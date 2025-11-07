Рейтинг@Mail.ru
В Крыму приводят в порядок один из самых сложных серпантинов - РИА Новости Крым, 07.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251107/v-krymu-privodyat-v-poryadok-odin-iz-samykh-slozhnykh-serpantinov-1150737021.html
В Крыму приводят в порядок один из самых сложных серпантинов
В Крыму приводят в порядок один из самых сложных серпантинов - РИА Новости Крым, 07.11.2025
В Крыму приводят в порядок один из самых сложных серпантинов
В Крыму проводят масштабные работы по строительству и реконструкции инженерных сооружений на автомобильной дороге Бахчисарай – Ялта через плато Ай-Петри,... РИА Новости Крым, 07.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму проводят масштабные работы по строительству и реконструкции инженерных сооружений на автомобильной дороге Бахчисарай – Ялта через плато Ай-Петри, сообщает корреспондент РИА Новости Крым.По словам директора предприятия "Крымавтодор" Максима Демина, эта трасса имеет особое значение для региона: она соединяет два города кратчайшим путем и является одной из самых живописных дорог полуострова.Демин подчеркнул, что на трассе часто фиксируются оползневые процессы, и главная задача строителей – стабилизировать основание земляного полотна и обеспечить долговечность покрытия.Ход работНа сегодняшний день "Крымавтодор" выполняет работы на двух ключевых участках – на 26-м и 42-м километрах дороги."Сейчас ведутся подготовительные работы, продолжается подготовка участка строительства, выполняются работы по устройству буронабивных свай, монолитных ростверков и заливке подпорных стен. Выполнено около 20% – это самая черновая часть. Эти работы завершатся зимой", – сообщил Демин.Реконструкция включает возведение девяти новых подпорных стен и восстановление 35-ти существующих по всему протяжению ремонтируемого участка.Протяженность и срокиКонтракт на выполнение работ "Крымавтодор" подписал в начале 2025 года. После подготовительных мероприятий – расчистки территории, разработки проектной документации – основные строительно-монтажные работы стартовали летом.Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 16 километров, при этом вся дорога от Бахчисарая до Ялты имеет длину 69 километров. Работы ведутся на северном склоне Крымских гор – на подъеме к плато Ай-Петри, где участок соединяется с другой реконструируемой трассой.Безопасность и модернизацияОпасные участки трассы выявлялись специалистами службы наблюдения за сейсмически активными и оползневыми зонами. На них особый контроль за укреплением полотна и прилегающего грунта.После завершения инженерных работ дорогу также расширят.Ранее сообщалось, что в 2026 году на строительство, ремонт и реконструкцию дорог в Крыму предусмотрено 62 млрд рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорога Белогорск – Приветное в Крыму: когда начнут строительствоВ Севастополе обновили подъездные дороги к школам и детским садамНа Херсонщине отремонтировали 20 км ведущей в Крым трассы
ремонт и строительство дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, ай-петри, крымавтодор, максим демин, крым, новости крыма, видео
В Крыму приводят в порядок один из самых сложных серпантинов

В Крыму капитально ремонтируют автодорогу Бахчисарай-Ялта через плато Ай-Петри

17:07 07.11.2025 (обновлено: 17:16 07.11.2025)
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму проводят масштабные работы по строительству и реконструкции инженерных сооружений на автомобильной дороге Бахчисарай – Ялта через плато Ай-Петри, сообщает корреспондент РИА Новости Крым.
По словам директора предприятия "Крымавтодор" Максима Демина, эта трасса имеет особое значение для региона: она соединяет два города кратчайшим путем и является одной из самых живописных дорог полуострова.
"Это туристическая и рекреационная дорога. Она проходит в сложных сейсмических условиях, с перепадом высот более километра – от Бахчисарая до Ай-Петри. На пути множество закруглений и оползневых участков, которые необходимо укреплять, чтобы асфальтобетонное покрытие долго служило", – отметил глава предприятия.
Демин подчеркнул, что на трассе часто фиксируются оползневые процессы, и главная задача строителей – стабилизировать основание земляного полотна и обеспечить долговечность покрытия.

Ход работ

На сегодняшний день "Крымавтодор" выполняет работы на двух ключевых участках – на 26-м и 42-м километрах дороги.
"Сейчас ведутся подготовительные работы, продолжается подготовка участка строительства, выполняются работы по устройству буронабивных свай, монолитных ростверков и заливке подпорных стен. Выполнено около 20% – это самая черновая часть. Эти работы завершатся зимой", – сообщил Демин.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемонт дороги Бахчисарай – Ялта через плато Ай-Петри
Ремонт дороги Бахчисарай – Ялта через плато Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Реконструкция включает возведение девяти новых подпорных стен и восстановление 35-ти существующих по всему протяжению ремонтируемого участка.

Протяженность и сроки

Контракт на выполнение работ "Крымавтодор" подписал в начале 2025 года. После подготовительных мероприятий – расчистки территории, разработки проектной документации – основные строительно-монтажные работы стартовали летом.
"Планируем завершить все работы до конца следующего года. Это будет полный цикл – от инженерной защиты до устройства асфальтобетонного покрытия, разметки и установки дорожных знаков", – уточнил он.
Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 16 километров, при этом вся дорога от Бахчисарая до Ялты имеет длину 69 километров. Работы ведутся на северном склоне Крымских гор – на подъеме к плато Ай-Петри, где участок соединяется с другой реконструируемой трассой.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемонт дороги на Ай-Петри
Ремонт дороги на Ай-Петри
1 из 6
Ремонт дороги на Ай-Петри
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Работы ведутся на двух ключевых участках – на 26-м и 42-м километрах

Ремонт дороги на Ай-Петри
2 из 6

Работы ведутся на двух ключевых участках – на 26-м и 42-м километрах

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Закругления и оползневые участки необходимо укрепить

Ремонт дороги на Ай-Петри
3 из 6

Закругления и оползневые участки необходимо укрепить

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Реконструкция включает возведение девяти новых подпорных стен

Ремонт дороги на Ай-Петри
4 из 6

Реконструкция включает возведение девяти новых подпорных стен

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Рабочие обустраивают буронабивные сваи и монолитные ростверки

Ремонт дороги на Ай-Петри
5 из 6

Рабочие обустраивают буронабивные сваи и монолитные ростверки

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Черновые работы планируют завершить зимой

Ремонт дороги на Ай-Петри
6 из 6

Черновые работы планируют завершить зимой

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 6
Ремонт дороги на Ай-Петри
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 6

Работы ведутся на двух ключевых участках – на 26-м и 42-м километрах

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 6

Закругления и оползневые участки необходимо укрепить

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 6

Реконструкция включает возведение девяти новых подпорных стен

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 6

Рабочие обустраивают буронабивные сваи и монолитные ростверки

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 6

Черновые работы планируют завершить зимой

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Безопасность и модернизация

Опасные участки трассы выявлялись специалистами службы наблюдения за сейсмически активными и оползневыми зонами. На них особый контроль за укреплением полотна и прилегающего грунта.
После завершения инженерных работ дорогу также расширят.
"Ширина полос увеличится с трех до трех с половиной метров в каждую сторону. Также будут установлены ограждения, разметка и все элементы организации дорожного движения", – добавил Демин.
Ранее сообщалось, что в 2026 году на строительство, ремонт и реконструкцию дорог в Крыму предусмотрено 62 млрд рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дорога Белогорск – Приветное в Крыму: когда начнут строительство
В Севастополе обновили подъездные дороги к школам и детским садам
На Херсонщине отремонтировали 20 км ведущей в Крым трассы
 
Ремонт и строительство дорогРемонт и строительство дорог в КрымуРемонт дорогАй-ПетриКрымавтодорМаксим ДеминКрымНовости КрымаВидео
 
