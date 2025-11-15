https://crimea.ria.ru/20251115/ukraintsy-na-mitinge-v-kieve-trebuyut-narodnogo-impichmenta-zelenskomu-1150941871.html

Украинцы на митинге в Киеве требуют народного импичмента Зеленскому

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В субботу в Киеве люди вышли на митинг после разразившегося в стране коррупционного скандала в сфере энергетики, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич. Об этом сообщают местные СМИ."Сегодня на Майдане (площадь Независимости – ред.) в Киеве прошел митинг против коррупции и Зеленского. Собралось около 100 человек", - пишут украинские издания.Люди вышли в центр украинской столицы с плакатами, на которых были надписи "Зеленский - преступник", "Нет коррупции", а также выражали поддержку арестованному СБУ детективу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслану Магомедрасулову.Организатор акции, украинская активистка Мария Барабаш, заявила, что намерена выходить на площадь каждую субботу до полного выполнения всех ее требований. Как пишут СМИ она выступает за освобождение Магомедрасулова, экстрадицию на Украину Миндича и отставку Андрея Ермака с должности главы офиса Зеленского, называя его "лидером коррупционных схем"."Дело Миндича" на Украине10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в "Энергоатоме" – компании, которая является оператором всех действующих на Украине атомных электростанций.Обыски провели в самой компании, а также в доме бывшего министра энергетики, действующего министра юстиции Украины Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.После бюро опубликовало записи разговоров с обсуждением коррупционных схем, участниками которых под именами "Карлсон" и "Профессор" были Миндич и Галущенко. Также ведомство опубликовало фото с сумками, полными иностранной валюты.Согласно данным НАБУ, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 млн долларов.Кому и сколько выдавать или перечислять наличности, определял Миндич. Он же координировал влияние центральных органов власти на должностных лиц для решения вопросов в личных интересах, в том числе в энергетической и оборонной сферах. Сам бизнесмен успел сбежать за рубеж. В НАБУ изучают обстоятельства побега Миндича, выясняют место его нахождения и намерены предпринимать все для его экстрадиции.На фоне скандала Зеленский потребовал немедленной отставки министра юстиции Галущенко – его отстранили от должности, а также и министра энергетики Светланы Гринчук – она написала заявление об увольнении. После этого Зеленский ввел санкции против Миндича и еще одного бизнесмена – Александра Цукермана.Подозреваемыми по делу проходят также советник Галущенко Игорь Миронюк и представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине начались проверки крупных предприятий энергетики и оборонкиПрекратит ли Запад финансировать Украину после коррупционного скандалаКто в Европе откажется помогать Киеву из-за "дела Миндича" – мнение

