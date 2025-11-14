Рейтинг@Mail.ru
Задержки поездов из Крыма – актуальные данные - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251114/zaderzhki-poezdov-iz-kryma--aktualnye-dannye-1150935385.html
Задержки поездов из Крыма – актуальные данные
Задержки поездов из Крыма – актуальные данные - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Задержки поездов из Крыма – актуальные данные
К вечеру пятницы в пути следования задерживаются на 1 - 2,5 часа два поезда "Таврия", следующие из Симферополя в Москву. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T22:54
2025-11-14T22:56
крым
поезд
поезд "таврия"
железные дороги крыма
расписание поездов в крыму
гранд сервис экспресс
новости крыма
логистика
транспорт
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111779/81/1117798105_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c71dfa08aa66b446ee95951ed2406157.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. К вечеру пятницы в пути следования задерживаются на 1 - 2,5 часа два поезда "Таврия", следующие из Симферополя в Москву. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Утром в пятницу стало известно, что по пути следования задерживаются 12 поездов в Крым и из Крыма Утром в пятницу стало известно, что по пути следования задерживаются 12 поездов в Крым и из Крыма. По данным перевозчика на 12 часов, – задерживались девять составов. К 15 часам все поезда, которые задерживались в пути следования в Крым, прибыли в пункты назначения, а от графика отставали четыре состава.Время задержки в пути может измениться, предупредил перевозчик. Остальные поезда "Таврия", которые ранее следовали с опозданием, прибыли на станции назначения, либо введены в график, добавили в компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111779/81/1117798105_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a565d1ead591c8ae7183e9f88052de66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, расписание поездов в крыму, гранд сервис экспресс, новости крыма, логистика, транспорт, москва, новости
Задержки поездов из Крыма – актуальные данные

Два поезда "Таврия" из Симферополя в Москву задерживаются в пути до 2,5 часов

22:54 14.11.2025 (обновлено: 22:56 14.11.2025)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкОтправление поезда "Таврия" из Москвы в Крым
Отправление поезда Таврия из Москвы в Крым - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. К вечеру пятницы в пути следования задерживаются на 1 - 2,5 часа два поезда "Таврия", следующие из Симферополя в Москву. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
Утром в пятницу стало известно, что по пути следования задерживаются 12 поездов в Крым и из Крыма Утром в пятницу стало известно, что по пути следования задерживаются 12 поездов в Крым и из Крыма. По данным перевозчика на 12 часов, – задерживались девять составов. К 15 часам все поезда, которые задерживались в пути следования в Крым, прибыли в пункты назначения, а от графика отставали четыре состава.
По данным на 22:00, в пути следования задерживаются поезда из Симферополя в Москву №068 (на 2,5 часа) и №196 (на 1 час).
Время задержки в пути может измениться, предупредил перевозчик.
Остальные поезда "Таврия", которые ранее следовали с опозданием, прибыли на станции назначения, либо введены в график, добавили в компании.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымПоездПоезд "Таврия"Железные дороги КрымаРасписание поездов в КрымуГранд Сервис ЭкспрессНовости КрымаЛогистикаТранспортМоскваНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Теплая осенняя погода "зайдет" в Крым в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 15 ноября
23:29Пять беспилотников уничтожили над Крымом
23:01Атаки на Севастополь и предотвращение теракта в Москве: главное за день
22:54Задержки поездов из Крыма – актуальные данные
22:33Евы и Архипы: в Крыму назвали популярные и самые редкие имена детей
22:25Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу
22:17Родственники участников СВО смогут бесплатно сопровождать их на лечение
21:53Севастопольская спортсменка стала лучшей в мире по метанию ножа
21:32США дают сигнал Зеленскому
21:17Три беспилотника сбили над Черным морем
21:15Рейд в Севастополе закрыт
21:15На ЗАЭС отключена одна из питающих станцию высоковольтных линий
21:09Жуткое ДТП с погибшими: под Пермью микроавтобус врезался в грузовик
20:56В России дополнили "белый список" сайтов на случай ограничений интернета
20:30Керчане жалуются на работу управляющих компаний – нарушителей накажут
20:13Много солнца и никаких осадков: погода на выходных в Крыму
19:51Путин утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения
19:31Три поезда из Крыма задерживаются в пути следования до 3 часов
19:29Под Джанкоем иномарка при обгоне слетела в кювет – погибли двое
Лента новостейМолния