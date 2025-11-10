https://crimea.ria.ru/20251110/sportsmeny-iz-kryma-i-sevastopolya-pobedili-na-pervenstve-evropy-po-boksu-1150785049.html

Спортсмены из Крыма и Севастополя победили на первенстве Европы по боксу

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Уроженец Сакского района Крыма Руслан Шихмамбетов завоевал золотую медаль на первенстве Европы по боксу среди юниоров. Севастопольская спортсменка Софья Кулаева также стала победительницей первенства. Об этом сообщили глава администрации Сакского района Владислав Хаджиев и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва №4 по боксу Софья Кулаева также стала победительницей первенства Европы.Чемпионат проходил в столице Армении с 1 по 10 ноября. В этом году в турнире приняли участие 256 юных боксеров из 25 стран в возрастных категориях 17-18 и 19-22 года. Россию представила национальная сборная в составе сильнейших спортсменов в двух возрастных категориях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Боксер из Севастополя взял бронзу на чемпионате РоссииКакие виды спорта популярны в КрымуВетеран СВО из Севастополя стал призером чемпионата России по пара-боксу

