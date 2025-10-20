https://crimea.ria.ru/20251020/poezda-tavriya-i-tavriya-ekspress-pereshli-na-zimnee-raspisanie-1150316942.html
Поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс" перешли на зимнее расписание
Поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс" перешли на зимнее расписание - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс" перешли на зимнее расписание
Поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс" в сообщении с Крымом и Севастополе перешли на движение по зимнему графику. Об этом сообщил в транспортной компании "Гранд... РИА Новости Крым, 20.10.2025
2025-10-20T18:56
2025-10-20T18:56
2025-10-20T18:47
гранд сервис экспресс
поезд
поезд "таврия"
железные дороги крыма
расписание поездов в крыму
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149037855_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_61cf17f9c018d1b3935e9f6440466d95.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс" в сообщении с Крымом и Севастополе перешли на движение по зимнему графику. Об этом сообщил в транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс".Речь идет о четырех ежедневных поездах из Москвы, в том числе о фирменном поезде "Таврия Экспресс", двух ежедневных поездах из Петербурга и четырех поездах из Адлера, Кисловодска, Омска/Тюмени и Пермь)."По сравнению с прошлым сезоном, к круглогодичным добавился еще один поезд из Петербурга под номером 77/78, а поезд Кисловодск – Симферополь будет курсировать под новым номером 327/328", - уточнили в пресс-службе.Кроме того, на период новогодних каникул в Крым назначены дополнительные поезда из Москвы и Петербурга, а на время ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре изменен порядок курсирования поездов №75/76 Омск – Симферополь и №141/142 Пермь – Симферополь, добавили в компании.Также на зимний график курсирования в Крыму перешли пригородные поезда. Об этом сообщила пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании. Кроме того, скорый поезд "Таврия" №77/78Симферополь – Санкт-Петербург переходит на зимний график курсирования.Ранее сообщалось, что поезд №97/98 Москва – Симферополь вернется в расписание перед новым годом – состав вновь будет курсировать на новогодних каникулах. Таким образом, на новогодних каникулах между Москвой и Симферополем будет курсировать до шести поездов в день.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Перед новым годом добавится еще один поезд из Москвы в СимферопольКак в Крыму изменится работа автобусов и станций в осенне-зимний период12 поездов будут курсировать в Крым на новогодние праздники
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149037855_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_d11ed184125b9688b674b0ffb1bc646d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, расписание поездов в крыму, новости крыма
Поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс" перешли на зимнее расписание
Поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс" перешли на зимний график движения – перевозчик
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс" в сообщении с Крымом и Севастополе перешли на движение по зимнему графику. Об этом сообщил в транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс".
"В октябре поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс" в сообщении с Республикой Крым и городом Севастополь начали ходить по зимнему расписанию. С октября по апрель в Крым будут курсировать 10 круглогодичных поездов", - говорится в сообщении.
Речь идет о четырех ежедневных поездах из Москвы, в том числе о фирменном поезде "Таврия Экспресс", двух ежедневных поездах из Петербурга и четырех поездах из Адлера, Кисловодска, Омска/Тюмени и Пермь).
"По сравнению с прошлым сезоном, к круглогодичным добавился еще один поезд из Петербурга под номером 77/78, а поезд Кисловодск – Симферополь будет курсировать под новым номером 327/328", - уточнили в пресс-службе.
Кроме того, на период новогодних каникул в Крым назначены дополнительные поезда из Москвы и Петербурга, а на время ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре изменен порядок курсирования поездов №75/76 Омск – Симферополь и №141/142 Пермь – Симферополь, добавили в компании.
Также на зимний график курсирования в Крыму перешли пригородные поезда
. Об этом сообщила пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании. Кроме того, скорый поезд
"Таврия" №77/78Симферополь – Санкт-Петербург переходит на зимний график курсирования.
Ранее сообщалось, что поезд №97/98 Москва – Симферополь вернется в расписание
перед новым годом – состав вновь будет курсировать на новогодних каникулах. Таким образом, на новогодних каникулах между Москвой и Симферополем будет курсировать до шести поездов в день.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: