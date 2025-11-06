https://crimea.ria.ru/20251106/skhema-oplaty-postelnogo-belya-v-poezdakh-v-krym-ne-izmenitsya-1150704081.html
Схема оплаты постельного белья в поездах в Крым не изменится
Оплата постельного белья в поездах "Гранд Сервис Экспресс" останется на усмотрение пассажиров, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе компании-перевозчика.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Оплата постельного белья в поездах "Гранд Сервис Экспресс" останется на усмотрение пассажиров, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе компании-перевозчика.29 октября стало известно, что РЖД изменили схему оплаты постельного белья. Теперь эту опцию при онлайн-оформлении билета в плацкартные вагоны нужно выбирать самостоятельно.В компании также уточнили, что 96% пассажиров выбирают оплату постельного белья сразу при приобретении билета, чтобы не возвращаться к этому вопросу в поезде.Ранее сообщалось, что поезда дальнего следования с мая по сентябрь перевезли в Крым и в обратном направлении 2,5 миллиона пассажиров, загруженность поездов превысила 80%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на Новый год: сколько поездов будут ходить и из каких городовПоезда "Таврия" и "Таврия Экспресс" перешли на зимнее расписаниеВ Крыму пригородные поезда переходят на зимнее расписание
крым
