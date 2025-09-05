Рейтинг@Mail.ru
Сколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезон - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250905/skolko-passazhirov-perevezli-krymskie-poezda-v-kurortnyy-sezon-1149242297.html
Сколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезон
Сколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезон - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Сколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезон
Поезда дальнего следования с мая по сентябрь перевезли в Крым и в обратном направлении 2,5 миллиона пассажиров, загруженность поездов превысила 80%. Об этом... РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T17:21
2025-09-05T17:21
поезд
гранд сервис экспресс
транспорт
российские железные дороги (ржд)
железные дороги крыма
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/08/1148592071_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c872634bd25847782ea5cadf6e74a7a1.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Поезда дальнего следования с мая по сентябрь перевезли в Крым и в обратном направлении 2,5 миллиона пассажиров, загруженность поездов превысила 80%. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Больше всего пассажиров поезда перевезли между Москвой и Симферополем. На это направление было продано 19% летних билетов. На втором месте по популярности маршрут между Адлером и Симферополем – 4% от общего количества пассажиров "Таврии".В сторону Крыма курсировал 21 поезд: восемь из Москвы, три из Санкт-Петербурга и 10 из других регионов. А также три группы беспересадочных вагонов. Для перевозки пассажиров были задействованы 53 состава поездов "Таврия" и 2 состава поезда "Гранд Экспресс", уточнили в компании.Общее количество сотрудников компании, задействованных в летних перевозках, превысило 3.5 тысячи человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Курортный сезон в Крыму продолжается – эксперт привел цифры Турпоток в Крым превысил показатели прошлого года на 16% "Крымская железная дорога" перевыполнила планы перевозок людей и грузов
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/08/1148592071_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_168aba4733978a9989a3dd5997528263.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
поезд, гранд сервис экспресс, транспорт, российские железные дороги (ржд), железные дороги крыма, крым, новости крыма
Сколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезон

В курортный сезон поезда перевезли в Крым и обратно 2,5 млн пассажиров

17:21 05.09.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Поезда дальнего следования с мая по сентябрь перевезли в Крым и в обратном направлении 2,5 миллиона пассажиров, загруженность поездов превысила 80%. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"С 1 мая по 1 сентября поезда "Гранд Сервис Экспресс" перевезли 2,5 миллиона пассажиров. Общая загруженность поездов составила 83%. В поездах "Таврия и "Таврия Экспресс" проехали более 2,4 миллиона человек. 54 тысячи путешественников выбрали "Гранд Экспресс", - говорится в сообщении.
Больше всего пассажиров поезда перевезли между Москвой и Симферополем. На это направление было продано 19% летних билетов. На втором месте по популярности маршрут между Адлером и Симферополем – 4% от общего количества пассажиров "Таврии".
В сторону Крыма курсировал 21 поезд: восемь из Москвы, три из Санкт-Петербурга и 10 из других регионов. А также три группы беспересадочных вагонов. Для перевозки пассажиров были задействованы 53 состава поездов "Таврия" и 2 состава поезда "Гранд Экспресс", уточнили в компании.
Общее количество сотрудников компании, задействованных в летних перевозках, превысило 3.5 тысячи человек.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Курортный сезон в Крыму продолжается – эксперт привел цифры
Турпоток в Крым превысил показатели прошлого года на 16%
"Крымская железная дорога" перевыполнила планы перевозок людей и грузов
 
ПоездГранд Сервис ЭкспрессТранспортРоссийские железные дороги (РЖД)Железные дороги КрымаКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:13В Крыму 18 семей переселили из аварийных домов в новый жилой комплекс
18:04Академия футбола Крыма воспитала более 300 спортсменов за пять лет
18:01Суд избрал меру пресечения Аглае Тарасовой
17:40В Севастополе из-за ухудшения погоды остановили движение парома
17:21Сколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезон
17:11Масштабный пожар под Симферополем локализован на 50 гектарах
16:41Крупный пожар под Симферополем расследует прокуратура
16:22Срок окончания ремонта "горбатого" моста в Симферополе перенесли
15:57Двое взрослых и ребенок в Херсонской области подорвались на мине ВСУ
15:29Под Симферополем горит 50 гектаров сухостоя
15:21Ремонт дорог в Симферополе ведется по новым ГОСТам
14:44"Я вижу Крым в шелках": дизайнеры о стиле полуострова
14:17Горят HIMARS и Patriot: ВСУ понесли колоссальные потери в людях и технике
14:03Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов
14:01В Подмосковье упал легкомоторный самолет – пилот погиб
13:57Аглае Тарасовой может грозить срок за контрабанду наркотиков
13:20Пожар в Севастополе в районе Ялтинского кольца - что известно
13:07В Черном море уничтожены шесть быстроходных безэкипажных катеров ВСУ
12:55Четыре групповых удара за неделю – на Украине разбиты объекты ВПК
12:48В Севастополе владелица участка повредила доисторический объект
Лента новостейМолния