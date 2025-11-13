https://crimea.ria.ru/20251113/kak-koreyskiy-okun-v-chernom-morya-izmenit-ekosistemu-i-ulov-rybakov-1150863744.html

Как корейский окунь в Черном море изменит экосистему и улов рыбаков

Как корейский окунь в Черном море изменит экосистему и улов рыбаков

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Корейский окунь, случайно попавший в Черное море с Дальнего Востока, уже становится практически обычным видом для Западного Крыма, на местной кормовой базе, он набирает массу более килограмма. Об этом РИА Новости Крым рассказал младший научный сотрудник отдела ихтиологии Института биологии южных морей Игорь Тамойкин, не исключив, что в уловах крымских рыбаков этот хищник будет попадаться все чаще.Группа ученых Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) опубликовала результаты исследования, посвященного новому вселенцу Черного моря – корейскому окуню. Данные о возрасте, особенностях питания, размножении и распространении этого тихоокеанского хищника у берегов Крыма получены впервые, сообщили в пресс-службе института, уточнив, что подробным изучением вида, нехарактерного для черноморской фауны, севастопольские ихтиологи занимались последние три года. Сведения о биологии корейского окуня в условиях Черного моря получены учеными впервые.Вкусный тихоокеанский пришелец"На сегодняшний день корейский окунь становится уже практически обычным видом для Западного Крыма, при этом зачастую с массой более килограмма. Много ли у нас других видов рыб с такой массой? В этом году он стал все чаще попадаться рыбакам и подводным охотникам под Севастополем. Его уже несколько лет, правда, в меньших количествах, меньших размеров ловят рыбаки и добывают охотники на ЮБК и Восточном Крыму, под Судаком. Недавно в институт для исследований попал окунь массой более 2,5 килограммов! Так что можно утверждать о продолжении активного освоения нашего моря тихоокеанским пришельцем", – рассказал Тамойкин.По его словам, эта рыба имеет высокие вкусовые качества, так считают не только японцы, корейцы, китайцы, но и многие российские рыбаки и подводные охотники, избалованные на Дальнем Востоке разнообразными лососевыми видами рыб."Если рост численности корейского окуня в Черном море продолжится существующими темпами, то в течение ближайших лет новый вид станет попадаться в уловах черноморских бригад прибрежного лова. И это будет происходить все чаще. Затем Росрыболовство введет корейского окуня в списки разрешенных к вылову видов и введет квоты на объемы его вылова. И тогда мы сможем увидеть его на прилавках рыбных магазинов наравне с султанкой, кефалью, ставридой и другими промышленно добываемыми видами рыб", – предположил собеседник.Окунь поедает черноморскую креветкуПри этом ученый отмечает, что вселение этой активной и прожорливой рыбы в Черное море чревато сокращением численности местных видов. Причем это касается не только возможных конкурентов за объекты питания, но и самих объектов питания."В черноморских условиях нам удалось зафиксировать среди потребленной окунем пищи султанку. Очень похоже, что корейский окунь ее с удовольствием ест. <...> В поле пищевого выбора могут попасть практически все некрупные прибрежные виды, а также молодь наших крупных видов, особенно тех, кто слабо защищен. Следует отметить уже проявившуюся "любовь" корейских окуней к нашим креветкам. Если же он "распробует" еще и наших крабов, то кормовой базой среди ракообразных он будет обеспечен более чем", – сказал Тамойкин. И добавил: "Если будет дефицит корма, то окунь будет потреблять все, что найдет "под рукой".Для любой сложившейся экосистемы вселение нового вида животного – это испытание. Так, в этой ситуации могут пострадать виды, которыми кормится этот окунь, говорит собеседник, рассуждая, что "тут надежда на так называемые "волны жизни": есть кабаны, тигров много; нет кабанов, тигров мало. И насколько пластичен будет вселенец при теоретическом выедании "любимых блюд", если он, предположим, выест креветок, сможет ли он потом питаться преимущественно крабами, не давая при этом креветкам восстановить свою численность".По словам ученого, также могут пострадать виды, в которыми вселенец может конкурировать за еду."В конкуренции с родственным видом, черноморским морским ершом, скорпеной, у корейского окуня есть ряд преимуществ: он более подвижен, вырастает крупнее, зимой не прячется в убежища, а активно питается. Наконец, у него живорождение, что считается эволюционно более выгодным способом для выживания личинок. А в случае с темным горбылем может возникнуть конкуренция не только за рыбу или крабов, но и за убежища. Окунь, как более защищенный вид, при увеличении численности, может вытеснять горбыля из привычных убежищ", – отметил ученый.У себя на родине "кореец" создает многочисленные группировки, вполне возможно, что он будет это делать и в Черном море, добавил он.Как изменится экосистема Черного моряТамойкин отмечает, что вселение нового вида в Черное море однозначно повлияет на экосистему. Однако можно предположить три варианта развития событий."Так, все может закончиться благополучно, если экосистема не претерпит глобальных изменений при встраивании новосела в существующие пищевые цепочки без их глобальных перестроек (пример – вселение пиленгаса, для которого оказалось достаточно кормовой базы, чтобы серьезно не нарушились устоявшиеся взаимосвязи экосистем Черного и Азовского морей, хотя на запасы других кефалевых появление нового вида все равно сказалось, пусть и не напрямую", – уточнил ученый.Также возможно, что возникнет глобальная временная перестройка этих пищевых цепочек до наступления какого-то нового предсказуемого во времени состояния, когда влияние вселенца компенсируется каким-то другим воздействием, добавляет он."Или же произойдет глобальное нарушение взаимосвязей, что может привести к возникновению новой экосистемы, которая будет развиваться иначе, чем это было до вселения нового вида. Если это касается традиционных объектов промысла или кормовой базы этих объектов, то тогда можно говорить о прямом влиянии нового вида на рыбный промысел, то есть, на питание людей", – резюмировал Тамойкин.Раннее сообщалось, что корейский окунь, обитающий на Дальнем Востоке, отлично себя чувствует в Черном море – он быстро растет и нагуливает жир, что говорит о его хорошем питании и успешном накоплении энергетических запасов.Корейский (темный) окунь – хищная рыба, которую впервые обнаружили в Черном море около 10 лет назад. Но тогда были найдены лишь единичные экземпляры. Сейчас же ученые говорят о том, что этот хищник нашел свою нишу в экологической системе и успешно приспособился у берегов Крыма. Однако в этом регионе он вряд ли сможет стать таким же ценным промысловым видом, как на Дальнем Востоке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасного рака-вселенца нашли в крымских рекахВ Черном и Азовском морях измельчала рыбаКак землетрясения влияют на рыбу

