В центре Севастополя ограничат движение – схема
2025-11-11T22:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В центре Севастополя 16 ноября перекроют движение в связи с проведением крестного хода, посвященного почтению памяти событий 1920 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Движение будет ограничено в воскресенье, 16 ноября, с 12:00 до 13:00 от Дома офицеров Черноморского флота до площади Нахимова, уточнили в пресс-службе, напомнив, что департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры просит учитывать данную информацию, планируя маршрута передвижения по городу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму приводят в порядок один из самых сложных серпантиновВ Крыму подготовили дороги к зиме и возможным снегопадамВ Севастополе обновили подъездные дороги к школам и детским садам
