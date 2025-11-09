https://crimea.ria.ru/20251109/opasnogo-raka-vselentsa-nashli-v-krymskikh-rekakh-1150765931.html

Опасного рака-вселенца нашли в крымских реках

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Ученые впервые достоверно подтвердили обнаружение в реках Крыма мраморного рака. Это опасный инвазивный вид, ранее не встречавшийся в России. Об этом сообщает Наука.Mail.Раки, найденные в Крыму, обладают устойчивостью к низкому содержанию кислорода и кратковременным похолоданиям. Раков обнаружили в водоемах полуострова, которые периодически замерзают зимой. Также этот вид животных обладает удивительной особенностью размножения."Европейская субпопуляция, к которой относятся и крымские раки, представлена исключительно триплоидными самками, способными к размножению без участия самцов. Это обеспечивает популяции феноменальную способность к расселению, так как для основания новой колонии в водоеме достаточно попадания всего одной ювенильной особи", – цитирует издание кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН Иван Марин.Ученые предполагают, что распространение мраморного рака в Крымских реках может быть связано с перелетными птицами – лебедями-шипунами и утками: птицы могут переносить молодь раков или их яйца на лапах, растениях или перьях.Исследователи прогнозируют, что мраморный рак может теперь также появиться в других регионах с похожими климатическими условиями – в Анапе, Туапсе, Краснодаре, Сочи и Ростове-на-Дону.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые обнаружили в Азовском море новых обитателей – опасны ли ониБыстрянка против гольяна: "чужаки" выживают местных рыб из СалгираВ Крыму исчезают краснокнижные насекомые

