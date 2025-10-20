Рейтинг@Mail.ru
Поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс" перешли на зимнее расписание - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс" перешли на зимнее расписание
Поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс" перешли на зимнее расписание - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс" перешли на зимнее расписание
Поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс" в сообщении с Крымом и Севастополе перешли на движение по зимнему графику. Об этом сообщил в транспортной компании "Гранд... РИА Новости Крым, 20.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс" в сообщении с Крымом и Севастополе перешли на движение по зимнему графику. Об этом сообщил в транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс".Речь идет о четырех ежедневных поездах из Москвы, в том числе о фирменном поезде "Таврия Экспресс", двух ежедневных поездах из Петербурга и четырех поездах из Адлера, Кисловодска, Омска/Тюмени и Пермь)."По сравнению с прошлым сезоном, к круглогодичным добавился еще один поезд из Петербурга под номером 77/78, а поезд Кисловодск – Симферополь будет курсировать под новым номером 327/328", - уточнили в пресс-службе.Кроме того, на период новогодних каникул в Крым назначены дополнительные поезда из Москвы и Петербурга, а на время ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре изменен порядок курсирования поездов №75/76 Омск – Симферополь и №141/142 Пермь – Симферополь, добавили в компании.Также на зимний график курсирования в Крыму перешли пригородные поезда. Об этом сообщила пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании. Кроме того, скорый поезд "Таврия" №77/78Симферополь – Санкт-Петербург переходит на зимний график курсирования.Ранее сообщалось, что поезд №97/98 Москва – Симферополь вернется в расписание перед новым годом – состав вновь будет курсировать на новогодних каникулах. Таким образом, на новогодних каникулах между Москвой и Симферополем будет курсировать до шести поездов в день.
гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, расписание поездов в крыму, новости крыма
Поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс" перешли на зимнее расписание

Поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс" перешли на зимний график движения – перевозчик

18:56 20.10.2025
 
Поезд РЖД
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс" в сообщении с Крымом и Севастополе перешли на движение по зимнему графику. Об этом сообщил в транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс".
"В октябре поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс" в сообщении с Республикой Крым и городом Севастополь начали ходить по зимнему расписанию. С октября по апрель в Крым будут курсировать 10 круглогодичных поездов", - говорится в сообщении.
Речь идет о четырех ежедневных поездах из Москвы, в том числе о фирменном поезде "Таврия Экспресс", двух ежедневных поездах из Петербурга и четырех поездах из Адлера, Кисловодска, Омска/Тюмени и Пермь).
"По сравнению с прошлым сезоном, к круглогодичным добавился еще один поезд из Петербурга под номером 77/78, а поезд Кисловодск – Симферополь будет курсировать под новым номером 327/328", - уточнили в пресс-службе.
Кроме того, на период новогодних каникул в Крым назначены дополнительные поезда из Москвы и Петербурга, а на время ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре изменен порядок курсирования поездов №75/76 Омск – Симферополь и №141/142 Пермь – Симферополь, добавили в компании.
Также на зимний график курсирования в Крыму перешли пригородные поезда. Об этом сообщила пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании. Кроме того, скорый поезд "Таврия" №77/78Симферополь – Санкт-Петербург переходит на зимний график курсирования.
Ранее сообщалось, что поезд №97/98 Москва – Симферополь вернется в расписание перед новым годом – состав вновь будет курсировать на новогодних каникулах. Таким образом, на новогодних каникулах между Москвой и Симферополем будет курсировать до шести поездов в день.
