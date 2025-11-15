Рейтинг@Mail.ru
В Крыму возбудили дело после видео с пьющим из пивной банки малышом
В Крыму возбудили дело после видео с пьющим из пивной банки малышом
В Крыму возбудили дело после видео с пьющим из пивной банки малышом - РИА Новости Крым, 15.11.2025
В Крыму возбудили дело после видео с пьющим из пивной банки малышом
Уголовное дело завели после проверки видео, на котором молодая мать в Севастополе дает своему двухлетнему ребенку выпить из пивной банки и покурить неизвестные... РИА Новости Крым, 15.11.2025
2025-11-15T16:32
2025-11-15T16:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Уголовное дело завели после проверки видео, на котором молодая мать в Севастополе дает своему двухлетнему ребенку выпить из пивной банки и покурить неизвестные вещества. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о его ходе, сообщили в ведомстве.Кадры, на которых молодая женщина дает малолетнему ребенку пить из пивной банки и предлагает покурить неизвестное вещество из бутылки, распространились в социальных сетях и были выявлены правоохранителями. Накануне в МВД России сообщили, что по факту возможного вовлечения малолетнего в употребление наркотиков и алкоголя полиция региона проводит проверку. В прокуратуре Севастополя заявили, что контролируют ее ход и принятие законного процессуального решения.В ведомстве уточнили, что Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.По информации Следкома РФ в настоящее время ребенок изъят уполномоченными органами и помещен в государственное социальное учреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сироте в Крыму дали квартиру без отопления и газа - вмешался СКВ Крыму более 500 человек лишились земли в СНТ – Бастрыкин требует докладТечет потолок и нет отопления: в Крыму СК проверяет больницу из-за жалоб
севастополь
В Крыму возбудили дело после видео с пьющим из пивной банки малышом

16:32 15.11.2025
 
Уголовный кодекс Российской Федерации
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Уголовное дело завели после проверки видео, на котором молодая мать в Севастополе дает своему двухлетнему ребенку выпить из пивной банки и покурить неизвестные вещества. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о его ходе, сообщили в ведомстве.
Кадры, на которых молодая женщина дает малолетнему ребенку пить из пивной банки и предлагает покурить неизвестное вещество из бутылки, распространились в социальных сетях и были выявлены правоохранителями. Накануне в МВД России сообщили, что по факту возможного вовлечения малолетнего в употребление наркотиков и алкоголя полиция региона проводит проверку. В прокуратуре Севастополя заявили, что контролируют ее ход и принятие законного процессуального решения.
"Главным следственным управлением ведомства по Крыму и Севастополю по этому факту было возбуждено уголовное дело", – сообщили в СК России.
В ведомстве уточнили, что Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
По информации Следкома РФ в настоящее время ребенок изъят уполномоченными органами и помещен в государственное социальное учреждение.
"Его жизни и здоровью ничего не угрожает", – уточнили следователи.
Лента новостейМолния