В Керчи открыли первые межрегиональные соревнования по следж-хоккею

КЕРЧЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Первые межрегиональные соревнования по следж-хоккею стартовали в ледовом дворце зимних видов спорта школы "Наследие" Ильи Авербуха в Керчи, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Крымская команда "Южные грифоны-следж" принимает гостей из Ярославской области "Локо-следж".
Хоккеисты проведут два матча. Для крымских спортсменов это третье соревнования. Команда по следж-хоккею на полуострове сформировалась в конце 2024 года. Республику представляют ветераны спецоперации и люди с ограниченными возможностями здоровья.
Керчь. Школа зимних видов спорта "Наследие" Ильи Авербуха. Соревнования по следж-хоккею
По ту сторону шайбы у крымских спортсменов сборная Ярославской области. В составе пять членов молодежной сборной России по данному виду спорта.
"Для меня следж-хоккей – смысл жизни. Хочется жить в ритме хоккея, – поделился впечатлениями левый нападающий ярославской команды Юрий Фетищев. - Этот спорт укрепляет личностный дух, командный. Постоянно хочется доказать что-то себе, работать на команду. Каждый из нас стремится стать лидером. И на льду все эти стремления соединяются в один большой красивый пазл".
Он добавил, что у крымской команды большое будущее и сильный потенциал. Это стало понятно уже по результатам первых сборов, подчеркнул ярославский спортсмен.
Следж-хоккей для Крыма – молодой и активно развивающийся вид спорта. На первую тренировку может попасть любой желающий. Занятия и амуниция – бесплатны. Главное, как подчеркивают в республиканской Федерации адаптивного хоккея, – желание.
"Это важное направление в развитии республики. Количество ледовых арен в Крыму растет. Учитывая особенности периода реабилитации ветеранов СВО, спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата – это просто должна быть постоянная составляющая жизни", – отметила президент Федерации адаптивного хоккея Республики Крым Анна Лысенко.
В Керчи команды проведут два матча. Итоги подведут 27 августа. После крымские спортсмены начнут готовиться к участию в чемпионате России (группа Б), который пройдет в октябре в Ярославле.
Ранее директор спортивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Республики Крым Геннадий Игнатьев сообщил, что в учреждении могут заниматься слепые, глухие, а также люди с интеллектуальными нарушениями и поражением опорно-двигательного аппарата. Возрастной планки для приема в школу нет, а принимают в нее с семи лет.
Следж-хоккей – параолимпийский вид спорта, аналог классического хоккея для людей с ограниченным возможностями здоровья.
