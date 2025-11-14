https://crimea.ria.ru/20251114/zaderzhki-poezdov-iz-kryma--aktualnye-dannye-1150935385.html
Задержки поездов из Крыма – актуальные данные
Задержки поездов из Крыма – актуальные данные - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Задержки поездов из Крыма – актуальные данные
К вечеру пятницы в пути следования задерживаются на 1 - 2,5 часа два поезда "Таврия", следующие из Симферополя в Москву. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T22:54
2025-11-14T22:54
2025-11-14T22:56
крым
поезд
поезд "таврия"
железные дороги крыма
расписание поездов в крыму
гранд сервис экспресс
новости крыма
логистика
транспорт
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111779/81/1117798105_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c71dfa08aa66b446ee95951ed2406157.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. К вечеру пятницы в пути следования задерживаются на 1 - 2,5 часа два поезда "Таврия", следующие из Симферополя в Москву. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Утром в пятницу стало известно, что по пути следования задерживаются 12 поездов в Крым и из Крыма Утром в пятницу стало известно, что по пути следования задерживаются 12 поездов в Крым и из Крыма. По данным перевозчика на 12 часов, – задерживались девять составов. К 15 часам все поезда, которые задерживались в пути следования в Крым, прибыли в пункты назначения, а от графика отставали четыре состава.Время задержки в пути может измениться, предупредил перевозчик. Остальные поезда "Таврия", которые ранее следовали с опозданием, прибыли на станции назначения, либо введены в график, добавили в компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111779/81/1117798105_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a565d1ead591c8ae7183e9f88052de66.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, расписание поездов в крыму, гранд сервис экспресс, новости крыма, логистика, транспорт, москва, новости
Задержки поездов из Крыма – актуальные данные
Два поезда "Таврия" из Симферополя в Москву задерживаются в пути до 2,5 часов
22:54 14.11.2025 (обновлено: 22:56 14.11.2025)