Путин открыл спортивный комплекс в Крыму
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи принял участие в открытии новых спортивных объектов в ряде регионов РФ, в том числе в Крыму.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи принял участие в открытии новых спортивных объектов в ряде регионов РФ, в том числе в Крыму.Глава государства в четверг приехал в Самару для участия в форуме "Россия – спортивная держава". Он осмотрел физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита", пообщался со спортсменами, после чего на площадке ФОКа приступил к открытию спортивных объектов в регионах страны в режиме ВКС.Среди открытых объектов – спортивный комплекс "Крымский" в Алуште, находящийся в составе тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России. Он предназначен для проведения тренировок и всероссийских и международных соревнований, в том числе подходит для людей с поражением опорно-двигательного аппарата.
