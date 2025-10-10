Рейтинг@Mail.ru
Скорый поезд Симферополь – Санкт-Петербург переходит на зимний график
Скорый поезд "Таврия" №77/78Симферополь – Санкт-Петербург переходит на зимний график курсирования. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 10.10.2025
Скорый поезд Симферополь – Санкт-Петербург переходит на зимний график

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Скорый поезд "Таврия" №77/78Симферополь – Санкт-Петербург переходит на зимний график курсирования. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".

"Поезд №177/178 сообщением Санкт-Петербург – Симферополь сменит номер на 77/78 c 26 октября и продолжит курсировать в осенне-зимнем сезоне ежедневно до конца мая 2026 г. Поезд следует через Тверь, Москву, Тулу, Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань", – сказано в сообщении.

Поезд отправляется из Симферополя – в 21:10. На Курском вокзале Москвы состав делает остановку через день в 11:50. В Петербург он прибывает в этот же день в 21:55.
Из Петербурга поезд отправляется в 01:40, остановка в Москве – в эти же сутки в 10:08, прибытие в Симферополь через день в 6:00, уточнил расписание перевозчик.
"Поезд связывает с Крымом сразу несколько крупных городов – Тверь, Москву, Тулу, Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону", – напомнили в "Гранд Сервис Экспресс".
Поезд ходит каждый день. В состав поезда включены одноэтажные купейные и плацкартные вагоны.
Ранее сообщалось, что поезд №97/98 Москва – Симферополь вернется в расписание перед новым годом – состав вновь будет курсировать на новогодних каникулах. Таким образом, на новогодних каникулах между Москвой и Симферополем будет курсировать до шести поездов в день.
