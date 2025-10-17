Рейтинг@Mail.ru
Крымские поезда "Таврия" перевезли за сезон 3,1 миллиона пассажиров - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251017/krymskie-poezda-tavriya-perevezli-za-sezon-31-milliona-passazhirov-1150250124.html
Крымские поезда "Таврия" перевезли за сезон 3,1 миллиона пассажиров
Крымские поезда "Таврия" перевезли за сезон 3,1 миллиона пассажиров - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Крымские поезда "Таврия" перевезли за сезон 3,1 миллиона пассажиров
В Крыму завершилось курсирование летних поездов "Таврия", всего за сезон составы перевезли более 3 млн пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.10.2025
2025-10-17T11:35
2025-10-17T11:32
крым
новости крыма
поезд "таврия"
поезд
гранд сервис экспресс
курортный сезон
железная дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0f/1139635322_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_168e88a4f9231a66a739ae46ce709b77.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Крыму завершилось курсирование летних поездов "Таврия", всего за сезон составы перевезли более 3 млн пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".По данным компании, больше всего пассажиров ехали из Москвы в Симферополь. На втором месте по популярности – маршрут между Адлером и Симферополем.Уточняется, что всего летом в Крым курсировала 21 пара поездов – 10 круглогодичных и 11 сезонных, а также три группы беспересадочных вагонов. Всего в перевозках задействовали 1018 вагонов, в том числе 89 новых, которые обслуживали поездные бригады в составе 3467 человек. При этом за лето проводниками "Таврии" стали 982 студента, 85 из них решили продолжить свою карьеру в компании.С мая и до 1 сентября поезда дальнего следования перевезли в Крым и в обратном направлении 2,5 миллиона пассажиров, сообщали ранее в пресс-службе перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Скорый поезд Симферополь – Санкт-Петербург переходит на зимний графикПеред новым годом добавится еще один поезд из Москвы в СимферопольПраздник в поезде: открыты продажи билетов отправлением в Новый год
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0f/1139635322_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_b2e45457549cf7aef680443819d63e5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, поезд "таврия", поезд, гранд сервис экспресс, курортный сезон, железная дорога
Крымские поезда "Таврия" перевезли за сезон 3,1 миллиона пассажиров

Поезда "Таврия" в Крым и из Крыма перевезли за лето 3,1 миллиона пассажиров - перевозчик

11:35 17.10.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия" в Крыму
Поезд Таврия в Крыму
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Крыму завершилось курсирование летних поездов "Таврия", всего за сезон составы перевезли более 3 млн пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"За курортный сезон с 1 мая по 30 сентября все поезда "Гранд Сервис Экспресс" перевезли 3,1 миллиона пассажиров – на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в поездах "Таврия" и "Таврия Экспресс" путешествовали 3,04 миллиона человек, 66 тысяч – в поезде "Гранд Экспресс", – проинформировали в компании.
По данным компании, больше всего пассажиров ехали из Москвы в Симферополь. На втором месте по популярности – маршрут между Адлером и Симферополем.
Уточняется, что всего летом в Крым курсировала 21 пара поездов – 10 круглогодичных и 11 сезонных, а также три группы беспересадочных вагонов. Всего в перевозках задействовали 1018 вагонов, в том числе 89 новых, которые обслуживали поездные бригады в составе 3467 человек. При этом за лето проводниками "Таврии" стали 982 студента, 85 из них решили продолжить свою карьеру в компании.

"Поезда "Таврия" делали остановки в 46 субъектах страны. Этим летом компания запустила три новых маршрута: круглодичный Санкт-Петербург – Симферополь, сезонные Таганрог – Симферополь и Владикавказ – Симферополь", – добавили в "ГСЭ".

С мая и до 1 сентября поезда дальнего следования перевезли в Крым и в обратном направлении 2,5 миллиона пассажиров, сообщали ранее в пресс-службе перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Скорый поезд Симферополь – Санкт-Петербург переходит на зимний график
Перед новым годом добавится еще один поезд из Москвы в Симферополь
Праздник в поезде: открыты продажи билетов отправлением в Новый год
 
КрымНовости КрымаПоезд "Таврия"ПоездГранд Сервис ЭкспрессКурортный сезонЖелезная дорога
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:58Путин обсудил с Орбаном будущий саммит с США в Будапеште
13:42Более десяти тысяч боевиков потеряли ВСУ за неделю
13:35Поезд насмерть сбил мужчину в Крыму
13:3187 взрывов на Солнце за четыре дня – что ждет землян
13:18Грядет шторм: энергетиков Крыма приводят в повышенную готовность
13:04Шесть погибших и 82 раненых - Украина убивает российских детей
12:43В Сакском районе Крыма восстановили подачу электричества
12:40Удары по Украине: без света остались Киев и 12 областей
12:26Восемь групповых ударов "Кинжалами" нанесены по Украине – что уничтожено
12:14Освобождены 3 населенных пункта в Харьковской и Днепропетровской областях
12:13Глава администрации в Белгородской области ранен при атаке дрона ВСУ
12:09Пять поездов "Таврия" в Крым задерживаются в пути
12:03ВСУ обстреляли жилой сектор в Алешках – погиб 10-летний ребенок
11:57От атак Украины с начала СВО пострадали более 24 тысяч мирных жителей
11:49Шторм с ливнями и ветром надвигается на Крым
11:35Крымские поезда "Таврия" перевезли за сезон 3,1 миллиона пассажиров
11:28Более 1,5 тысячи школьников Крыма узнали об ИИ-агентах на "Уроке цифры"
10:58Сакский район частично обесточен из-за аварии
10:49Военный смертельно ранил контрактника в Подмосковье и покончил с собой
10:46Когда в домах Симферополя станет тепло
Лента новостейМолния