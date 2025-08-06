Рейтинг@Mail.ru
Какие виды спорта выбирают ветераны СВО в Крыму - РИА Новости Крым, 06.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250806/kakie-vidy-sporta-vybirayut-veterany-svo-v-krymu-1148538099.html
Какие виды спорта выбирают ветераны СВО в Крыму
Какие виды спорта выбирают ветераны СВО в Крыму - РИА Новости Крым, 06.08.2025
Какие виды спорта выбирают ветераны СВО в Крыму
В Крыму ветераны спецоперации, в том числе с инвалидностью, выбирают занятия спортом не только для души, но и для продвижения по карьерной лестницы, несмотря на РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T16:56
2025-08-06T16:56
крым
спорт
ветераны сво
ольга торубарова
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1e/1148347016_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_206faae133ca5315b8bedc150fa05a61.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Крыму ветераны спецоперации, в том числе с инвалидностью, выбирают занятия спортом не только для души, но и для продвижения по карьерной лестницы, несмотря на ранения. Чаще всего предпочтение отдается пулевой стрельбе, метанию ножа и хоккею. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала министр спорта республики Ольга Торубарова.Она добавила, что также ветераны СВО осваивают новый вид спорта – метание ножа. Популярен у ветеранов в Крыму и настольный теннис.Кроме того, в Крыму активно тренируется и хоккейная команда для спортсменов с ампутацией конечностей. По словам профильного министра, относительно недавно за счет регионального бюджета были закуплены следж-сани для этих спортсменов. По словам Торубаровой, работа по привлечению в спорт ветеранов СВО с инвалидностью ведется непрерывно. Это помогает мужчинам после ранения легче пройти адаптацию и даже получить новую профессию. В качестве примера она отметила работу общественного совета, в который вошли два участника спецоперации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Снял протезы и погнал": в Крыму играют в хоккей спортсмены с ампутациейИграть и не думать о боли – история подвига и победы бойца СВО из КрымаПолучившим инвалидность бойцам СВО увеличили единовременную выплату
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1e/1148347016_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ebe893026d7e4a9fc6e6b95516075805.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, спорт, ветераны сво, ольга торубарова, новости крыма
Какие виды спорта выбирают ветераны СВО в Крыму

В Крыму ветераны СВО с инвалидностью занимаются пулевой стрельбой и метанием ножа

16:56 06.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму провели региональный этап "Кубка Защитников Отечества"
В Крыму провели региональный этап Кубка Защитников Отечества - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Крыму ветераны спецоперации, в том числе с инвалидностью, выбирают занятия спортом не только для души, но и для продвижения по карьерной лестницы, несмотря на ранения. Чаще всего предпочтение отдается пулевой стрельбе, метанию ножа и хоккею. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала министр спорта республики Ольга Торубарова.
"Сегодня ребята, которые вернулись из зоны проведения специальной военной операции, очень активно приходят в нашу школу Олимпийского резерва по пулевой стрельбе. Потому что это очень близкий им вид спорта, прикладной вид спорта, который дает возможность реализоваться и достичь определенного успеха (продвигаясь - ред.) по спортивной лестнице", - сказала министр.
Она добавила, что также ветераны СВО осваивают новый вид спорта – метание ножа. Популярен у ветеранов в Крыму и настольный теннис.
Кроме того, в Крыму активно тренируется и хоккейная команда для спортсменов с ампутацией конечностей. По словам профильного министра, относительно недавно за счет регионального бюджета были закуплены следж-сани для этих спортсменов.
По словам Торубаровой, работа по привлечению в спорт ветеранов СВО с инвалидностью ведется непрерывно. Это помогает мужчинам после ранения легче пройти адаптацию и даже получить новую профессию.
В качестве примера она отметила работу общественного совета, в который вошли два участника спецоперации.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Снял протезы и погнал": в Крыму играют в хоккей спортсмены с ампутацией
Играть и не думать о боли – история подвига и победы бойца СВО из Крыма
Получившим инвалидность бойцам СВО увеличили единовременную выплату
 
КрымСпортВетераны СВООльга ТорубароваНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:11Пожар в Судаке локализован
16:56Какие виды спорта выбирают ветераны СВО в Крыму
16:30В Судаке вспыхнул пожар рядом с Генуэзской крепостью
16:04В Симферополе обесточены более 25 улиц
15:55Дружба важнее денег – правитель Малайзии об отношениях с Россией
15:48Насколько безопасна морская вода и песок у берегов Крыма
15:37Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис
15:11В Севастополе уничтожили боевую часть беспилотника ВСУ
15:03Умер народный артист России Владимир Сафронов
14:52Переговоры Путина с Уиткоффом длились три часа
14:36Крымчанин сливал Киеву данные о нефтяном терминале в Феодосии
14:27Цена бензина Аи-95 третий день подряд бьет исторический рекорд
14:25На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,4
14:17В Крыму торговые точки в курортных зонах проверяет налоговая служба
14:07В Севастополе мужчина похитил ордена и медали фронтовиков
13:47Цены на овощи в Крыму - что почем
13:35Армия России активно ломает оборону и уничтожает технику ВСУ
13:15Бархатный сезон в Крыму: цены на отдых и уровень бронирования
13:06Крымский мост: очередь на выезде с полуострова продолжает расти
12:49Российские военные ударили по объектам газотранспортной системы Украины
Лента новостейМолния