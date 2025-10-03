https://crimea.ria.ru/20251003/rzhd-otkryli-prodazhi-biletov-na-poezda-otpravleniem-v-novyy-god-1149931240.html
Праздник в поезде: открыты продажи билетов отправлением в Новый год
08:33 03.10.2025 (обновлено: 09:47 03.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. РЖД начали продажи билетов на поезда дальнего следования, отправляющиеся 31 декабря, сообщила компания.
"До Нового года – 90 суток. А это значит, что сегодня открылись продажи билетов на поезда дальнего следования отправлением 31 декабря, одну из самых популярных дат новогодних поездок", - говорится в сообщении РЖД.
Компания также назвала поезда, которые могут стать наиболее популярными в зимние каникулы.
"Ожидаем, что наибольшим спросом в период праздников и рождественских каникул будут пользоваться билеты на поезда: между Москвой и Санкт-Петербургом, в города Краснодарского края, в Казань, Нижний Новгород и другие агломерации и региональные центры", - считают РЖД.
В компании добавили, что с учетом длинных выходных также назначили большое количество туристских поездов по самым разным направлениям: "Зимняя сказка", "Величие Севера", "Вятская сказка", "В Сибирь", "По Золотому кольцу", "В Карелию", "Лыжные стрелы" в Хибины и Розу Хутор и другие.
"Напоминаем, что на старте продаж проездные документы можно оформить с максимальной выгодой. Удобнее всего это сделать онлайн на нашем сайте, в веб-приложении или в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", - пишут РЖД.
