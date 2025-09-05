https://crimea.ria.ru/20250905/skolko-passazhirov-perevezli-krymskie-poezda-v-kurortnyy-sezon-1149242297.html
Сколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезон
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Поезда дальнего следования с мая по сентябрь перевезли в Крым и в обратном направлении 2,5 миллиона пассажиров, загруженность поездов превысила 80%. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Больше всего пассажиров поезда перевезли между Москвой и Симферополем. На это направление было продано 19% летних билетов. На втором месте по популярности маршрут между Адлером и Симферополем – 4% от общего количества пассажиров "Таврии".В сторону Крыма курсировал 21 поезд: восемь из Москвы, три из Санкт-Петербурга и 10 из других регионов. А также три группы беспересадочных вагонов. Для перевозки пассажиров были задействованы 53 состава поездов "Таврия" и 2 состава поезда "Гранд Экспресс", уточнили в компании.Общее количество сотрудников компании, задействованных в летних перевозках, превысило 3.5 тысячи человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Курортный сезон в Крыму продолжается – эксперт привел цифры Турпоток в Крым превысил показатели прошлого года на 16% "Крымская железная дорога" перевыполнила планы перевозок людей и грузов
Сколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезон
В курортный сезон поезда перевезли в Крым и обратно 2,5 млн пассажиров
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Поезда дальнего следования с мая по сентябрь перевезли в Крым и в обратном направлении 2,5 миллиона пассажиров, загруженность поездов превысила 80%. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"С 1 мая по 1 сентября поезда "Гранд Сервис Экспресс" перевезли 2,5 миллиона пассажиров. Общая загруженность поездов составила 83%. В поездах "Таврия и "Таврия Экспресс" проехали более 2,4 миллиона человек. 54 тысячи путешественников выбрали "Гранд Экспресс", - говорится в сообщении.
Больше всего пассажиров поезда перевезли между Москвой и Симферополем. На это направление было продано 19% летних билетов. На втором месте по популярности маршрут между Адлером и Симферополем – 4% от общего количества пассажиров "Таврии".
В сторону Крыма курсировал 21 поезд: восемь из Москвы, три из Санкт-Петербурга и 10 из других регионов. А также три группы беспересадочных вагонов. Для перевозки пассажиров были задействованы 53 состава поездов "Таврия" и 2 состава поезда "Гранд Экспресс", уточнили в компании.
Общее количество сотрудников компании, задействованных в летних перевозках, превысило 3.5 тысячи человек.
