В Симферополе в пятницу перекроют движение по центральной улице

В центре Симферополя в пятницу с утра ограничат движение по одной полосе на улице Куйбышева. Об этом предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 13.11.2025

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111232/84/1112328410_0:546:5520:3651_1920x0_80_0_0_5a2f14051367b64dd7950208667ebbb7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В центре Симферополя в пятницу с утра ограничат движение по одной полосе на улице Куйбышева. Об этом предупредили в городской администрации.Уточняется, что транспорт не будут пускать на участке от улицы Репина до бульвара Франко.Жителей и гостей города также просят заранее планировать маршрут передвижения по городу.Ранее сообщалось, что в центре Севастополя 16 ноября перекроют движение в связи с проведением крестного хода, посвященного почтению памяти событий 1920 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реверс на мосту через реку Черная в Инкермане продлили В Крыму приводят в порядок один из самых сложных серпантиновКабмин выделил более 5,4 млрд рублей на дороги в новых регионах

