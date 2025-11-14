https://crimea.ria.ru/20251114/vse-opazdyvayuschie-poezda-v-krym-i-iz-kryma-pribyli-v-punkty-naznacheniya-1150918919.html

Все опаздывающие поезда в Крым прибыли в пункты назначения

Все опаздывающие поезда в Крым прибыли в пункты назначения - РИА Новости Крым, 14.11.2025

Все опаздывающие поезда в Крым прибыли в пункты назначения

Все поезда, которые в пятницу задерживались в пути следования в Крым, прибыли в пункты назначения. От графика отстают четыре состава, которые следуют из Крыма... РИА Новости Крым, 14.11.2025

2025-11-14T15:25

2025-11-14T15:25

2025-11-14T15:47

крым

поезд

поезд "таврия"

железные дороги крыма

новости крыма

расписание поездов в крыму

транспорт

логистика

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Все поезда, которые в пятницу задерживались в пути следования в Крым, прибыли в пункты назначения. От графика отстают четыре состава, которые следуют из Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".Утром в пятницу стало известно, что по пути следования задерживаются 12 поездов в Крым и из Крыма. По данным перевозчика на 12 часов, – задерживались девять составов. "Таврия".В транспортной компании уточнили, что к 15:00 опаздывают следующие составы:Время задержки в пути может измениться, добавили в "Гранд Сервис Экспресс".Ранее сообщалось, что Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой составов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Схема оплаты постельного белья в поездах в Крым не изменитсяПоезда "Таврия" и "Таврия Экспресс" перешли на зимнее расписаниеКрымские поезда "Таврия" перевезли за сезон 3,1 миллиона пассажиров

