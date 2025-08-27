https://crimea.ria.ru/20250827/veteran-svo-iz-sevastopolya-stal-prizerom-chempionata-rossii-po-para-boksu-1149033563.html

Ветеран СВО из Севастополя стал призером чемпионата России по пара-боксу

Ветеран СВО из Севастополя стал призером чемпионата России по пара-боксу - РИА Новости Крым, 27.08.2025

Ветеран СВО из Севастополя стал призером чемпионата России по пара-боксу

Ветеран специальной военной операции Евгений Колмогоров стал бронзовым призером межрегионального Кубка по пара-боксу "Герои нашего времени". Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.08.2025

2025-08-27T21:45

2025-08-27T21:45

2025-08-27T21:45

спорт

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

крым

ветераны сво

участники сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149033699_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_cc755e26ce2afa52c58ba5af10e03b89.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Ветеран специальной военной операции Евгений Колмогоров стал бронзовым призером межрегионального Кубка по пара-боксу "Герои нашего времени". Об этом сообщили в официальном Telegram-канале правительства Севастополя."Евгений Колмогоров стал бронзовым призером межрегионального Кубка по пара-боксу "Герои нашего времени", – сказано в сообщении.Турнир проходил в Екатеринбурге в рамках чемпионата России по боксу среди мужчин и включал две дисциплины – удар на силу и удар на скорость."Начинающий спортсмен решил попробовать себя в боксе и в дисциплине удар на силу он продемонстрировал впечатляющий результат – 477 килограммов 90 граммов", – добавили в правительстве города-героя.Евгений Колмогоров – действующий офицер Вооруженных сил РФ, ветеран спецоперации. В ходе СВО был ранен, но, оправившись после госпиталя, посвятил себя спорту – занимается плаванием, военным многоборьем и катанием на лыжах.Накануне сообщалось, что в ледовом дворце зимних видов спорта школы "Наследие" Ильи Авербуха в Керчи прошли первые межрегиональные соревнования по следж-хоккею. Республику Крым представили ветераны спецоперации и люди с ограниченными возможностями здоровья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Снял протезы и погнал": в Крыму играют в хоккей спортсмены с ампутациейКакие виды спорта выбирают ветераны СВО в КрымуВ Крыму обозначили приоритетные виды спорта

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, крым, ветераны сво, участники сво