Крымские поезда "Таврия" перевезли за сезон 3,1 миллиона пассажиров

Крымские поезда "Таврия" перевезли за сезон 3,1 миллиона пассажиров - РИА Новости Крым, 17.10.2025

Крымские поезда "Таврия" перевезли за сезон 3,1 миллиона пассажиров

В Крыму завершилось курсирование летних поездов "Таврия", всего за сезон составы перевезли более 3 млн пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.10.2025

2025-10-17T11:35

2025-10-17T11:35

2025-10-17T11:32

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Крыму завершилось курсирование летних поездов "Таврия", всего за сезон составы перевезли более 3 млн пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".По данным компании, больше всего пассажиров ехали из Москвы в Симферополь. На втором месте по популярности – маршрут между Адлером и Симферополем.Уточняется, что всего летом в Крым курсировала 21 пара поездов – 10 круглогодичных и 11 сезонных, а также три группы беспересадочных вагонов. Всего в перевозках задействовали 1018 вагонов, в том числе 89 новых, которые обслуживали поездные бригады в составе 3467 человек. При этом за лето проводниками "Таврии" стали 982 студента, 85 из них решили продолжить свою карьеру в компании.С мая и до 1 сентября поезда дальнего следования перевезли в Крым и в обратном направлении 2,5 миллиона пассажиров, сообщали ранее в пресс-службе перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Скорый поезд Симферополь – Санкт-Петербург переходит на зимний графикПеред новым годом добавится еще один поезд из Москвы в СимферопольПраздник в поезде: открыты продажи билетов отправлением в Новый год

