https://crimea.ria.ru/20251115/v-krymu-vozbudili-ugolovnoe-delo-posle-video-s-pyuschim-malyshom-1150941422.html

В Крыму возбудили дело после видео с пьющим из пивной банки малышом

В Крыму возбудили дело после видео с пьющим из пивной банки малышом - РИА Новости Крым, 15.11.2025

В Крыму возбудили дело после видео с пьющим из пивной банки малышом

Уголовное дело завели после проверки видео, на котором молодая мать в Севастополе дает своему двухлетнему ребенку выпить из пивной банки и покурить неизвестные... РИА Новости Крым, 15.11.2025

2025-11-15T16:32

2025-11-15T16:32

2025-11-15T16:33

ск рф (следственный комитет российской федерации)

гсу ск россии по крыму и севастополю

происшествия

дети

общество

уголовный кодекс

новости крыма

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111797/24/1117972434_0:51:959:590_1920x0_80_0_0_00fcd85c48b6ac682f6fa8db81b794ad.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Уголовное дело завели после проверки видео, на котором молодая мать в Севастополе дает своему двухлетнему ребенку выпить из пивной банки и покурить неизвестные вещества. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о его ходе, сообщили в ведомстве.Кадры, на которых молодая женщина дает малолетнему ребенку пить из пивной банки и предлагает покурить неизвестное вещество из бутылки, распространились в социальных сетях и были выявлены правоохранителями. Накануне в МВД России сообщили, что по факту возможного вовлечения малолетнего в употребление наркотиков и алкоголя полиция региона проводит проверку. В прокуратуре Севастополя заявили, что контролируют ее ход и принятие законного процессуального решения.В ведомстве уточнили, что Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.По информации Следкома РФ в настоящее время ребенок изъят уполномоченными органами и помещен в государственное социальное учреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сироте в Крыму дали квартиру без отопления и газа - вмешался СКВ Крыму более 500 человек лишились земли в СНТ – Бастрыкин требует докладТечет потолок и нет отопления: в Крыму СК проверяет больницу из-за жалоб

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), гсу ск россии по крыму и севастополю, происшествия, дети, общество, уголовный кодекс, новости крыма, севастополь