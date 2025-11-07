https://crimea.ria.ru/20251107/v-krymu-privodyat-v-poryadok-odin-iz-samykh-slozhnykh-serpantinov-1150737021.html

В Крыму приводят в порядок один из самых сложных серпантинов

2025-11-07T17:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму проводят масштабные работы по строительству и реконструкции инженерных сооружений на автомобильной дороге Бахчисарай – Ялта через плато Ай-Петри, сообщает корреспондент РИА Новости Крым.По словам директора предприятия "Крымавтодор" Максима Демина, эта трасса имеет особое значение для региона: она соединяет два города кратчайшим путем и является одной из самых живописных дорог полуострова.Демин подчеркнул, что на трассе часто фиксируются оползневые процессы, и главная задача строителей – стабилизировать основание земляного полотна и обеспечить долговечность покрытия.Ход работНа сегодняшний день "Крымавтодор" выполняет работы на двух ключевых участках – на 26-м и 42-м километрах дороги."Сейчас ведутся подготовительные работы, продолжается подготовка участка строительства, выполняются работы по устройству буронабивных свай, монолитных ростверков и заливке подпорных стен. Выполнено около 20% – это самая черновая часть. Эти работы завершатся зимой", – сообщил Демин.Реконструкция включает возведение девяти новых подпорных стен и восстановление 35-ти существующих по всему протяжению ремонтируемого участка.Протяженность и срокиКонтракт на выполнение работ "Крымавтодор" подписал в начале 2025 года. После подготовительных мероприятий – расчистки территории, разработки проектной документации – основные строительно-монтажные работы стартовали летом.Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 16 километров, при этом вся дорога от Бахчисарая до Ялты имеет длину 69 километров. Работы ведутся на северном склоне Крымских гор – на подъеме к плато Ай-Петри, где участок соединяется с другой реконструируемой трассой.Безопасность и модернизацияОпасные участки трассы выявлялись специалистами службы наблюдения за сейсмически активными и оползневыми зонами. На них особый контроль за укреплением полотна и прилегающего грунта.После завершения инженерных работ дорогу также расширят.Ранее сообщалось, что в 2026 году на строительство, ремонт и реконструкцию дорог в Крыму предусмотрено 62 млрд рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорога Белогорск – Приветное в Крыму: когда начнут строительствоВ Севастополе обновили подъездные дороги к школам и детским садамНа Херсонщине отремонтировали 20 км ведущей в Крым трассы

