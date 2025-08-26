Рейтинг@Mail.ru
В Керчи открыли первые межрегиональные соревнования по следж-хоккею
В Керчи открыли первые межрегиональные соревнования по следж-хоккею
В Керчи открыли первые межрегиональные соревнования по следж-хоккею
В Керчи открыли первые межрегиональные соревнования по следж-хоккею
Первые межрегиональные соревнования по следж-хоккею стартовали в ледовом дворце зимних видов спорта школы "Наследие" Ильи Авербуха в Керчи
КЕРЧЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Первые межрегиональные соревнования по следж-хоккею стартовали в ледовом дворце зимних видов спорта школы "Наследие" Ильи Авербуха в Керчи, передает корреспондент РИА Новости Крым. Крымская команда "Южные грифоны-следж" принимает гостей из Ярославской области "Локо-следж".Хоккеисты проведут два матча. Для крымских спортсменов это третье соревнования. Команда по следж-хоккею на полуострове сформировалась в конце 2024 года. Республику представляют ветераны спецоперации и люди с ограниченными возможностями здоровья.По ту сторону шайбы у крымских спортсменов сборная Ярославской области. В составе пять членов молодежной сборной России по данному виду спорта."Для меня следж-хоккей – смысл жизни. Хочется жить в ритме хоккея, – поделился впечатлениями левый нападающий ярославской команды Юрий Фетищев. - Этот спорт укрепляет личностный дух, командный. Постоянно хочется доказать что-то себе, работать на команду. Каждый из нас стремится стать лидером. И на льду все эти стремления соединяются в один большой красивый пазл".Он добавил, что у крымской команды большое будущее и сильный потенциал. Это стало понятно уже по результатам первых сборов, подчеркнул ярославский спортсмен.Следж-хоккей для Крыма – молодой и активно развивающийся вид спорта. На первую тренировку может попасть любой желающий. Занятия и амуниция – бесплатны. Главное, как подчеркивают в республиканской Федерации адаптивного хоккея, – желание.В Керчи команды проведут два матча. Итоги подведут 27 августа. После крымские спортсмены начнут готовиться к участию в чемпионате России (группа Б), который пройдет в октябре в Ярославле.Ранее директор спортивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Республики Крым Геннадий Игнатьев сообщил, что в учреждении могут заниматься слепые, глухие, а также люди с интеллектуальными нарушениями и поражением опорно-двигательного аппарата. Возрастной планки для приема в школу нет, а принимают в нее с семи лет.Следж-хоккей – параолимпийский вид спорта, аналог классического хоккея для людей с ограниченным возможностями здоровья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Снял протезы и погнал": в Крыму играют в хоккей спортсмены с ампутациейКакие виды спорта выбирают ветераны СВО в КрымуВ Крыму обозначили приоритетные виды спорта
керчь, хоккей, спорт, новости крыма, крым, следж-хоккей, ледовый каток в керчи
В Керчи открыли первые межрегиональные соревнования по следж-хоккею

В Керчи крымская сборная по следж-хоккею приняла спортсменов из Ярославской области

13:13 26.08.2025
 
© РИА Новости Крым Керчь. Школа зимних видов спорта "Наследие" Ильи Авербуха. Соревнования по следж-хоккею
Керчь. Школа зимних видов спорта Наследие Ильи Авербуха. Соревнования по следж-хоккею - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
КЕРЧЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Первые межрегиональные соревнования по следж-хоккею стартовали в ледовом дворце зимних видов спорта школы "Наследие" Ильи Авербуха в Керчи, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Крымская команда "Южные грифоны-следж" принимает гостей из Ярославской области "Локо-следж".
Хоккеисты проведут два матча. Для крымских спортсменов это третье соревнования. Команда по следж-хоккею на полуострове сформировалась в конце 2024 года. Республику представляют ветераны спецоперации и люди с ограниченными возможностями здоровья.
© РИА Новости Крым Керчь. Школа зимних видов спорта "Наследие" Ильи Авербуха. Соревнования по следж-хоккею
Керчь. Школа зимних видов спорта Наследие Ильи Авербуха. Соревнования по следж-хоккею - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости Крым
Керчь. Школа зимних видов спорта "Наследие" Ильи Авербуха. Соревнования по следж-хоккею
По ту сторону шайбы у крымских спортсменов сборная Ярославской области. В составе пять членов молодежной сборной России по данному виду спорта.
"Для меня следж-хоккей – смысл жизни. Хочется жить в ритме хоккея, – поделился впечатлениями левый нападающий ярославской команды Юрий Фетищев. - Этот спорт укрепляет личностный дух, командный. Постоянно хочется доказать что-то себе, работать на команду. Каждый из нас стремится стать лидером. И на льду все эти стремления соединяются в один большой красивый пазл".
Он добавил, что у крымской команды большое будущее и сильный потенциал. Это стало понятно уже по результатам первых сборов, подчеркнул ярославский спортсмен.
Следж-хоккей для Крыма – молодой и активно развивающийся вид спорта. На первую тренировку может попасть любой желающий. Занятия и амуниция – бесплатны. Главное, как подчеркивают в республиканской Федерации адаптивного хоккея, – желание.
"Это важное направление в развитии республики. Количество ледовых арен в Крыму растет. Учитывая особенности периода реабилитации ветеранов СВО, спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата – это просто должна быть постоянная составляющая жизни", – отметила президент Федерации адаптивного хоккея Республики Крым Анна Лысенко.
В Керчи команды проведут два матча. Итоги подведут 27 августа. После крымские спортсмены начнут готовиться к участию в чемпионате России (группа Б), который пройдет в октябре в Ярославле.
© РИА Новости Крым

Соревнования по следж-хоккею

Керчь. Школа зимних видов спорта Наследие Ильи Авербуха. Соревнования по следж-хоккею
1 из 3

Соревнования по следж-хоккею

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Соревнования по следж-хоккею

Керчь. Школа зимних видов спорта Наследие Ильи Авербуха. Соревнования по следж-хоккею
2 из 3

Соревнования по следж-хоккею

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Соревнования по следж-хоккею

Керчь. Школа зимних видов спорта Наследие Ильи Авербуха. Соревнования по следж-хоккею
3 из 3

Соревнования по следж-хоккею

© РИА Новости Крым
1 из 3

Соревнования по следж-хоккею

© РИА Новости Крым
2 из 3

Соревнования по следж-хоккею

© РИА Новости Крым
3 из 3

Соревнования по следж-хоккею

© РИА Новости Крым
Ранее директор спортивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Республики Крым Геннадий Игнатьев сообщил, что в учреждении могут заниматься слепые, глухие, а также люди с интеллектуальными нарушениями и поражением опорно-двигательного аппарата. Возрастной планки для приема в школу нет, а принимают в нее с семи лет.
Следж-хоккей – параолимпийский вид спорта, аналог классического хоккея для людей с ограниченным возможностями здоровья.
"Снял протезы и погнал": в Крыму играют в хоккей спортсмены с ампутацией
Какие виды спорта выбирают ветераны СВО в Крыму
В Крыму обозначили приоритетные виды спорта
 
Лента новостейМолния