Путин открыл спортивный комплекс в Крыму - РИА Новости Крым, 06.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251106/putin-otkryl-sportivnyy-kompleks-v-krymu-1150706183.html
Путин открыл спортивный комплекс в Крыму
Путин открыл спортивный комплекс в Крыму - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Путин открыл спортивный комплекс в Крыму
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи принял участие в открытии новых спортивных объектов в ряде регионов РФ, в том числе в Крыму. РИА Новости Крым, 06.11.2025
2025-11-06T16:58
2025-11-06T17:11
новости крыма
крым
алушта
спорт
владимир путин (политик)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150706258_0:255:3186:2048_1920x0_80_0_0_5ce18997b76fadaea17898cc2d4fb332.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи принял участие в открытии новых спортивных объектов в ряде регионов РФ, в том числе в Крыму.Глава государства в четверг приехал в Самару для участия в форуме "Россия – спортивная держава". Он осмотрел физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита", пообщался со спортсменами, после чего на площадке ФОКа приступил к открытию спортивных объектов в регионах страны в режиме ВКС.Среди открытых объектов – спортивный комплекс "Крымский" в Алуште, находящийся в составе тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России. Он предназначен для проведения тренировок и всероссийских и международных соревнований, в том числе подходит для людей с поражением опорно-двигательного аппарата.
крым
алушта
Путин открыл спортивный комплекс в Крыму

Путин по ВКС принял участие в открытии тренировочного центра сборных команд в Крыму

6 ноября 2025. Президент РФ Владимир Путин в физкультурно-оздоровительном комплексе "Орбита" в Самаре на презентации в режиме видеоконференции новых спортивных объектов, введенных в эксплуатацию в 2025 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи принял участие в открытии новых спортивных объектов в ряде регионов РФ, в том числе в Крыму.
Глава государства в четверг приехал в Самару для участия в форуме "Россия – спортивная держава". Он осмотрел физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита", пообщался со спортсменами, после чего на площадке ФОКа приступил к открытию спортивных объектов в регионах страны в режиме ВКС.
Среди открытых объектов – спортивный комплекс "Крымский" в Алуште, находящийся в составе тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России. Он предназначен для проведения тренировок и всероссийских и международных соревнований, в том числе подходит для людей с поражением опорно-двигательного аппарата.
 
