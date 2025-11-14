https://crimea.ria.ru/20251114/zaderzhka-poezdov-v-krym---prava-passazhirov-na-kontrole-prokuratury-1150899226.html
Задержка поездов в Крым - права пассажиров на контроле прокуратуры
Задержка поездов в Крым - права пассажиров на контроле прокуратуры - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Задержка поездов в Крым - права пассажиров на контроле прокуратуры
Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой составов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T10:35
2025-11-14T10:35
2025-11-14T10:35
новости
поезд
южная транспортная прокуратура
железные дороги крыма
железная дорога
крымская железная дорога (кжд)
российские железные дороги (ржд)
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/05/1148509029_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_fe207f4292f60c998889420621a3c0d1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой составов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Ранее в пятницу компания-перевозчик "Гранд сервис экспресс" сообщила, что двенадцать пассажирских поездов задерживаются в пути следования между Крымом и городами материковой части России, семь на полуостров и пять - обратно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Второе ЧП за сутки: в Ленинградской области сошел с рельсов тепловозСхема оплаты постельного белья в поездах в Крым не изменитсяПоезда в Крыму задерживаются из-за упавшей с моста в Симферополе фуры
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/05/1148509029_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_bb4ebd0d63df7bd55c975a183aea3d62.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, поезд, южная транспортная прокуратура, железные дороги крыма, железная дорога, крымская железная дорога (кжд), российские железные дороги (ржд), новости крыма, крым
Задержка поездов в Крым - права пассажиров на контроле прокуратуры
Задержка поездов в Крым - права пассажиров на контроле Южной транспортной прокуратуры