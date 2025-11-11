Рейтинг@Mail.ru
В центре Севастополя ограничат движение – схема - РИА Новости Крым, 11.11.2025
В центре Севастополя ограничат движение – схема
В центре Севастополя 16 ноября перекроют движение в связи с проведением крестного хода, посвященного почтению памяти событий 1920 года. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В центре Севастополя 16 ноября перекроют движение в связи с проведением крестного хода, посвященного почтению памяти событий 1920 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Движение будет ограничено в воскресенье, 16 ноября, с 12:00 до 13:00 от Дома офицеров Черноморского флота до площади Нахимова, уточнили в пресс-службе, напомнив, что департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры просит учитывать данную информацию, планируя маршрута передвижения по городу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму приводят в порядок один из самых сложных серпантиновВ Крыму подготовили дороги к зиме и возможным снегопадамВ Севастополе обновили подъездные дороги к школам и детским садам
В центре Севастополя ограничат движение – схема

В центре Севастополя ограничат движение в день крестного хода в воскресенье

© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
Площадь Нахимова в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В центре Севастополя 16 ноября перекроют движение в связи с проведением крестного хода, посвященного почтению памяти событий 1920 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"В воскресенье в центре временно ограничат движение транспорта. Это связано с проведением крестного хода, посвященного почтению памяти событий 1920 года, связанных с Исходом Русской армии и кораблей Черноморского флота России из Крыма", – говорится в сообщении.
Движение будет ограничено в воскресенье, 16 ноября, с 12:00 до 13:00 от Дома офицеров Черноморского флота до площади Нахимова, уточнили в пресс-службе, напомнив, что департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры просит учитывать данную информацию, планируя маршрута передвижения по городу.
Ограничение движения в Севастополе
Ограничение движения в Севастополе
