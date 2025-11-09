Рейтинг@Mail.ru
Опасного рака-вселенца нашли в крымских реках - РИА Новости Крым, 09.11.2025
Опасного рака-вселенца нашли в крымских реках
Опасного рака-вселенца нашли в крымских реках - РИА Новости Крым, 09.11.2025
Опасного рака-вселенца нашли в крымских реках
Ученые впервые достоверно подтвердили обнаружение в реках Крыма мраморного рака. Это опасный инвазивный вид, ранее не встречавшийся в России. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 09.11.2025
2025-11-09T18:31
2025-11-09T18:28
реки крыма
водоемы
новости крыма
крым
природа
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1d/1146082023_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_91d4edc29c31c29489c08761b01500a6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Ученые впервые достоверно подтвердили обнаружение в реках Крыма мраморного рака. Это опасный инвазивный вид, ранее не встречавшийся в России. Об этом сообщает Наука.Mail.Раки, найденные в Крыму, обладают устойчивостью к низкому содержанию кислорода и кратковременным похолоданиям. Раков обнаружили в водоемах полуострова, которые периодически замерзают зимой. Также этот вид животных обладает удивительной особенностью размножения."Европейская субпопуляция, к которой относятся и крымские раки, представлена исключительно триплоидными самками, способными к размножению без участия самцов. Это обеспечивает популяции феноменальную способность к расселению, так как для основания новой колонии в водоеме достаточно попадания всего одной ювенильной особи", – цитирует издание кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН Иван Марин.Ученые предполагают, что распространение мраморного рака в Крымских реках может быть связано с перелетными птицами – лебедями-шипунами и утками: птицы могут переносить молодь раков или их яйца на лапах, растениях или перьях.Исследователи прогнозируют, что мраморный рак может теперь также появиться в других регионах с похожими климатическими условиями – в Анапе, Туапсе, Краснодаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
реки крыма, водоемы, новости крыма, крым, природа
Опасного рака-вселенца нашли в крымских реках

В реках Крыма впервые обнаружен опасный мраморный рак

18:31 09.11.2025
 
Река Альма
Река Альма
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Ученые впервые достоверно подтвердили обнаружение в реках Крыма мраморного рака. Это опасный инвазивный вид, ранее не встречавшийся в России. Об этом сообщает Наука.Mail.
"В результате многолетних исследований, проведенных сотрудниками Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН и Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН, в крымских реках Альма и Бельбек был идентифицирован мраморный рак. Ученые также получили указания на его присутствие в устье реки Черная", – говорится в сообщении.
Раки, найденные в Крыму, обладают устойчивостью к низкому содержанию кислорода и кратковременным похолоданиям. Раков обнаружили в водоемах полуострова, которые периодически замерзают зимой. Также этот вид животных обладает удивительной особенностью размножения.
"Европейская субпопуляция, к которой относятся и крымские раки, представлена исключительно триплоидными самками, способными к размножению без участия самцов. Это обеспечивает популяции феноменальную способность к расселению, так как для основания новой колонии в водоеме достаточно попадания всего одной ювенильной особи", – цитирует издание кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН Иван Марин.
Ученые предполагают, что распространение мраморного рака в Крымских реках может быть связано с перелетными птицами – лебедями-шипунами и утками: птицы могут переносить молодь раков или их яйца на лапах, растениях или перьях.
Исследователи прогнозируют, что мраморный рак может теперь также появиться в других регионах с похожими климатическими условиями – в Анапе, Туапсе, Краснодаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
