Рейтинг@Mail.ru
Из бассейна – в сборную России: как Крым стал кузницей чемпионов - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251016/iz-basseyna--v-sbornuyu-rossii-kak-krym-stal-kuznitsey-chempionov-1150238135.html
Из бассейна – в сборную России: как Крым стал кузницей чемпионов
Из бассейна – в сборную России: как Крым стал кузницей чемпионов - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Из бассейна – в сборную России: как Крым стал кузницей чемпионов
Спортивная школа водных видов спорта имени Маргаритова в Симферополе за три года работы вырастила 12 мастеров спорта и стала настоящей кузницей чемпионов. Об... РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T18:47
2025-10-16T19:05
бассейн
плавание
крым
новости крыма
спорт
симферополь
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/10/1150237955_0:0:669:376_1920x0_80_0_0_36843507c52df6dabb8e995c4b1d8efb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Спортивная школа водных видов спорта имени Маргаритова в Симферополе за три года работы вырастила 12 мастеров спорта и стала настоящей кузницей чемпионов. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор учреждения Сергей Боговаров.По его словам, сегодня в спортивной школе, работающей на базе Дворца водных видов спорта, занимаются 1037 человек в возрасте от 7 до 18 лет.Комплекс, по словам директора, стал настоящим прорывом для крымского спорта."Ранее не было столько возможностей. Арендовали площадки в мединституте, в Доме культуры профсоюзов. Сейчас у нас все есть – вода, инвентарь, сухие тренировки. Все по стандартам, спортсмены всем обеспечены", – подчеркнул он.Во Дворце созданы условия не только для профессионалов, но и для всех желающих. В часы, не пересекающиеся с тренировочным процессом, проходят занятия для спортсменов-любителей, пенсионеров и людей с инвалидностью.В распоряжении спортсменов – три бассейна: олимпийский на 50 метров, тренировочный на 25 и детский бассейн для малышей от 4 до 7 лет.Во Дворце развиваются три направления: плавание, синхронное плавание и водное поло. Только за октябрь спортсмены школы показали выдающиеся результаты. На чемпионате и первенстве Южного федерального округа по плаванию в Астрахани крымская сборная завоевала 32 медали, из которых 25 – у воспитанников школы, включая 8 золотых, 6 серебряных и 11 бронзовых."На момент, когда я пришел в школу, у нас был один мастер спорта. Сегодня мы можем похвастаться – у нас уже 12 мастеров спорта, и добавилось много кандидатов в мастера спорта", – отметил Боговаров.Сборная школы по водному поло также успешно выступила на краевых соревнованиях в Краснодаре, где занята третье место из шести команд-участников.Здесь трудятся 24 тренера, среди которых – заслуженные мастера спорта и заслуженные тренеры России.Он также поделился, что школа подала документы для получения статуса олимпийского резерва, и, как надеется руководство, уже Новому году он будет официально присвоен."Мы рвемся, мы побеждаем. Есть санкции, есть трудности, но мы в спорте сильны. Мы духом сильны. Мы во всем сильны", – заключил директор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Плавать круглый год: в Керчи возводят модульный бассейнРемонт стадиона в Керчи – как идет работаАкадемия футбола Крыма воспитывает лучших из лучших
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/10/1150237955_6:0:665:494_1920x0_80_0_0_7214448a0c594f93d59e51034f9215cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бассейн, плавание, крым, новости крыма, спорт, симферополь, видео
Из бассейна – в сборную России: как Крым стал кузницей чемпионов

В Крыму во Дворце водных видов спорта выращивают мастеров спорта и олимпийских призеров

18:47 16.10.2025 (обновлено: 19:05 16.10.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Спортивная школа водных видов спорта имени Маргаритова в Симферополе за три года работы вырастила 12 мастеров спорта и стала настоящей кузницей чемпионов. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор учреждения Сергей Боговаров.
По его словам, сегодня в спортивной школе, работающей на базе Дворца водных видов спорта, занимаются 1037 человек в возрасте от 7 до 18 лет.
"Мы открылись три года назад, в марте. Третий год мы функционируем, работаем. У нас в нашей школе на сегодняшний день 1037 бюджетных мест. Они заполнены. Было чуть меньше, но по поручению главы республики Сергея Аксенова добрали детей еще на 350 бесплатных мест", — рассказал директор школы.
Комплекс, по словам директора, стал настоящим прорывом для крымского спорта.
"Ранее не было столько возможностей. Арендовали площадки в мединституте, в Доме культуры профсоюзов. Сейчас у нас все есть – вода, инвентарь, сухие тренировки. Все по стандартам, спортсмены всем обеспечены", – подчеркнул он.
Во Дворце созданы условия не только для профессионалов, но и для всех желающих. В часы, не пересекающиеся с тренировочным процессом, проходят занятия для спортсменов-любителей, пенсионеров и людей с инвалидностью.
В распоряжении спортсменов – три бассейна: олимпийский на 50 метров, тренировочный на 25 и детский бассейн для малышей от 4 до 7 лет.
"Наш комплекс построен в стекле, крыша стеклянная. Все соответствует нормам. Вода проходит сложную систему фильтрации, PH контролируется, система работает круглосуточно. Это сердце бассейна", – рассказал директор.
Во Дворце развиваются три направления: плавание, синхронное плавание и водное поло. Только за октябрь спортсмены школы показали выдающиеся результаты. На чемпионате и первенстве Южного федерального округа по плаванию в Астрахани крымская сборная завоевала 32 медали, из которых 25 – у воспитанников школы, включая 8 золотых, 6 серебряных и 11 бронзовых.
"На момент, когда я пришел в школу, у нас был один мастер спорта. Сегодня мы можем похвастаться – у нас уже 12 мастеров спорта, и добавилось много кандидатов в мастера спорта", – отметил Боговаров.
Сборная школы по водному поло также успешно выступила на краевых соревнованиях в Краснодаре, где занята третье место из шести команд-участников.
Здесь трудятся 24 тренера, среди которых – заслуженные мастера спорта и заслуженные тренеры России.
"Главное – не мешать тренеру. Его надо просто обеспечить всем необходимым. А он сделает спортсмена. Алмазы обрабатываются и становятся бриллиантами – так же и спортсмены. Из этой массы можно слепить чемпионов", – подчеркнул Боговаров.
Он также поделился, что школа подала документы для получения статуса олимпийского резерва, и, как надеется руководство, уже Новому году он будет официально присвоен.
"Мы рвемся, мы побеждаем. Есть санкции, есть трудности, но мы в спорте сильны. Мы духом сильны. Мы во всем сильны", – заключил директор.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Плавать круглый год: в Керчи возводят модульный бассейн
Ремонт стадиона в Керчи – как идет работа
Академия футбола Крыма воспитывает лучших из лучших
 
БассейнПлаваниеКрымНовости КрымаСпортСимферопольВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:26Путин встретится с Трампом в Венгрии
20:1020 спасенных и трое погибших – итоги купального сезона в Севастополе
19:46Когда откроют Детский парк в Симферополе после большой реконструкции
19:19Мир в Газе: почему Трамп его не добьется
18:47Из бассейна – в сборную России: как Крым стал кузницей чемпионов
18:07Антитеррористические учения пройдут в Керчи
17:53Основной период ЕГЭ-2026 может пройти с 1 июня по 9 июля
17:45В Севастополе начали подавать тепло в дома и соцобъекты города
17:33Машины быстрее людей: в Крыму стартовала уборка овощей "борщевого набора"
17:23Когда откроют набережную Коктебеля после реконструкции
17:11Грозит ли Крыму сокращение федеральных расходов – ответ властей
16:55В Краснодаре мужчина въехал в банк на машине
16:38Ким Чен Ына пригласили в Крым
16:12Крымский мост сейчас: обстановка на вечер четверга
15:42Крым получил 40 школьных автобусов в 2025 году
15:24Путин запретил включать затраты энергокомпаний в тарифы
15:15У берегов Севастополя уничтожили 250-килограммовую бомбу времен ВОВ
15:02Уровень газификации в РФ приближается к 75% – Путин
14:51В Крыму шпионка СБУ хотела поджечь автомобиль с символикой "Z"
14:48Путин рассказал о последствиях отказа от российских энергоносителей в ЕС
Лента новостейМолния