтики

Поток обращений в аппарат российского омбудсмена от россиян, живущих в странах Прибалтики, в том числе в Латвии, резко возрос, сообщила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.
"Есть очень тесный контакт с миграционной службой МВД России... Россия делает все возможное для того, чтобы помочь этим людям вернуться на свою историческую родину и социализироваться", – сказала Москалькова.
Украинские пожарные в Черниговской области Украины
16:21
Удары по Украине сегодня: Черниговская область частично обесточена

История о "пьющем" малыше из Крыма стала уголовным делом

Главным следственным управлением Следкома РФ по Крыму и Севастополю возбуждено уголовное дело после проверки видео, на котором молодая мать в Севастополе дает своему двухлетнему ребенку выпить из пивной банки и покурить неизвестные вещества.
По информации Следкома РФ, в настоящее время ребенок изъят уполномоченными органами и помещен в государственное социальное учреждение.
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
15:13
В школе Краснодара 8-классник выстрелил из ракетницы
