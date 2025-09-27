https://crimea.ria.ru/20250927/v-krymu-vstretili-neobychnyy-poezd-s-provodnikom-tavribaroy-1149777963.html

В Крыму встретили необычный поезд с проводником Таврибарой

В Крыму встретили необычный поезд с проводником Таврибарой - РИА Новости Крым, 27.09.2025

В Крыму встретили необычный поезд с проводником Таврибарой

27.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Симферополь в субботу днем прибыл фирменный двухэтажный поезд с ростовой куклой проводника Таврибара, который стал талисманом поездов "Таврия". Так компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" отметила День туризма. Праздничный состав встречали и корреспонденты РИА Новости Крым.По случаю Дня туризма перевозчик привел статистику летних перевозок. Всего с начала мая по конец сентября между полуостровом и материковой Россией курсировал 21 поезд "Таврия": восемь из Москвы, три из Санкт-Петербурга и десять из других регионов. А также три группы беспересадочных вагонов. Этим летом компания "Гранд Сервис Экспресс" запустила два новых маршрута: Таганрог – Симферополь и Владикавказ – Симферополь, напомнили в компании. Всего в крым и обратно на поездах проехали больше трех миллионов человек."Больше всего пассажиров за сезон было перевезено по направлению Москва – Симферополь. На втором месте по популярности – маршрут между Адлером и Симферополем. Самыми загруженными стали поезда №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь, № 91/92 Москва – Севастополь, №179/180 Санкт – Петербург – Евпатория и фирменный поезд №27/28 Москва – Симферополь", – перечислили в "Гранд Сервис Экспрессе".Самое главное новшество года – обновление подвижного состава: 89 новых вагонов купе, СВ и люкс, которые вошли в состав круглогодичных и сезонных поездов. Сейчас в собственном парке компании 264 вагона постройки 2023-2025 годов. Также перевозчик напоминает о новых удобных сервисах: в поездах начали продавать мороженое, исправления в электронный билет можно внести прямо на сайте. Там же появилась функция "Лист ожидания" – для тех, кто не смог приобрести билеты на старте продаж.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезон"Крымская железная дорога" перевыполнила планы перевозок людей и грузовУникальный вагон-"подлодка" отправился из Севастополя в Санкт-Петербург

