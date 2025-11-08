Рейтинг@Mail.ru
Кабмин выделил более 5,4 млрд рублей на дороги в новых регионах - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Кабмин выделил более 5,4 млрд рублей на дороги в новых регионах
Кабмин выделил более 5,4 млрд рублей на дороги в новых регионах - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Кабмин выделил более 5,4 млрд рублей на дороги в новых регионах
Почти 5,4 миллиарда рублей из федеральной казны получат в этом году новые регионы России на восстановление дорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.11.2025
правительство россии
россия
новые регионы россии
федеральный бюджет
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
ремонт и строительство дорог
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/12/1145784226_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1db7c95891b05c7bac9ec6f0bdf83f0d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Почти 5,4 миллиарда рублей из федеральной казны получат в этом году новые регионы России на восстановление дорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в правительстве РФ.Планируется, что на эти деньги отремонтируют не менее 31 километра различных дорог и участков трасс.Работа идет в рамках реализации программы восстановления объектов дорожной инфраструктуры на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на период 2024–2026 годов.
россия
новые регионы россии
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
правительство россии, россия, новые регионы россии, федеральный бюджет, херсонская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), ремонт и строительство дорог, новости
Кабмин выделил более 5,4 млрд рублей на дороги в новых регионах

Новые регионы России в этом году получат 5,4 млрд рублей на восстановление дорог

13:59 08.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство дорог в Херсонской области
Строительство дорог в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Почти 5,4 миллиарда рублей из федеральной казны получат в этом году новые регионы России на восстановление дорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в правительстве РФ.
Планируется, что на эти деньги отремонтируют не менее 31 километра различных дорог и участков трасс.
"До конца 2025 года в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях пройдут работы по восстановлению дорожного покрытия на нескольких участках трасс, а также искусственных дорожных сооружениях. На эти цели выделено почти 5,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Работа идет в рамках реализации программы восстановления объектов дорожной инфраструктуры на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на период 2024–2026 годов.
