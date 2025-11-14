Рейтинг@Mail.ru
Аксенов наградил крымских боксеров за победу в первенстве Европы
Аксенов наградил крымских боксеров за победу в первенстве Европы
Аксенов наградил крымских боксеров за победу в первенстве Европы - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Аксенов наградил крымских боксеров за победу в первенстве Европы
Крымчане, успешно выступившие в составе сборной России на первенстве Европы по боксу среди юниоров, проходившем в Ереване, получили почетные грамоты главы... РИА Новости Крым, 14.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Крымчане, успешно выступившие в составе сборной России на первенстве Европы по боксу среди юниоров, проходившем в Ереване, получили почетные грамоты главы Республики Крым. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.Почетные грамоты Аксенов вручил Юрию Аветяну, Кириллу Лукьянову, Руслану Шихмамбетову и их тренерам Вилену Сейтосманову и Исляму Нафееву."Желаю спортсменам не останавливаться на достигнутом и продолжать двигаться вперед к новым победам. Благодарю наставников наших чемпионов, которые воспитали настоящих бойцов в самом лучшем смысле этого слова, вложили душу в свою работу", – добавил глава Крыма.Правительство Республики Крым продолжит поддерживать спортсменов и создавать условия для развития спорта в регионе, подчеркнул Сергей Аксенов.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи принял участие в открытии новых спортивных объектов в ряде регионов РФ, в том числе в Крыму – спортивного комплекса "Крымский" в Алуште, который находится в составе тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из бассейна – в сборную России: как Крым стал кузницей чемпионов Какие виды спорта популярны в КрымуВетеран СВО из Севастополя стал призером чемпионата России по пара-боксу
Аксенов наградил крымских боксеров за победу в первенстве Европы

В Крыму наградили боксеров за победу в первенстве Европы

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Крымчане, успешно выступившие в составе сборной России на первенстве Европы по боксу среди юниоров, проходившем в Ереване, получили почетные грамоты главы Республики Крым. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"Золотые медали на соревнованиях такого уровня – это высокое достижение, свидетельство профессионального мастерства и большая честь. Ребята проявили силу духа и волю к победе. Отстояли на высоком международном уровне престиж крымской школы бокса и в целом крымского спорта", - написал он.
Почетные грамоты Аксенов вручил Юрию Аветяну, Кириллу Лукьянову, Руслану Шихмамбетову и их тренерам Вилену Сейтосманову и Исляму Нафееву.
"Желаю спортсменам не останавливаться на достигнутом и продолжать двигаться вперед к новым победам. Благодарю наставников наших чемпионов, которые воспитали настоящих бойцов в самом лучшем смысле этого слова, вложили душу в свою работу", – добавил глава Крыма.
© ТГ-канал Сергея АксеноваАксенов наградил крымских спортсменов за победу в первенстве Европе по боксу
Аксенов наградил крымских спортсменов за победу в первенстве Европе по боксу
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Правительство Республики Крым продолжит поддерживать спортсменов и создавать условия для развития спорта в регионе, подчеркнул Сергей Аксенов.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи принял участие в открытии новых спортивных объектов в ряде регионов РФ, в том числе в Крыму – спортивного комплекса "Крымский" в Алуште, который находится в составе тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России.
