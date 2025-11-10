Спортсмены из Крыма и Севастополя победили на первенстве Европы по боксу
© Глава администрации Сакского района Хаджиев В. В.Житель Сакского района Руслан Шихмамбетов завоевал золотую медаль на первенстве Европы по боксу среди юниоров
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Уроженец Сакского района Крыма Руслан Шихмамбетов завоевал золотую медаль на первенстве Европы по боксу среди юниоров. Севастопольская спортсменка Софья Кулаева также стала победительницей первенства. Об этом сообщили глава администрации Сакского района Владислав Хаджиев и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Поздравляем Руслана и его тренера, мастера спорта Вилена Асановича Сейтосманова, с этой выдающейся победой! Ваш труд и упорство вдохновляют подрастающее поколение Сакского района!" – написал глава администрации Сакского района.
Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва №4 по боксу Софья Кулаева также стала победительницей первенства Европы.
"Наша спортсменка выступала в весовой категории до 57 кг в возрастной категории 19-22 года. Софья успешно провела два боя: в полуфинале одолела спортсменку из Армении Юлию Лалаян, а в финале представительницу Республики Беларусь Марьяну Мулярчик", – сообщил Развожаев.
Чемпионат проходил в столице Армении с 1 по 10 ноября. В этом году в турнире приняли участие 256 юных боксеров из 25 стран в возрастных категориях 17-18 и 19-22 года. Россию представила национальная сборная в составе сильнейших спортсменов в двух возрастных категориях.
