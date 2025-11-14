https://crimea.ria.ru/20251114/poezda-v-krym-i-iz-kryma-zaderzhivayutsya-v-puti-1150897204.html
Поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути
09:16 14.11.2025 (обновлено: 09:22 14.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В пути следования задерживаются 12 поездов "Таврия" в Крым и из Крыма. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
Так, по состоянию на 9 утра опаздывают в Крым:
· №007 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 12 ноября, задерживается на 4 часа;
· №327 Кисловодск – Симферополь, отправлением 13 ноября, задерживается на 2,5 часа;
· №092 Москва – Севастополь, отправлением 12 ноября, задерживается на 2 часа;
· №316 Адлер – Симферополь, отправлением 13 ноября, задерживается на 1,5 часа;
· №195 Москва – Симферополь, отправлением 12 ноября, задерживается на 2 часа;
· №162 Пермь – Симферополь, отправлением 11 ноября, задерживается на 2 часа;
· №028 Москва – Симферополь, отправлением 13 ноября, задерживается на 1,5 часа.
· №068 Симферополь – Москва, отправлением 13 ноября, задерживается на 4,5 часа;
· №328 Симферополь – Кисловодск, отправлением 13 ноября, задерживается на 4 часа;
· №078 Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением 13 ноября, задерживается на 3 часа;
· №196 Симферополь – Москва, отправлением 13 ноября, задерживается на 3 часа;
· №092 Севастополь – Москва, отправлением 13 ноября, задерживается на 3 часа.
"Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - говорится в сообщении.
Актуальную информацию о задержках поездов можно узнать по телефону горячей линии 8 800 775 54 53.
