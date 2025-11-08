https://crimea.ria.ru/20251108/revers-na-mostu-cherez-reku-chernaya-v-inkermane-prodlili-1150753780.html
Реверс на мосту через реку Черная в Инкермане продлили
Реверсивное движение на мосту через речку Черная в Инкермане продлится до 18 ноября, сообщил и.о. вице-губернатора Севастополя Павел Иено. РИА Новости Крым, 08.11.2025
2025-11-08T16:06
2025-11-08T16:06
2025-11-08T15:47
павел иено
севастополь
новости севастополя
инкерман
ситуация на дорогах крыма
ремонт и строительство дорог
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Реверсивное движение на мосту через речку Черная в Инкермане продлится до 18 ноября, сообщил и.о. вице-губернатора Севастополя Павел Иено.Альтернативным маршрутом для объезда данного участка является трасса "Таврида".Все работы планируется завершить до конца ноября, добавил Иено.Реверсивное движение на мосту через реку Черная в Инкермане ввели 2 ноября, чтобы подрядчик устранил допущенные при ремонте объекта замечания. Изначально планировалось, что ограничение продлится до 8 ноября
севастополь
инкерман
павел иено, севастополь, новости севастополя, инкерман, ремонт и строительство дорог
Реверсивное движение на мосту через реку Черная в Инкермане продлится до 18 ноября