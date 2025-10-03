https://crimea.ria.ru/20251003/rzhd-otkryli-prodazhi-biletov-na-poezda-otpravleniem-v-novyy-god-1149931240.html

Праздник в поезде: открыты продажи билетов отправлением в Новый год

Праздник в поезде: открыты продажи билетов отправлением в Новый год - РИА Новости Крым, 03.10.2025

Праздник в поезде: открыты продажи билетов отправлением в Новый год

РЖД начали продажи билетов на поезда дальнего следования, отправляющиеся 31 декабря, сообщила компания. РИА Новости Крым, 03.10.2025

2025-10-03T08:33

2025-10-03T08:33

2025-10-03T09:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. РЖД начали продажи билетов на поезда дальнего следования, отправляющиеся 31 декабря, сообщила компания.Компания также назвала поезда, которые могут стать наиболее популярными в зимние каникулы."Ожидаем, что наибольшим спросом в период праздников и рождественских каникул будут пользоваться билеты на поезда: между Москвой и Санкт-Петербургом, в города Краснодарского края, в Казань, Нижний Новгород и другие агломерации и региональные центры", - считают РЖД.В компании добавили, что с учетом длинных выходных также назначили большое количество туристских поездов по самым разным направлениям: "Зимняя сказка", "Величие Севера", "Вятская сказка", "В Сибирь", "По Золотому кольцу", "В Карелию", "Лыжные стрелы" в Хибины и Розу Хутор и другие."Напоминаем, что на старте продаж проездные документы можно оформить с максимальной выгодой. Удобнее всего это сделать онлайн на нашем сайте, в веб-приложении или в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", - пишут РЖД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

