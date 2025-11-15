https://crimea.ria.ru/20251115/ugroza-deportatsii-kak-pomogayut-rossiyskim-sootechestvennikam-v-pribaltike-1150936900.html

Угроза депортации: как помогают российским соотечественникам в Прибалтике

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Поток обращений в аппарат российского омбудсмена от россиян, живущих в странах Прибалтики, в том числе в Латвии, резко вырос, и Россия делает все, чтобы помочь соотечественникам вернуться на Родину и социализироваться. Об этом РИА Новости сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.По словам Москальковой, в аппарате уполномоченного по правам человека в России есть обращения от соотечественников из Прибалтики, в том числе из Латвии, которым грозит депортация в условиях усиления давления.Она подчеркнула, что Российская Федерация делает все для возвращения соотечественников из Прибалтики."Россия делает все возможное для того, чтобы помочь этим людям вернуться на свою историческую родину и социализироваться", – сказала омбудсмен.Ранее латвийский депутат, выступая в парламенте, раскритиковал притеснение русских в Латвии в рамках государственной политики страны. Он допустил доведение политики в Латвии до абсурда и поинтересовался, наступит ли момент, когда русскоязычным запретят называть детей именами русского происхождения.Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) 10 октября сообщило изданию Politico, что 841 проживающий в Латвии гражданин России, подпавший под так называемую вторую волну миграционных поправок, не приступил к оформлению своего статуса пребывания в Латвии, в результате чего им были направлены уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября. Россиянам предлагалось оформить статус постоянного жителя ЕС (СПЖ ЕС), для чего нужно было сдать экзамен по латышскому языку и заполнить антироссийские опросники.Лавров сравнил страны Балтии с мелкими дворовыми "хулиганчиками"Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Враги государства эстонского: детей из Нарвы заклеймили из-за "Артека"Сотрудник Sputnik Meedia в Эстонии оспорил вердикт о "нарушении санкций"Польша и страны Балтии косвенно спровоцировали СВО – Меркель

