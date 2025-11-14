Рейтинг@Mail.ru
Поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251114/poezda-v-krym-i-iz-kryma-zaderzhivayutsya-v-puti-1150897204.html
Поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути
Поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути
В пути следования задерживаются 12 поездов "Таврия" в Крым и из Крыма. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T09:16
2025-11-14T09:22
крым
срочные новости крыма
новости крыма
поезд "таврия"
гранд сервис экспресс
железные дороги крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/11/1150259577_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4a1fe869b1c43c910789df226b054603.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В пути следования задерживаются 12 поездов "Таврия" в Крым и из Крыма. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Так, по состоянию на 9 утра опаздывают в Крым:· №007 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 12 ноября, задерживается на 4 часа;· №327 Кисловодск – Симферополь, отправлением 13 ноября, задерживается на 2,5 часа;· №092 Москва – Севастополь, отправлением 12 ноября, задерживается на 2 часа;· №316 Адлер – Симферополь, отправлением 13 ноября, задерживается на 1,5 часа;· №195 Москва – Симферополь, отправлением 12 ноября, задерживается на 2 часа;· №162 Пермь – Симферополь, отправлением 11 ноября, задерживается на 2 часа;· №028 Москва – Симферополь, отправлением 13 ноября, задерживается на 1,5 часа.Из Крыма:· №068 Симферополь – Москва, отправлением 13 ноября, задерживается на 4,5 часа;· №328 Симферополь – Кисловодск, отправлением 13 ноября, задерживается на 4 часа;· №078 Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением 13 ноября, задерживается на 3 часа;· №196 Симферополь – Москва, отправлением 13 ноября, задерживается на 3 часа;· №092 Севастополь – Москва, отправлением 13 ноября, задерживается на 3 часа.Актуальную информацию о задержках поездов можно узнать по телефону горячей линии 8 800 775 54 53.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/11/1150259577_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_6dd02a8e7341065b5c6a0760460c3a2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, срочные новости крыма, новости крыма, поезд "таврия", гранд сервис экспресс, железные дороги крыма
Поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути

12 поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути на время до 4,5 часов

09:16 14.11.2025 (обновлено: 09:22 14.11.2025)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В пути следования задерживаются 12 поездов "Таврия" в Крым и из Крыма. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
Так, по состоянию на 9 утра опаздывают в Крым:
· №007 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 12 ноября, задерживается на 4 часа;
· №327 Кисловодск – Симферополь, отправлением 13 ноября, задерживается на 2,5 часа;
· №092 Москва – Севастополь, отправлением 12 ноября, задерживается на 2 часа;
· №316 Адлер – Симферополь, отправлением 13 ноября, задерживается на 1,5 часа;
· №195 Москва – Симферополь, отправлением 12 ноября, задерживается на 2 часа;
· №162 Пермь – Симферополь, отправлением 11 ноября, задерживается на 2 часа;
· №028 Москва – Симферополь, отправлением 13 ноября, задерживается на 1,5 часа.
Из Крыма:
· №068 Симферополь – Москва, отправлением 13 ноября, задерживается на 4,5 часа;
· №328 Симферополь – Кисловодск, отправлением 13 ноября, задерживается на 4 часа;
· №078 Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением 13 ноября, задерживается на 3 часа;
· №196 Симферополь – Москва, отправлением 13 ноября, задерживается на 3 часа;
· №092 Севастополь – Москва, отправлением 13 ноября, задерживается на 3 часа.
"Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - говорится в сообщении.
Актуальную информацию о задержках поездов можно узнать по телефону горячей линии 8 800 775 54 53.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымСрочные новости КрымаНовости КрымаПоезд "Таврия"Гранд Сервис ЭкспрессЖелезные дороги Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:21С завода в Ростовской области похитили ГСМ на 1,3 млн рублей
09:51Исламский ИИ станет хорошим помощником не только для мусульман – мнение
09:36На востоке Крыма построят две дороги и арочный виадук
09:21Севастополь пережил две ночные атаки беспилотников ВСУ
09:16Поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути
09:11В центре Краснодара загорелся музыкальный театр
08:48В Севастополе спасатели вынесли из горящей квартиры 75-летнюю женщину
08:26В Евпатории обесточены три десятка улиц из-за аварии
08:10СВО скоро закончится – прогноз эксперта
07:48ФСБ предотвратила убийство одного из высших должностных лиц России: ВИДЕО 6:31
07:35216 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России
07:31Семь серий мощных взрывов прогремели в Киеве за ночь
07:16Флотоводец и губернатор Севастополя – Адмирал Михаил Лазарев
06:33Ночная атака ВСУ на Новороссийск - что известно к этому часу
06:25В Саратове при атаке БПЛА повреждены гражданские объекты – губернатор
06:10Атака ВСУ на Севастополь: сбиты 7 воздушных целей - Развожаев
06:02Аграрии Крыма получили более 3,4 миллиардов – на что ушли деньги
00:01Какую погоду принесет в Крым в пятницу высотный циклон
00:00Какой сегодня праздник: 14 ноября
23:55Подросток поджег кинотеатр в Москве
Лента новостейМолния