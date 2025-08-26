https://crimea.ria.ru/20250826/v-kerchi-otkryli-pervye-mezhregionalnye-sorevnovaniya-po-sledzh-khokkeyu-1148987432.html

В Керчи открыли первые межрегиональные соревнования по следж-хоккею

Первые межрегиональные соревнования по следж-хоккею стартовали в ледовом дворце зимних видов спорта школы "Наследие" Ильи Авербуха в Керчи

КЕРЧЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Первые межрегиональные соревнования по следж-хоккею стартовали в ледовом дворце зимних видов спорта школы "Наследие" Ильи Авербуха в Керчи, передает корреспондент РИА Новости Крым. Крымская команда "Южные грифоны-следж" принимает гостей из Ярославской области "Локо-следж".Хоккеисты проведут два матча. Для крымских спортсменов это третье соревнования. Команда по следж-хоккею на полуострове сформировалась в конце 2024 года. Республику представляют ветераны спецоперации и люди с ограниченными возможностями здоровья.По ту сторону шайбы у крымских спортсменов сборная Ярославской области. В составе пять членов молодежной сборной России по данному виду спорта."Для меня следж-хоккей – смысл жизни. Хочется жить в ритме хоккея, – поделился впечатлениями левый нападающий ярославской команды Юрий Фетищев. - Этот спорт укрепляет личностный дух, командный. Постоянно хочется доказать что-то себе, работать на команду. Каждый из нас стремится стать лидером. И на льду все эти стремления соединяются в один большой красивый пазл".Он добавил, что у крымской команды большое будущее и сильный потенциал. Это стало понятно уже по результатам первых сборов, подчеркнул ярославский спортсмен.Следж-хоккей для Крыма – молодой и активно развивающийся вид спорта. На первую тренировку может попасть любой желающий. Занятия и амуниция – бесплатны. Главное, как подчеркивают в республиканской Федерации адаптивного хоккея, – желание.В Керчи команды проведут два матча. Итоги подведут 27 августа. После крымские спортсмены начнут готовиться к участию в чемпионате России (группа Б), который пройдет в октябре в Ярославле.Ранее директор спортивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Республики Крым Геннадий Игнатьев сообщил, что в учреждении могут заниматься слепые, глухие, а также люди с интеллектуальными нарушениями и поражением опорно-двигательного аппарата. Возрастной планки для приема в школу нет, а принимают в нее с семи лет.Следж-хоккей – параолимпийский вид спорта, аналог классического хоккея для людей с ограниченным возможностями здоровья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Снял протезы и погнал": в Крыму играют в хоккей спортсмены с ампутациейКакие виды спорта выбирают ветераны СВО в КрымуВ Крыму обозначили приоритетные виды спорта

