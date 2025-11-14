Рейтинг@Mail.ru
Все опаздывающие поезда в Крым прибыли в пункты назначения - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Все опаздывающие поезда в Крым прибыли в пункты назначения
Все поезда, которые в пятницу задерживались в пути следования в Крым, прибыли в пункты назначения. От графика отстают четыре состава, которые следуют из Крыма... РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T15:25
2025-11-14T15:47
крым
поезд
поезд "таврия"
железные дороги крыма
новости крыма
расписание поездов в крыму
транспорт
логистика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/05/1148509029_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_fe207f4292f60c998889420621a3c0d1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Все поезда, которые в пятницу задерживались в пути следования в Крым, прибыли в пункты назначения. От графика отстают четыре состава, которые следуют из Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".Утром в пятницу стало известно, что по пути следования задерживаются 12 поездов в Крым и из Крыма. По данным перевозчика на 12 часов, – задерживались девять составов. "Таврия".В транспортной компании уточнили, что к 15:00 опаздывают следующие составы:Время задержки в пути может измениться, добавили в "Гранд Сервис Экспресс".Ранее сообщалось, что Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой составов.
крым
крым, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, новости крыма, расписание поездов в крыму, транспорт, логистика
Все опаздывающие поезда в Крым прибыли в пункты назначения

В Крым прибыли все следующие с задержкой поезда - из Крыма опаздывают четыре "Таврии"

15:25 14.11.2025 (обновлено: 15:47 14.11.2025)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Все поезда, которые в пятницу задерживались в пути следования в Крым, прибыли в пункты назначения. От графика отстают четыре состава, которые следуют из Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".
Утром в пятницу стало известно, что по пути следования задерживаются 12 поездов в Крым и из Крыма. По данным перевозчика на 12 часов, – задерживались девять составов. "Таврия".

"Все поезда "Таврия", которые ранее следовали с опозданием, прибыли на станции назначения. В пути следования задерживаются четыре поезда "Таврия", – сказано в сообщении.

В транспортной компании уточнили, что к 15:00 опаздывают следующие составы:
  • №068 Симферополь – Москва, отправлением 13 ноября, задерживается на 3 часа;
  • №328 Симферополь – Кисловодск, отправлением 13 ноября, задерживается на 1 час;
  • №078 Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением 13 ноября, задерживается менее, чем на 1 час;
  • №196 Симферополь – Москва, отправлением 13 ноября, задерживается на 2 часа.
Время задержки в пути может измениться, добавили в "Гранд Сервис Экспресс".
Ранее сообщалось, что Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой составов.
КрымПоездПоезд "Таврия"Железные дороги КрымаНовости КрымаРасписание поездов в КрымуТранспортЛогистика
 
