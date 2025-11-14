США дают сигнал Зеленскому

https://crimea.ria.ru/20251114/ssha-dayut-signal-zelenskomu-1150914969.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Санкциями против украинских компаний США дали сигнал Владимиру Зеленскому о том, что маховик коррупционного расследования готов сделать последний взмах – в его направлении, если он не пойдет на уступки в рамках урегулирования конфликта с Россией. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, завкафедрой политических наук и международных отношений Челябинского госуниверситета Василий Зорин.Накануне стало известно, что две украинские компании попали под рестрикции Соединенных Штатов за помощь Ирану с производством ракет и дронов-камикадзе "Шахед". Соответствующая информация появилась на портале Минюста США. В релизе американского ведомства отмечается, что иранский агент по закупкам использовал подставные компании на Украине для закупки и поставок необходимых компонентов.По словам Зорина, нет сомнений, что громкий коррупционный скандал на Украине в ходе расследования так называемого "дела Миндича", которым занимаются созданные и финансируемые из США Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура, и введение американских санкций в отношении украинских компаний взаимосвязаны."Безусловно, это звенья одной цепи, и есть уровни – внешнеполитический и внутриполитический, то есть украинский", – сказал Зорин.И прежде всего, это сигнал о том, что и в США, и в Европе понимают: Зеленский теряет последние связи с украинским обществом и должен уйти, сказал политолог.Перспектива проведения на Украине каких-то более-менее свободных выборов, связанная с неизбежным поражением Зеленского, становится все более очевидной, заметил он, и те, кто видит связь происходящего со встречей российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже, не ошибаются, считает политолог."Думаю, это совершенно очевидно, и предположения о том, что все это связано с Анкориджем и что действительно на столе у крупных игроков лежат некие переговорные условия, верны", – сказал Зорин.Дело в том, что о колоссальной коррумпированности украинской власти Западу во главе с США было известно давно и без пленок Миндича: известны скандалы с закупками продовольствия и бронежилетов для ВСУ, с немыслимыми суммами денег, которые находили под матрасами у разных должностных лиц Украины и прочее, но теперь все иначе, добавил политолог.В таком случае положение главы киевского режима станет еще хуже, и ему придется идти на уступки гораздо более значительные, добавил Зорин."И все эти сигналы до него, я думаю, доходят. Нет, конечно, уверенности в том, что он все еще способен действовать в какой-то более-менее разумной человеческой логике. Но, видимо, американская сторона до сих пор старается видеть в нем какого-то партнера с некоей более-менее рациональной позицией", – заключил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине начались проверки крупных предприятий энергетики и оборонки Прекратит ли Запад финансировать Украину после коррупционного скандала
