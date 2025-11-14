https://crimea.ria.ru/20251114/poezda-v-krym-i-iz-kryma-zaderzhivayutsya-v-puti-1150897204.html

Поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути

Поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути

2025-11-14T09:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В пути следования задерживаются 12 поездов "Таврия" в Крым и из Крыма. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Так, по состоянию на 9 утра опаздывают в Крым:· №007 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 12 ноября, задерживается на 4 часа;· №327 Кисловодск – Симферополь, отправлением 13 ноября, задерживается на 2,5 часа;· №092 Москва – Севастополь, отправлением 12 ноября, задерживается на 2 часа;· №316 Адлер – Симферополь, отправлением 13 ноября, задерживается на 1,5 часа;· №195 Москва – Симферополь, отправлением 12 ноября, задерживается на 2 часа;· №162 Пермь – Симферополь, отправлением 11 ноября, задерживается на 2 часа;· №028 Москва – Симферополь, отправлением 13 ноября, задерживается на 1,5 часа.Из Крыма:· №068 Симферополь – Москва, отправлением 13 ноября, задерживается на 4,5 часа;· №328 Симферополь – Кисловодск, отправлением 13 ноября, задерживается на 4 часа;· №078 Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением 13 ноября, задерживается на 3 часа;· №196 Симферополь – Москва, отправлением 13 ноября, задерживается на 3 часа;· №092 Севастополь – Москва, отправлением 13 ноября, задерживается на 3 часа.Актуальную информацию о задержках поездов можно узнать по телефону горячей линии 8 800 775 54 53.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

