https://crimea.ria.ru/20251010/skoryy-poezd-simferopol--sankt-peterburg-perekhodit-na-zimniy-grafik-1150110454.html

Скорый поезд Симферополь – Санкт-Петербург переходит на зимний график

Скорый поезд Симферополь – Санкт-Петербург переходит на зимний график - РИА Новости Крым, 10.10.2025

Скорый поезд Симферополь – Санкт-Петербург переходит на зимний график

Скорый поезд "Таврия" №77/78Симферополь – Санкт-Петербург переходит на зимний график курсирования. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 10.10.2025

2025-10-10T17:45

2025-10-10T17:45

2025-10-10T17:45

гранд сервис экспресс

поезд

билеты

железные дороги крыма

железная дорога

российские железные дороги (ржд)

крымская железная дорога (кжд)

поезд "таврия"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/05/1148509029_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_fe207f4292f60c998889420621a3c0d1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Скорый поезд "Таврия" №77/78Симферополь – Санкт-Петербург переходит на зимний график курсирования. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Поезд отправляется из Симферополя – в 21:10. На Курском вокзале Москвы состав делает остановку через день в 11:50. В Петербург он прибывает в этот же день в 21:55.Из Петербурга поезд отправляется в 01:40, остановка в Москве – в эти же сутки в 10:08, прибытие в Симферополь через день в 6:00, уточнил расписание перевозчик."Поезд связывает с Крымом сразу несколько крупных городов – Тверь, Москву, Тулу, Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону", – напомнили в "Гранд Сервис Экспресс".Поезд ходит каждый день. В состав поезда включены одноэтажные купейные и плацкартные вагоны.Ранее сообщалось, что поезд №97/98 Москва – Симферополь вернется в расписание перед новым годом – состав вновь будет курсировать на новогодних каникулах. Таким образом, на новогодних каникулах между Москвой и Симферополем будет курсировать до шести поездов в день.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Праздник в поезде: открыты продажи билетов отправлением в Новый годПоезд Москва – Симферополь меняет маршрутВ Крыму встретили необычный поезд с проводником Таврибарой

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, поезд, билеты, железные дороги крыма, железная дорога, российские железные дороги (ржд), крымская железная дорога (кжд), поезд "таврия"