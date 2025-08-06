Какие виды спорта выбирают ветераны СВО в Крыму
В Крыму ветераны СВО с инвалидностью занимаются пулевой стрельбой и метанием ножа
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму провели региональный этап "Кубка Защитников Отечества"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Крыму ветераны спецоперации, в том числе с инвалидностью, выбирают занятия спортом не только для души, но и для продвижения по карьерной лестницы, несмотря на ранения. Чаще всего предпочтение отдается пулевой стрельбе, метанию ножа и хоккею. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала министр спорта республики Ольга Торубарова.
"Сегодня ребята, которые вернулись из зоны проведения специальной военной операции, очень активно приходят в нашу школу Олимпийского резерва по пулевой стрельбе. Потому что это очень близкий им вид спорта, прикладной вид спорта, который дает возможность реализоваться и достичь определенного успеха (продвигаясь - ред.) по спортивной лестнице", - сказала министр.
Она добавила, что также ветераны СВО осваивают новый вид спорта – метание ножа. Популярен у ветеранов в Крыму и настольный теннис.
Кроме того, в Крыму активно тренируется и хоккейная команда для спортсменов с ампутацией конечностей. По словам профильного министра, относительно недавно за счет регионального бюджета были закуплены следж-сани для этих спортсменов.
По словам Торубаровой, работа по привлечению в спорт ветеранов СВО с инвалидностью ведется непрерывно. Это помогает мужчинам после ранения легче пройти адаптацию и даже получить новую профессию.
В качестве примера она отметила работу общественного совета, в который вошли два участника спецоперации.
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