Ветеран СВО из Севастополя стал призером чемпионата России по пара-боксу
Ветеран СВО из Севастополя стал призером чемпионата России по пара-боксу
Ветеран СВО из Севастополя стал призером чемпионата России по пара-боксу - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Ветеран СВО из Севастополя стал призером чемпионата России по пара-боксу
Ветеран специальной военной операции Евгений Колмогоров стал бронзовым призером межрегионального Кубка по пара-боксу "Герои нашего времени". Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Ветеран специальной военной операции Евгений Колмогоров стал бронзовым призером межрегионального Кубка по пара-боксу "Герои нашего времени". Об этом сообщили в официальном Telegram-канале правительства Севастополя."Евгений Колмогоров стал бронзовым призером межрегионального Кубка по пара-боксу "Герои нашего времени", – сказано в сообщении.Турнир проходил в Екатеринбурге в рамках чемпионата России по боксу среди мужчин и включал две дисциплины – удар на силу и удар на скорость."Начинающий спортсмен решил попробовать себя в боксе и в дисциплине удар на силу он продемонстрировал впечатляющий результат – 477 килограммов 90 граммов", – добавили в правительстве города-героя.Евгений Колмогоров – действующий офицер Вооруженных сил РФ, ветеран спецоперации. В ходе СВО был ранен, но, оправившись после госпиталя, посвятил себя спорту – занимается плаванием, военным многоборьем и катанием на лыжах.Накануне сообщалось, что в ледовом дворце зимних видов спорта школы "Наследие" Ильи Авербуха в Керчи прошли первые межрегиональные соревнования по следж-хоккею. Республику Крым представили ветераны спецоперации и люди с ограниченными возможностями здоровья.
спорт, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, крым, ветераны сво, участники сво
Ветеран СВО из Севастополя стал призером чемпионата России по пара-боксу

Ветеран спецоперации из Севастополя стал призером межрегионального Кубка по пара-боксу

21:45 27.08.2025
 
© Правительство СевастополяВетеран СВО из Севастополя стал призером чемпионата России по пара-боксу
Ветеран СВО из Севастополя стал призером чемпионата России по пара-боксу
© Правительство Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Ветеран специальной военной операции Евгений Колмогоров стал бронзовым призером межрегионального Кубка по пара-боксу "Герои нашего времени". Об этом сообщили в официальном Telegram-канале правительства Севастополя.
"Евгений Колмогоров стал бронзовым призером межрегионального Кубка по пара-боксу "Герои нашего времени", – сказано в сообщении.
Турнир проходил в Екатеринбурге в рамках чемпионата России по боксу среди мужчин и включал две дисциплины – удар на силу и удар на скорость.
"Начинающий спортсмен решил попробовать себя в боксе и в дисциплине удар на силу он продемонстрировал впечатляющий результат – 477 килограммов 90 граммов", – добавили в правительстве города-героя.
Евгений Колмогоров – действующий офицер Вооруженных сил РФ, ветеран спецоперации. В ходе СВО был ранен, но, оправившись после госпиталя, посвятил себя спорту – занимается плаванием, военным многоборьем и катанием на лыжах.
Накануне сообщалось, что в ледовом дворце зимних видов спорта школы "Наследие" Ильи Авербуха в Керчи прошли первые межрегиональные соревнования по следж-хоккею. Республику Крым представили ветераны спецоперации и люди с ограниченными возможностями здоровья.
