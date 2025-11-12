Дальневосточный хищник прижился в Черном море: что будет с рыбой

https://crimea.ria.ru/20251112/dalnevostochnyy-khischnik-prizhilsya-v-chernom-more-chto-budet-s-ryboy-1150843178.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Корейский окунь, обитающий на Дальнем Востоке, отлично себя чувствует в Черном море – он быстро растет и нагуливает жир, что говорит о его хорошем питании и успешном накоплении энергетических запасов, считает младший научный сотрудник отдела ихтиологии Института биологии южных морей Игорь Тамойкин.Группа ученых Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) опубликовала результаты исследования, посвященного новому вселенцу Черного моря – корейскому окуню. Данные о возрасте, особенностях питания, размножении и распространении этого тихоокеанского хищника у берегов Крыма получены впервые, сообщили в пресс-службе института, уточнив, что подробным изучением вида, нехарактерного для черноморской фауны, севастопольские ихтиологи занимались последние три года. Сведения о биологии корейского окуня в условиях Черного моря получены учеными впервые.По его информации, корейский окунь уже обитает вдоль всего черноморского побережья России, более того, не так давно его заметили и в других странах – Турции, Болгарии. Зафиксирована первая находка тихоокеанского пришельца и в Мраморном море.Специалисты считают, что этот хищник, скорее всего, случайно попал в Черное море с посадочным устричным материалом. Также ученые отмечают, что вселение этой активной и прожорливой рыбы в Черное море отразится на экосистеме и чревато сокращением численности местных видов.Корейский (темный) окунь – хищная рыба, которую впервые обнаружили в Черном море около 10 лет назад. Но тогда были найдены лишь единичные экземпляры. Сейчас же ученые говорят о том, что этот хищник нашел свою нишу в экологической системе и успешно приспособился у берегов Крыма. Однако в этом регионе он вряд ли сможет стать таким же ценным промысловым видом, как на Дальнем Востоке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасного рака-вселенца нашли в крымских рекахВ Черном и Азовском морях измельчала рыбаКатастрофический рост численности медуз в Азовском море: в чем причина

