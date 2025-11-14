Все опаздывающие поезда в Крым прибыли в пункты назначения
В Крым прибыли все следующие с задержкой поезда - из Крыма опаздывают четыре "Таврии"
15:25 14.11.2025 (обновлено: 15:47 14.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Все поезда, которые в пятницу задерживались в пути следования в Крым, прибыли в пункты назначения. От графика отстают четыре состава, которые следуют из Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".
Утром в пятницу стало известно, что по пути следования задерживаются 12 поездов в Крым и из Крыма. По данным перевозчика на 12 часов, – задерживались девять составов. "Таврия".
"Все поезда "Таврия", которые ранее следовали с опозданием, прибыли на станции назначения. В пути следования задерживаются четыре поезда "Таврия", – сказано в сообщении.
В транспортной компании уточнили, что к 15:00 опаздывают следующие составы:
- —№068 Симферополь – Москва, отправлением 13 ноября, задерживается на 3 часа;
- —№328 Симферополь – Кисловодск, отправлением 13 ноября, задерживается на 1 час;
- —№078 Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением 13 ноября, задерживается менее, чем на 1 час;
- —№196 Симферополь – Москва, отправлением 13 ноября, задерживается на 2 часа.
Время задержки в пути может измениться, добавили в "Гранд Сервис Экспресс".
Ранее сообщалось, что Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой составов.
