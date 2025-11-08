Кабмин выделил более 5,4 млрд рублей на дороги в новых регионах

https://crimea.ria.ru/20251108/kabmin-vydelil-bolee-54-mlrd-rubley-na-dorogi-v-novykh-regionakh-1150751541.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Почти 5,4 миллиарда рублей из федеральной казны получат в этом году новые регионы России на восстановление дорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в правительстве РФ.Планируется, что на эти деньги отремонтируют не менее 31 километра различных дорог и участков трасс.Работа идет в рамках реализации программы восстановления объектов дорожной инфраструктуры на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на период 2024–2026 годов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым для электромобилей – какие нюансыНа Херсонщине отремонтировали 20 км ведущей в Крым трассыВ Крыму до конца года обновят более 750 километров дорог – Аксенов

