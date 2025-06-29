https://crimea.ria.ru/20250629/v-krymu-oboznachili-prioritetnye-vidy-sporta-1147468964.html

В Крыму обозначили приоритетные виды спорта

В Крыму обозначили приоритетные виды спорта - РИА Новости Крым, 29.06.2025

В Крыму обозначили приоритетные виды спорта

Развитие адаптивных видов спорта для людей с инвалидностью, в том числе для ветеранов СВО, находится в приоритете для Крыма. Об этом в пресс-центре РИА Новости... РИА Новости Крым, 29.06.2025

2025-06-29T20:39

2025-06-29T20:39

2025-06-29T20:39

спорт

минспорта крыма

ольга торубарова

крым

ветераны сво

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новости крыма

общество

хоккей

крымский бюджет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Развитие адаптивных видов спорта для людей с инвалидностью, в том числе для ветеранов СВО, находится в приоритете для Крыма. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказала министр спорта региона Ольга Торубарова.В качестве хорошего примера по адаптации и социализации ветеранов спецоперации через спорт министр привела организованные общественниками и крымской федерацией по хоккею тренировки по следж-хоккею (хоккей на санях - ред.)."Мне очень нравится, что этот паралимпийский и очень важный вид спорта, начал развиваться в Крыму. И здесь общественникам большое спасибо, и нашей федерации (адаптивного хоккея - ред.), и нашей спортсменке Татьяне Якибчук, которая также является одним из инициаторов создания следж-хоккея в Республике Крым", - отметила министр.По ее словам, сейчас спортивная школа по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Республики Крым уже ведет закупку новых саней для спортсменов-паралимпийцев, большую часть которых составляют участники специальной военной операции.Кроме следж-хоккея в Крыму развиваются и другие виды адаптивного спорта, такие как метание ядра, плавание, теннис, отметила она.Ранее сообщалось, что крымчанин Артем Василюк стал победителем "Кубка Защитников Отечества" в дисциплине настольный теннис. В комментарии РИА Новости Крым он признался, что победу посвящает своему полуострову.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выбросить костыли и начать жить: как в Крыму получить "умные" протезыВ Крыму национализированный центр отдали под реабилитацию ветеранов СВО"Хочу ездить на сборы с глухими" – борец из Крыма рассказал о мечте

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, минспорта крыма, ольга торубарова, крым, ветераны сво, инвалидность, новости крыма, общество, хоккей, крымский бюджет