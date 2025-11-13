В Симферополе в пятницу перекроют движение по центральной улице
В Симферополе в пятницу частично перекроют движение по улице Куйбышева – схема
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Дорожный знак "Объезд" в Симферополе
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В центре Симферополя в пятницу с утра ограничат движение по одной полосе на улице Куйбышева. Об этом предупредили в городской администрации.
"В связи с проведением ремонтных работ с 09:00 до 16:00 14 ноября будет ограничено движение по одной полосе участка улицы Куйбышева", – сказано в сообщении.
Уточняется, что транспорт не будут пускать на участке от улицы Репина до бульвара Франко.
© Администрация Симферополя14 ноября в Симферополе ограничат движение по одной полосе по ул. Куйбышева от ул. Репина до бульвара Франко
© Администрация Симферополя
14 ноября в Симферополе ограничат движение по одной полосе по ул. Куйбышева от ул. Репина до бульвара Франко
"Для беспрепятственной работы городских служб убедительная просьба к водителям – не парковать транспортные средства на указанном участке", – добавили в сообщении.
Жителей и гостей города также просят заранее планировать маршрут передвижения по городу.
Ранее сообщалось, что в центре Севастополя 16 ноября перекроют движение в связи с проведением крестного хода, посвященного почтению памяти событий 1920 года.
Читайте также на РИА Новости Крым: