В Крыму встретили необычный поезд с проводником Таврибарой - РИА Новости Крым, 27.09.2025
В Крыму встретили необычный поезд с проводником Таврибарой
В Крыму встретили необычный поезд с проводником Таврибарой - РИА Новости Крым, 27.09.2025
В Крыму встретили необычный поезд с проводником Таврибарой
В Симферополь в субботу днем прибыл фирменный двухэтажный поезд с ростовой куклой проводника Таврибара, который стал талисманом поездов "Таврия". Так... РИА Новости Крым, 27.09.2025
2025-09-27T13:08
2025-09-27T13:22
туризм в крыму
крым
отдых в крыму
крым курортный
новости крыма
поезд
гранд сервис экспресс
видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Симферополь в субботу днем прибыл фирменный двухэтажный поезд с ростовой куклой проводника Таврибара, который стал талисманом поездов "Таврия". Так компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" отметила День туризма. Праздничный состав встречали и корреспонденты РИА Новости Крым.По случаю Дня туризма перевозчик привел статистику летних перевозок. Всего с начала мая по конец сентября между полуостровом и материковой Россией курсировал 21 поезд "Таврия": восемь из Москвы, три из Санкт-Петербурга и десять из других регионов. А также три группы беспересадочных вагонов. Этим летом компания "Гранд Сервис Экспресс" запустила два новых маршрута: Таганрог – Симферополь и Владикавказ – Симферополь, напомнили в компании. Всего в крым и обратно на поездах проехали больше трех миллионов человек."Больше всего пассажиров за сезон было перевезено по направлению Москва – Симферополь. На втором месте по популярности – маршрут между Адлером и Симферополем. Самыми загруженными стали поезда №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь, № 91/92 Москва – Севастополь, №179/180 Санкт – Петербург – Евпатория и фирменный поезд №27/28 Москва – Симферополь", – перечислили в "Гранд Сервис Экспрессе".Самое главное новшество года – обновление подвижного состава: 89 новых вагонов купе, СВ и люкс, которые вошли в состав круглогодичных и сезонных поездов. Сейчас в собственном парке компании 264 вагона постройки 2023-2025 годов. Также перевозчик напоминает о новых удобных сервисах: в поездах начали продавать мороженое, исправления в электронный билет можно внести прямо на сайте. Там же появилась функция "Лист ожидания" – для тех, кто не смог приобрести билеты на старте продаж.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезон"Крымская железная дорога" перевыполнила планы перевозок людей и грузовУникальный вагон-"подлодка" отправился из Севастополя в Санкт-Петербург
туризм в крыму, крым, отдых в крыму, крым курортный, новости крыма, поезд, гранд сервис экспресс, видео
В Крыму встретили необычный поезд с проводником Таврибарой

В Симферополе встретили необычный поезд в День туризма

13:08 27.09.2025 (обновлено: 13:22 27.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Симферополь в субботу днем прибыл фирменный двухэтажный поезд с ростовой куклой проводника Таврибара, который стал талисманом поездов "Таврия". Так компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" отметила День туризма. Праздничный состав встречали и корреспонденты РИА Новости Крым.

"Таврибара – не просто проводник, а опытный путешественник и знаток особенностей железных дорог. По характеру он добродушный весельчак, который помогает пассажирам. В глубине души мечтает стать ведущим собственного железнодорожного шоу. Вполне возможно, что скоро на станциях его будут встречать толпы поклонников", – рассказали в пресс-службе компании.

По случаю Дня туризма перевозчик привел статистику летних перевозок. Всего с начала мая по конец сентября между полуостровом и материковой Россией курсировал 21 поезд "Таврия": восемь из Москвы, три из Санкт-Петербурга и десять из других регионов. А также три группы беспересадочных вагонов. Этим летом компания "Гранд Сервис Экспресс" запустила два новых маршрута: Таганрог – Симферополь и Владикавказ – Симферополь, напомнили в компании. Всего в крым и обратно на поездах проехали больше трех миллионов человек.
"Больше всего пассажиров за сезон было перевезено по направлению Москва – Симферополь. На втором месте по популярности – маршрут между Адлером и Симферополем. Самыми загруженными стали поезда №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь, № 91/92 Москва – Севастополь, №179/180 Санкт – Петербург – Евпатория и фирменный поезд №27/28 Москва – Симферополь", – перечислили в "Гранд Сервис Экспрессе".
Самое главное новшество года – обновление подвижного состава: 89 новых вагонов купе, СВ и люкс, которые вошли в состав круглогодичных и сезонных поездов. Сейчас в собственном парке компании 264 вагона постройки 2023-2025 годов. Также перевозчик напоминает о новых удобных сервисах: в поездах начали продавать мороженое, исправления в электронный билет можно внести прямо на сайте. Там же появилась функция "Лист ожидания" – для тех, кто не смог приобрести билеты на старте продаж.
