https://crimea.ria.ru/20251016/iz-basseyna--v-sbornuyu-rossii-kak-krym-stal-kuznitsey-chempionov-1150238135.html

Из бассейна – в сборную России: как Крым стал кузницей чемпионов

Из бассейна – в сборную России: как Крым стал кузницей чемпионов - РИА Новости Крым, 16.10.2025

Из бассейна – в сборную России: как Крым стал кузницей чемпионов

Спортивная школа водных видов спорта имени Маргаритова в Симферополе за три года работы вырастила 12 мастеров спорта и стала настоящей кузницей чемпионов. Об... РИА Новости Крым, 16.10.2025

2025-10-16T18:47

2025-10-16T18:47

2025-10-16T19:05

бассейн

плавание

крым

новости крыма

спорт

симферополь

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/10/1150237955_0:0:669:376_1920x0_80_0_0_36843507c52df6dabb8e995c4b1d8efb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Спортивная школа водных видов спорта имени Маргаритова в Симферополе за три года работы вырастила 12 мастеров спорта и стала настоящей кузницей чемпионов. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор учреждения Сергей Боговаров.По его словам, сегодня в спортивной школе, работающей на базе Дворца водных видов спорта, занимаются 1037 человек в возрасте от 7 до 18 лет.Комплекс, по словам директора, стал настоящим прорывом для крымского спорта."Ранее не было столько возможностей. Арендовали площадки в мединституте, в Доме культуры профсоюзов. Сейчас у нас все есть – вода, инвентарь, сухие тренировки. Все по стандартам, спортсмены всем обеспечены", – подчеркнул он.Во Дворце созданы условия не только для профессионалов, но и для всех желающих. В часы, не пересекающиеся с тренировочным процессом, проходят занятия для спортсменов-любителей, пенсионеров и людей с инвалидностью.В распоряжении спортсменов – три бассейна: олимпийский на 50 метров, тренировочный на 25 и детский бассейн для малышей от 4 до 7 лет.Во Дворце развиваются три направления: плавание, синхронное плавание и водное поло. Только за октябрь спортсмены школы показали выдающиеся результаты. На чемпионате и первенстве Южного федерального округа по плаванию в Астрахани крымская сборная завоевала 32 медали, из которых 25 – у воспитанников школы, включая 8 золотых, 6 серебряных и 11 бронзовых."На момент, когда я пришел в школу, у нас был один мастер спорта. Сегодня мы можем похвастаться – у нас уже 12 мастеров спорта, и добавилось много кандидатов в мастера спорта", – отметил Боговаров.Сборная школы по водному поло также успешно выступила на краевых соревнованиях в Краснодаре, где занята третье место из шести команд-участников.Здесь трудятся 24 тренера, среди которых – заслуженные мастера спорта и заслуженные тренеры России.Он также поделился, что школа подала документы для получения статуса олимпийского резерва, и, как надеется руководство, уже Новому году он будет официально присвоен."Мы рвемся, мы побеждаем. Есть санкции, есть трудности, но мы в спорте сильны. Мы духом сильны. Мы во всем сильны", – заключил директор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Плавать круглый год: в Керчи возводят модульный бассейнРемонт стадиона в Керчи – как идет работаАкадемия футбола Крыма воспитывает лучших из лучших

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бассейн, плавание, крым, новости крыма, спорт, симферополь, видео