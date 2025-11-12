Рейтинг@Mail.ru
Дальневосточный хищник прижился в Черном море: что будет с рыбой - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251112/dalnevostochnyy-khischnik-prizhilsya-v-chernom-more-chto-budet-s-ryboy-1150843178.html
Дальневосточный хищник прижился в Черном море: что будет с рыбой
Дальневосточный хищник прижился в Черном море: что будет с рыбой - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Дальневосточный хищник прижился в Черном море: что будет с рыбой
Корейский окунь, обитающий на Дальнем Востоке, отлично себя чувствует в Черном море – он быстро растет и нагуливает жир, что говорит о его хорошем питании и... РИА Новости Крым, 12.11.2025
2025-11-12T21:49
2025-11-12T21:03
черное море
экология
рыба
новости крыма
инбюм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0c/1150835809_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_cb594fb9e880f70d7d68ca43476d9d74.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Корейский окунь, обитающий на Дальнем Востоке, отлично себя чувствует в Черном море – он быстро растет и нагуливает жир, что говорит о его хорошем питании и успешном накоплении энергетических запасов, считает младший научный сотрудник отдела ихтиологии Института биологии южных морей Игорь Тамойкин.Группа ученых Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) опубликовала результаты исследования, посвященного новому вселенцу Черного моря – корейскому окуню. Данные о возрасте, особенностях питания, размножении и распространении этого тихоокеанского хищника у берегов Крыма получены впервые, сообщили в пресс-службе института, уточнив, что подробным изучением вида, нехарактерного для черноморской фауны, севастопольские ихтиологи занимались последние три года. Сведения о биологии корейского окуня в условиях Черного моря получены учеными впервые.По его информации, корейский окунь уже обитает вдоль всего черноморского побережья России, более того, не так давно его заметили и в других странах – Турции, Болгарии. Зафиксирована первая находка тихоокеанского пришельца и в Мраморном море.Специалисты считают, что этот хищник, скорее всего, случайно попал в Черное море с посадочным устричным материалом. Также ученые отмечают, что вселение этой активной и прожорливой рыбы в Черное море отразится на экосистеме и чревато сокращением численности местных видов.Корейский (темный) окунь – хищная рыба, которую впервые обнаружили в Черном море около 10 лет назад. Но тогда были найдены лишь единичные экземпляры. Сейчас же ученые говорят о том, что этот хищник нашел свою нишу в экологической системе и успешно приспособился у берегов Крыма. Однако в этом регионе он вряд ли сможет стать таким же ценным промысловым видом, как на Дальнем Востоке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасного рака-вселенца нашли в крымских рекахВ Черном и Азовском морях измельчала рыбаКатастрофический рост численности медуз в Азовском море: в чем причина
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0c/1150835809_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_584b6f79100240a2c50a0a98b2e41b42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
черное море, экология, рыба, новости крыма, инбюм
Дальневосточный хищник прижился в Черном море: что будет с рыбой

Хищный окунь с Дальнего Востока может изменить экосистему Черного моря – ученые

21:49 12.11.2025
 
© Игорь ТамойкинКорейский окунь в лаборатории
Корейский окунь в лаборатории
© Игорь Тамойкин
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Корейский окунь, обитающий на Дальнем Востоке, отлично себя чувствует в Черном море – он быстро растет и нагуливает жир, что говорит о его хорошем питании и успешном накоплении энергетических запасов, считает младший научный сотрудник отдела ихтиологии Института биологии южных морей Игорь Тамойкин.
Группа ученых Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) опубликовала результаты исследования, посвященного новому вселенцу Черного моря – корейскому окуню. Данные о возрасте, особенностях питания, размножении и распространении этого тихоокеанского хищника у берегов Крыма получены впервые, сообщили в пресс-службе института, уточнив, что подробным изучением вида, нехарактерного для черноморской фауны, севастопольские ихтиологи занимались последние три года. Сведения о биологии корейского окуня в условиях Черного моря получены учеными впервые.
"Примечательно, все взрослые образцы, попавшие на анализ, были крупнее и увесистее, чем представители корейского окуня в естественной среде обитания, то есть на Дальнем Востоке. В Черном море он растет быстрее, наличие жира в брюшной полости свидетельствует о его хорошем питании и успешном накоплении энергетических запасов на любой экстренный случай. Сегодня мы можем с уверенностью сказать – корейский окунь у нас прижился, начал размножаться и прекрасно себя чувствует", – приводит пресс-служба слова Тамойкина.
По его информации, корейский окунь уже обитает вдоль всего черноморского побережья России, более того, не так давно его заметили и в других странах – Турции, Болгарии. Зафиксирована первая находка тихоокеанского пришельца и в Мраморном море.
© Инна СвердловаКорейский окунь
Корейский окунь
© Инна Свердлова
Корейский окунь
Специалисты считают, что этот хищник, скорее всего, случайно попал в Черное море с посадочным устричным материалом. Также ученые отмечают, что вселение этой активной и прожорливой рыбы в Черное море отразится на экосистеме и чревато сокращением численности местных видов.

"Мы уже установили, что корейский окунь с удовольствием ест барабулю, питается также ставридой и зеленушками, весьма полюбил и нашу креветку. В поле его пищевого выбора могут оказаться практически все некрупные прибрежные виды рыб, а также ракообразные. Конкурирует за пищу он, в первую очередь, со своим "родственником" – черноморской скорпеной (морским ершом) <...> А с другим хищником, темным горбылем, вселенец может конкурировать не только за рыбу и крабов, но и за убежища", – комментирует соавтор статьи, старший научный сотрудник отдела ихтиологии ФИЦ ИнБЮМ Дмитрий Куцын.

Корейский (темный) окунь – хищная рыба, которую впервые обнаружили в Черном море около 10 лет назад. Но тогда были найдены лишь единичные экземпляры. Сейчас же ученые говорят о том, что этот хищник нашел свою нишу в экологической системе и успешно приспособился у берегов Крыма. Однако в этом регионе он вряд ли сможет стать таким же ценным промысловым видом, как на Дальнем Востоке.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Опасного рака-вселенца нашли в крымских реках
В Черном и Азовском морях измельчала рыба
Катастрофический рост численности медуз в Азовском море: в чем причина
 
Черное мореЭкологияРыбаНовости КрымаИнБЮМ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:33Партнерство Казахстана с РФ и покушение на митрополита Тихона – главное
22:29В жутком ДТП с большегрузом в Крыму погиб грудной ребенок
22:15Фиктивные брак и смерть: крымчанин получил срок за аферу с квартирой
21:52Банки проверят переводы от 200 тысяч рублей "незнакомому" лицу по СБП
21:49Дальневосточный хищник прижился в Черном море: что будет с рыбой
21:34В Крыму заложили больше тысячи гектаров новых виноградников
21:05Коррупционный скандал на Украине: кто его устроил и с какой целью
20:41Передать правду: общественник из Японии мечтает снова приехать в Крым
20:13Украина отказалась от переговоров с Россией – СМИ
19:55Ремонт подпорных стен в Севастополе: сроки запуска движения смещаются
19:29В Ялте задержана заммэра
19:16"Прекратить помощь": мировые СМИ оценили коррупционный скандал в Киеве
18:51В РФ предложили увеличить пошлины на импорт вина из недружественных стран
18:43В Крыму уволили замглавы администрации Джанкойского района
18:25Глава Минэнерго Украины Гринчук написала заявление об отставке
17:57ВТБ запустит ИИ-помощника для сотрудников отделений банка
17:46Крымчанин ответит за экстремизм в сети по национальному признаку
17:33Путина воспринимают в мире как защитника интересов России – Токаев
17:23РФ рассматривает возможность расширения поставок газа в Казахстан – Путин
17:19Ребенок пострадал в ДТП с рейсовым автобусом в Севастополе
Лента новостейМолния