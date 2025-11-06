Рейтинг@Mail.ru
Схема оплаты постельного белья в поездах в Крым не изменится - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20251106/skhema-oplaty-postelnogo-belya-v-poezdakh-v-krym-ne-izmenitsya-1150704081.html
Схема оплаты постельного белья в поездах в Крым не изменится
Схема оплаты постельного белья в поездах в Крым не изменится - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Схема оплаты постельного белья в поездах в Крым не изменится
Оплата постельного белья в поездах "Гранд Сервис Экспресс" останется на усмотрение пассажиров, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе компании-перевозчика. РИА Новости Крым, 06.11.2025
2025-11-06T15:46
2025-11-06T17:06
эксклюзивы риа новости крым
гранд сервис экспресс
железные дороги крыма
железная дорога
российские железные дороги (ржд)
крымская железная дорога (кжд)
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111777/61/1117776132_0:148:3093:1888_1920x0_80_0_0_87414707d9c31e33c27f67b0b5d38db0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Оплата постельного белья в поездах "Гранд Сервис Экспресс" останется на усмотрение пассажиров, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе компании-перевозчика.29 октября стало известно, что РЖД изменили схему оплаты постельного белья. Теперь эту опцию при онлайн-оформлении билета в плацкартные вагоны нужно выбирать самостоятельно.В компании также уточнили, что 96% пассажиров выбирают оплату постельного белья сразу при приобретении билета, чтобы не возвращаться к этому вопросу в поезде.Ранее сообщалось, что поезда дальнего следования с мая по сентябрь перевезли в Крым и в обратном направлении 2,5 миллиона пассажиров, загруженность поездов превысила 80%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на Новый год: сколько поездов будут ходить и из каких городовПоезда "Таврия" и "Таврия Экспресс" перешли на зимнее расписаниеВ Крыму пригородные поезда переходят на зимнее расписание
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111777/61/1117776132_362:0:3093:2048_1920x0_80_0_0_d8a6a803b4ceb310a8ac420ceae7da4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гранд сервис экспресс, железные дороги крыма, железная дорога, российские железные дороги (ржд), крымская железная дорога (кжд), крым, новости крыма
Схема оплаты постельного белья в поездах в Крым не изменится

Схема оплаты постельного белья в поездах в Крым не изменится

15:46 06.11.2025 (обновлено: 17:06 06.11.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПервый рейс обновленного поезда №71/72 "Белогорье"
Первый рейс обновленного поезда №71/72 Белогорье - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Оплата постельного белья в поездах "Гранд Сервис Экспресс" останется на усмотрение пассажиров, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе компании-перевозчика.
29 октября стало известно, что РЖД изменили схему оплаты постельного белья. Теперь эту опцию при онлайн-оформлении билета в плацкартные вагоны нужно выбирать самостоятельно.
"На нашем сайте выбор постельного белья в плацкартных вагонах всегда был и остается на усмотрение пассажира", – говорится в сообщении.
В компании также уточнили, что 96% пассажиров выбирают оплату постельного белья сразу при приобретении билета, чтобы не возвращаться к этому вопросу в поезде.
Ранее сообщалось, что поезда дальнего следования с мая по сентябрь перевезли в Крым и в обратном направлении 2,5 миллиона пассажиров, загруженность поездов превысила 80%.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крым на Новый год: сколько поездов будут ходить и из каких городов
Поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс" перешли на зимнее расписание
В Крыму пригородные поезда переходят на зимнее расписание
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымГранд Сервис ЭкспрессЖелезные дороги КрымаЖелезная дорогаРоссийские железные дороги (РЖД)Крымская железная дорога (КЖД)КрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:08Отделение экстренной медпомощи в Симферополе рассчитано на 130 пациентов
16:58Путин открыл спортивный комплекс в Крыму
16:36Теракт на Крымском мосту - когда огласят приговор
16:27Более 200 детей погибли от рук ВСУ в новых регионах с 2014 года
16:17Обвиняемому в жестоком убийстве байкера в Москве вынесли приговор
16:02Освобождение Киева в 1944-м важно для всех русских людей – Гаспарян
15:46Схема оплаты постельного белья в поездах в Крым не изменится
15:15Строительство на мысе Хрустальный - что происходит на объекте
14:58Троих крымчан будут судить за похищение человека и вымогательство
14:11Новости СВО: Киев теряет людей и танки
14:02Рютте обвинил Россию в нарушении "глобальных правил" - ответ МИД
13:37Песков дал совет НАТО
13:08Армия России отразила 21 попытку прорыва ВСУ
12:51Итальянский журналист восхитился развитием Крыма в составе России
12:36В Крыму выезды налоговиков на курорты пополнили казну на 987 млн рублей
12:29Шанс одуматься: что означают заявления о ядерных испытаниях РФ
12:07В Крыму раскрыли незаконную схему постановки мигрантов на учет
12:00Запад планирует диверсию на ЗАЭС с выбросом радиоактивных веществ
11:53Водителя зажало в салоне авто в результате ДТП под Симферополем
11:47Дрон ВСУ убил пенсионерку в жилом квартале Голой Пристани
Лента новостейМолния