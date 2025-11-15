Рейтинг@Mail.ru
Поезда из Крыма прибыли на станции назначения после задержек - РИА Новости Крым, 15.11.2025
Поезда из Крыма прибыли на станции назначения после задержек
Поезда из Крыма прибыли на станции назначения после задержек - РИА Новости Крым, 15.11.2025
Поезда из Крыма прибыли на станции назначения после задержек
Все поезда дальнего следования, которые ранее выбились из графика и задерживались, прибыли на станции назначения. Об этом сообщил в транспортной компании "Гранд
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Все поезда дальнего следования, которые ранее выбились из графика и задерживались, прибыли на станции назначения. Об этом сообщил в транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс"."Все поезда "Таврия", которые ранее задерживались в пути, введены в график или прибыли на станции назначения", – сказано в сообщении.Утром в пятницу, 14 ноября, стало известно, что задерживаются 12 поездов в Крым и из Крыма. Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой составов. По данным перевозчика на 12 часов дня пятницу задерживались 9 составов. К трем часам дня все "крымские" поезда прибыли в пункты назначения, а от графика отставали четыре состава. Поздно вечером накануне сообщалось, что два поезда "Таврия" из Симферополя в Москву задерживаются в пути до 2,5 часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Поезда из Крыма прибыли на станции назначения после задержек

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Все поезда дальнего следования, которые ранее выбились из графика и задерживались, прибыли на станции назначения. Об этом сообщил в транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс".
"Все поезда "Таврия", которые ранее задерживались в пути, введены в график или прибыли на станции назначения", – сказано в сообщении.
Утром в пятницу, 14 ноября, стало известно, что задерживаются 12 поездов в Крым и из Крыма. Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой составов.
По данным перевозчика на 12 часов дня пятницу задерживались 9 составов. К трем часам дня все "крымские" поезда прибыли в пункты назначения, а от графика отставали четыре состава. Поздно вечером накануне сообщалось, что два поезда "Таврия" из Симферополя в Москву задерживаются в пути до 2,5 часов.
