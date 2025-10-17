Крымские поезда "Таврия" перевезли за сезон 3,1 миллиона пассажиров
Поезда "Таврия" в Крым и из Крыма перевезли за лето 3,1 миллиона пассажиров - перевозчик
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Крыму завершилось курсирование летних поездов "Таврия", всего за сезон составы перевезли более 3 млн пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"За курортный сезон с 1 мая по 30 сентября все поезда "Гранд Сервис Экспресс" перевезли 3,1 миллиона пассажиров – на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в поездах "Таврия" и "Таврия Экспресс" путешествовали 3,04 миллиона человек, 66 тысяч – в поезде "Гранд Экспресс", – проинформировали в компании.
По данным компании, больше всего пассажиров ехали из Москвы в Симферополь. На втором месте по популярности – маршрут между Адлером и Симферополем.
Уточняется, что всего летом в Крым курсировала 21 пара поездов – 10 круглогодичных и 11 сезонных, а также три группы беспересадочных вагонов. Всего в перевозках задействовали 1018 вагонов, в том числе 89 новых, которые обслуживали поездные бригады в составе 3467 человек. При этом за лето проводниками "Таврии" стали 982 студента, 85 из них решили продолжить свою карьеру в компании.
"Поезда "Таврия" делали остановки в 46 субъектах страны. Этим летом компания запустила три новых маршрута: круглодичный Санкт-Петербург – Симферополь, сезонные Таганрог – Симферополь и Владикавказ – Симферополь", – добавили в "ГСЭ".
С мая и до 1 сентября поезда дальнего следования перевезли в Крым и в обратном направлении 2,5 миллиона пассажиров, сообщали ранее в пресс-службе перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
