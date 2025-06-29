В Крыму обозначили приоритетные виды спорта
В Крыму адаптивные виды спорта будут поддерживать за счет республиканского бюджета
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКоманда по волейболу для людей с ограниченными возможностями
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Развитие адаптивных видов спорта для людей с инвалидностью, в том числе для ветеранов СВО, находится в приоритете для Крыма. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказала министр спорта региона Ольга Торубарова.
"Это задача номер один, и не только по спорту, а речь в целом идет о социализации тех людей, которые вернулись из зоны проведения специальной военной операции", - сказала Торубарова.
В качестве хорошего примера по адаптации и социализации ветеранов спецоперации через спорт министр привела организованные общественниками и крымской федерацией по хоккею тренировки по следж-хоккею (хоккей на санях - ред.).
"Мне очень нравится, что этот паралимпийский и очень важный вид спорта, начал развиваться в Крыму. И здесь общественникам большое спасибо, и нашей федерации (адаптивного хоккея - ред.), и нашей спортсменке Татьяне Якибчук, которая также является одним из инициаторов создания следж-хоккея в Республике Крым", - отметила министр.
По ее словам, сейчас спортивная школа по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Республики Крым уже ведет закупку новых саней для спортсменов-паралимпийцев, большую часть которых составляют участники специальной военной операции.
Кроме следж-хоккея в Крыму развиваются и другие виды адаптивного спорта, такие как метание ядра, плавание, теннис, отметила она.
"И эти виды спорта мы будем поддерживать за счет республиканского бюджета. Это наш вектор", - заключила глава минспорта Крыма.
Ранее сообщалось, что крымчанин Артем Василюк стал победителем "Кубка Защитников Отечества" в дисциплине настольный теннис. В комментарии РИА Новости Крым он признался, что победу посвящает своему полуострову.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: