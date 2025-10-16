https://crimea.ria.ru/20251016/iz-basseyna--v-sbornuyu-rossii-kak-krym-stal-kuznitsey-chempionov-1150238135.html
Из бассейна – в сборную России: как Крым стал кузницей чемпионов
Из бассейна – в сборную России: как Крым стал кузницей чемпионов - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Из бассейна – в сборную России: как Крым стал кузницей чемпионов
Спортивная школа водных видов спорта имени Маргаритова в Симферополе за три года работы вырастила 12 мастеров спорта и стала настоящей кузницей чемпионов. Об... РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T18:47
2025-10-16T18:47
2025-10-16T19:05
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Спортивная школа водных видов спорта имени Маргаритова в Симферополе за три года работы вырастила 12 мастеров спорта и стала настоящей кузницей чемпионов. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор учреждения Сергей Боговаров.По его словам, сегодня в спортивной школе, работающей на базе Дворца водных видов спорта, занимаются 1037 человек в возрасте от 7 до 18 лет.Комплекс, по словам директора, стал настоящим прорывом для крымского спорта."Ранее не было столько возможностей. Арендовали площадки в мединституте, в Доме культуры профсоюзов. Сейчас у нас все есть – вода, инвентарь, сухие тренировки. Все по стандартам, спортсмены всем обеспечены", – подчеркнул он.Во Дворце созданы условия не только для профессионалов, но и для всех желающих. В часы, не пересекающиеся с тренировочным процессом, проходят занятия для спортсменов-любителей, пенсионеров и людей с инвалидностью.В распоряжении спортсменов – три бассейна: олимпийский на 50 метров, тренировочный на 25 и детский бассейн для малышей от 4 до 7 лет.Во Дворце развиваются три направления: плавание, синхронное плавание и водное поло. Только за октябрь спортсмены школы показали выдающиеся результаты. На чемпионате и первенстве Южного федерального округа по плаванию в Астрахани крымская сборная завоевала 32 медали, из которых 25 – у воспитанников школы, включая 8 золотых, 6 серебряных и 11 бронзовых."На момент, когда я пришел в школу, у нас был один мастер спорта. Сегодня мы можем похвастаться – у нас уже 12 мастеров спорта, и добавилось много кандидатов в мастера спорта", – отметил Боговаров.Сборная школы по водному поло также успешно выступила на краевых соревнованиях в Краснодаре, где занята третье место из шести команд-участников.Здесь трудятся 24 тренера, среди которых – заслуженные мастера спорта и заслуженные тренеры России.Он также поделился, что школа подала документы для получения статуса олимпийского резерва, и, как надеется руководство, уже Новому году он будет официально присвоен."Мы рвемся, мы побеждаем. Есть санкции, есть трудности, но мы в спорте сильны. Мы духом сильны. Мы во всем сильны", – заключил директор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Плавать круглый год: в Керчи возводят модульный бассейнРемонт стадиона в Керчи – как идет работаАкадемия футбола Крыма воспитывает лучших из лучших
Из бассейна – в сборную России: как Крым стал кузницей чемпионов
В Крыму во Дворце водных видов спорта выращивают мастеров спорта и олимпийских призеров
18:47 16.10.2025 (обновлено: 19:05 16.10.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым
. Спортивная школа водных видов спорта имени Маргаритова в Симферополе за три года работы вырастила 12 мастеров спорта и стала настоящей кузницей чемпионов. Об этом РИА Новости Крым
рассказал директор учреждения Сергей Боговаров.
По его словам, сегодня в спортивной школе, работающей на базе Дворца водных видов спорта, занимаются 1037 человек в возрасте от 7 до 18 лет.
"Мы открылись три года назад, в марте. Третий год мы функционируем, работаем. У нас в нашей школе на сегодняшний день 1037 бюджетных мест. Они заполнены. Было чуть меньше, но по поручению главы республики Сергея Аксенова добрали детей еще на 350 бесплатных мест", — рассказал директор школы.
Комплекс, по словам директора, стал настоящим прорывом для крымского спорта.
"Ранее не было столько возможностей. Арендовали площадки в мединституте, в Доме культуры профсоюзов. Сейчас у нас все есть – вода, инвентарь, сухие тренировки. Все по стандартам, спортсмены всем обеспечены", – подчеркнул он.
Во Дворце созданы условия не только для профессионалов, но и для всех желающих. В часы, не пересекающиеся с тренировочным процессом, проходят занятия для спортсменов-любителей, пенсионеров и людей с инвалидностью.
В распоряжении спортсменов – три бассейна: олимпийский на 50 метров, тренировочный на 25 и детский бассейн для малышей от 4 до 7 лет.
"Наш комплекс построен в стекле, крыша стеклянная. Все соответствует нормам. Вода проходит сложную систему фильтрации, PH контролируется, система работает круглосуточно. Это сердце бассейна", – рассказал директор.
Во Дворце развиваются три направления: плавание, синхронное плавание и водное поло. Только за октябрь спортсмены школы показали выдающиеся результаты. На чемпионате и первенстве Южного федерального округа по плаванию в Астрахани крымская сборная завоевала 32 медали, из которых 25 – у воспитанников школы, включая 8 золотых, 6 серебряных и 11 бронзовых.
"На момент, когда я пришел в школу, у нас был один мастер спорта. Сегодня мы можем похвастаться – у нас уже 12 мастеров спорта, и добавилось много кандидатов в мастера спорта", – отметил Боговаров.
Сборная школы по водному поло также успешно выступила на краевых соревнованиях в Краснодаре, где занята третье место из шести команд-участников.
Здесь трудятся 24 тренера, среди которых – заслуженные мастера спорта и заслуженные тренеры России.
"Главное – не мешать тренеру. Его надо просто обеспечить всем необходимым. А он сделает спортсмена. Алмазы обрабатываются и становятся бриллиантами – так же и спортсмены. Из этой массы можно слепить чемпионов", – подчеркнул Боговаров.
Он также поделился, что школа подала документы для получения статуса олимпийского резерва, и, как надеется руководство, уже Новому году он будет официально присвоен.
"Мы рвемся, мы побеждаем. Есть санкции, есть трудности, но мы в спорте сильны. Мы духом сильны. Мы во всем сильны", – заключил директор.
