Реверс на мосту через реку Черная в Инкермане продлили
Ситуация на дорогах Крыма
Ситуация на дорогах Крыма
Реверс на мосту через реку Черная в Инкермане продлили
Реверс на мосту через реку Черная в Инкермане продлили - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Реверс на мосту через реку Черная в Инкермане продлили
Реверсивное движение на мосту через речку Черная в Инкермане продлится до 18 ноября, сообщил и.о. вице-губернатора Севастополя Павел Иено.
2025-11-08T16:06
2025-11-08T15:47
павел иено
севастополь
новости севастополя
инкерман
ситуация на дорогах крыма
ремонт и строительство дорог
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Реверсивное движение на мосту через речку Черная в Инкермане продлится до 18 ноября, сообщил и.о. вице-губернатора Севастополя Павел Иено.Альтернативным маршрутом для объезда данного участка является трасса "Таврида".Все работы планируется завершить до конца ноября, добавил Иено.Реверсивное движение на мосту через реку Черная в Инкермане ввели 2 ноября, чтобы подрядчик устранил допущенные при ремонте объекта замечания. Изначально планировалось, что ограничение продлится до 8 ноября Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
инкерман
павел иено, севастополь, новости севастополя, инкерман, ремонт и строительство дорог
Реверс на мосту через реку Черная в Инкермане продлили

Реверсивное движение на мосту через реку Черная в Инкермане продлится до 18 ноября

16:06 08.11.2025
 
© РИА Новости КрымРеверсивное движение транспорта в районе Инкерманского моста в Севастополе
Реверсивное движение транспорта в районе Инкерманского моста в Севастополе - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Реверсивное движение на мосту через речку Черная в Инкермане продлится до 18 ноября, сообщил и.о. вице-губернатора Севастополя Павел Иено.
"Подрядчик продолжает устранять замечания, выявленные при производстве работ. В частности, для обустройства деформационных швов с обеих сторон понадобилось больше времени", - пояснил он в своем Telegram-канале.
Альтернативным маршрутом для объезда данного участка является трасса "Таврида".
Все работы планируется завершить до конца ноября, добавил Иено.
Реверсивное движение на мосту через реку Черная в Инкермане ввели 2 ноября, чтобы подрядчик устранил допущенные при ремонте объекта замечания. Изначально планировалось, что ограничение продлится до 8 ноября
Ситуация на дорогах Крыма, Павел Иено, Севастополь, Новости Севастополя, Инкерман, Ремонт и строительство дорог
 
