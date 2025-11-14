https://crimea.ria.ru/20251114/aksenov-nagradil-krymskikh-bokserov-za-pobedu-v-pervenstve-evropy-1150917260.html

Аксенов наградил крымских боксеров за победу в первенстве Европы

Аксенов наградил крымских боксеров за победу в первенстве Европы - РИА Новости Крым, 14.11.2025

Аксенов наградил крымских боксеров за победу в первенстве Европы

14.11.2025

спорт

сергей аксенов

крым

новости крыма

бокс

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Крымчане, успешно выступившие в составе сборной России на первенстве Европы по боксу среди юниоров, проходившем в Ереване, получили почетные грамоты главы Республики Крым. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.Почетные грамоты Аксенов вручил Юрию Аветяну, Кириллу Лукьянову, Руслану Шихмамбетову и их тренерам Вилену Сейтосманову и Исляму Нафееву."Желаю спортсменам не останавливаться на достигнутом и продолжать двигаться вперед к новым победам. Благодарю наставников наших чемпионов, которые воспитали настоящих бойцов в самом лучшем смысле этого слова, вложили душу в свою работу", – добавил глава Крыма.Правительство Республики Крым продолжит поддерживать спортсменов и создавать условия для развития спорта в регионе, подчеркнул Сергей Аксенов.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи принял участие в открытии новых спортивных объектов в ряде регионов РФ, в том числе в Крыму – спортивного комплекса "Крымский" в Алуште, который находится в составе тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из бассейна – в сборную России: как Крым стал кузницей чемпионов Какие виды спорта популярны в КрымуВетеран СВО из Севастополя стал призером чемпионата России по пара-боксу

