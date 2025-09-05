https://crimea.ria.ru/20250905/skolko-passazhirov-perevezli-krymskie-poezda-v-kurortnyy-sezon-1149242297.html

Сколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезон

Сколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезон - РИА Новости Крым, 05.09.2025

Сколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезон

Поезда дальнего следования с мая по сентябрь перевезли в Крым и в обратном направлении 2,5 миллиона пассажиров, загруженность поездов превысила 80%. Об этом... РИА Новости Крым, 05.09.2025

2025-09-05T17:21

2025-09-05T17:21

2025-09-05T17:21

поезд

гранд сервис экспресс

транспорт

российские железные дороги (ржд)

железные дороги крыма

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/08/1148592071_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c872634bd25847782ea5cadf6e74a7a1.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Поезда дальнего следования с мая по сентябрь перевезли в Крым и в обратном направлении 2,5 миллиона пассажиров, загруженность поездов превысила 80%. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Больше всего пассажиров поезда перевезли между Москвой и Симферополем. На это направление было продано 19% летних билетов. На втором месте по популярности маршрут между Адлером и Симферополем – 4% от общего количества пассажиров "Таврии".В сторону Крыма курсировал 21 поезд: восемь из Москвы, три из Санкт-Петербурга и 10 из других регионов. А также три группы беспересадочных вагонов. Для перевозки пассажиров были задействованы 53 состава поездов "Таврия" и 2 состава поезда "Гранд Экспресс", уточнили в компании.Общее количество сотрудников компании, задействованных в летних перевозках, превысило 3.5 тысячи человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Курортный сезон в Крыму продолжается – эксперт привел цифры Турпоток в Крым превысил показатели прошлого года на 16% "Крымская железная дорога" перевыполнила планы перевозок людей и грузов

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд, гранд сервис экспресс, транспорт, российские железные дороги (ржд), железные дороги крыма, крым, новости крыма