https://crimea.ria.ru/20250806/kakie-vidy-sporta-vybirayut-veterany-svo-v-krymu-1148538099.html

Какие виды спорта выбирают ветераны СВО в Крыму

Какие виды спорта выбирают ветераны СВО в Крыму - РИА Новости Крым, 06.08.2025

Какие виды спорта выбирают ветераны СВО в Крыму

В Крыму ветераны спецоперации, в том числе с инвалидностью, выбирают занятия спортом не только для души, но и для продвижения по карьерной лестницы, несмотря на РИА Новости Крым, 06.08.2025

2025-08-06T16:56

2025-08-06T16:56

2025-08-06T16:56

крым

спорт

ветераны сво

ольга торубарова

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Крыму ветераны спецоперации, в том числе с инвалидностью, выбирают занятия спортом не только для души, но и для продвижения по карьерной лестницы, несмотря на ранения. Чаще всего предпочтение отдается пулевой стрельбе, метанию ножа и хоккею. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала министр спорта республики Ольга Торубарова.Она добавила, что также ветераны СВО осваивают новый вид спорта – метание ножа. Популярен у ветеранов в Крыму и настольный теннис.Кроме того, в Крыму активно тренируется и хоккейная команда для спортсменов с ампутацией конечностей. По словам профильного министра, относительно недавно за счет регионального бюджета были закуплены следж-сани для этих спортсменов. По словам Торубаровой, работа по привлечению в спорт ветеранов СВО с инвалидностью ведется непрерывно. Это помогает мужчинам после ранения легче пройти адаптацию и даже получить новую профессию. В качестве примера она отметила работу общественного совета, в который вошли два участника спецоперации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Снял протезы и погнал": в Крыму играют в хоккей спортсмены с ампутациейИграть и не думать о боли – история подвига и победы бойца СВО из КрымаПолучившим инвалидность бойцам СВО увеличили единовременную выплату

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, спорт, ветераны сво, ольга торубарова, новости крыма