Спортсмены из Крыма и Севастополя победили на первенстве Европы по боксу
Спортсмены из Крыма и Севастополя победили на первенстве Европы по боксу
Спортсмены из Крыма и Севастополя победили на первенстве Европы по боксу - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Спортсмены из Крыма и Севастополя победили на первенстве Европы по боксу
Уроженец Сакского района Крыма Руслан Шихмамбетов завоевал золотую медаль на первенстве Европы по боксу среди юниоров. Севастопольская спортсменка Софья Кулаева РИА Новости Крым, 10.11.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0a/1150785154_0:108:720:513_1920x0_80_0_0_b5812822202dcae71c654c45560720f8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Уроженец Сакского района Крыма Руслан Шихмамбетов завоевал золотую медаль на первенстве Европы по боксу среди юниоров. Севастопольская спортсменка Софья Кулаева также стала победительницей первенства. Об этом сообщили глава администрации Сакского района Владислав Хаджиев и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва №4 по боксу Софья Кулаева также стала победительницей первенства Европы.Чемпионат проходил в столице Армении с 1 по 10 ноября. В этом году в турнире приняли участие 256 юных боксеров из 25 стран в возрастных категориях 17-18 и 19-22 года. Россию представила национальная сборная в составе сильнейших спортсменов в двух возрастных категориях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Боксер из Севастополя взял бронзу на чемпионате РоссииКакие виды спорта популярны в КрымуВетеран СВО из Севастополя стал призером чемпионата России по пара-боксу
Спортсмены из Крыма и Севастополя победили на первенстве Европы по боксу

Спортсмены из Крыма и Севастополя взяли "золото" на первенстве Европы по боксу

20:15 10.11.2025
 
Житель Сакского района Руслан Шихмамбетов завоевал золотую медаль на первенстве Европы по боксу среди юниоров
Житель Сакского района Руслан Шихмамбетов завоевал золотую медаль на первенстве Европы по боксу среди юниоров
© Глава администрации Сакского района Хаджиев В. В.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Уроженец Сакского района Крыма Руслан Шихмамбетов завоевал золотую медаль на первенстве Европы по боксу среди юниоров. Севастопольская спортсменка Софья Кулаева также стала победительницей первенства. Об этом сообщили глава администрации Сакского района Владислав Хаджиев и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Поздравляем Руслана и его тренера, мастера спорта Вилена Асановича Сейтосманова, с этой выдающейся победой! Ваш труд и упорство вдохновляют подрастающее поколение Сакского района!" – написал глава администрации Сакского района.

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва №4 по боксу Софья Кулаева также стала победительницей первенства Европы.
© Telegram Михаил РазвожаевСевастопольская спортсменка Софья Кулаева стала победительницей первенства Европы по боксу
Севастопольская спортсменка Софья Кулаева стала победительницей первенства Европы по боксу
© Telegram Михаил Развожаев
Севастопольская спортсменка Софья Кулаева стала победительницей первенства Европы по боксу
"Наша спортсменка выступала в весовой категории до 57 кг в возрастной категории 19-22 года. Софья успешно провела два боя: в полуфинале одолела спортсменку из Армении Юлию Лалаян, а в финале представительницу Республики Беларусь Марьяну Мулярчик", – сообщил Развожаев.
Чемпионат проходил в столице Армении с 1 по 10 ноября. В этом году в турнире приняли участие 256 юных боксеров из 25 стран в возрастных категориях 17-18 и 19-22 года. Россию представила национальная сборная в составе сильнейших спортсменов в двух возрастных категориях.
