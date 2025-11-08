https://crimea.ria.ru/20251108/revers-na-mostu-cherez-reku-chernaya-v-inkermane-prodlili-1150753780.html

Реверс на мосту через реку Черная в Инкермане продлили

Реверсивное движение на мосту через речку Черная в Инкермане продлится до 18 ноября, сообщил и.о. вице-губернатора Севастополя Павел Иено.

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Реверсивное движение на мосту через речку Черная в Инкермане продлится до 18 ноября, сообщил и.о. вице-губернатора Севастополя Павел Иено.Альтернативным маршрутом для объезда данного участка является трасса "Таврида".Все работы планируется завершить до конца ноября, добавил Иено.Реверсивное движение на мосту через реку Черная в Инкермане ввели 2 ноября, чтобы подрядчик устранил допущенные при ремонте объекта замечания. Изначально планировалось, что ограничение продлится до 8 ноября

