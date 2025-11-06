https://crimea.ria.ru/20251106/v-kostromskoy-oblasti-zakryli-shkoly-i-detsady-posle-ataki-bpla-1150693561.html

В Костромской области закрыли школы и детсады после атаки БПЛА

В Костромской области закрыли школы и детсады после атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 06.11.2025

В Костромской области закрыли школы и детсады после атаки БПЛА

В Волгореченске Костромской области на день закрывают детские сады и школы после атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Сергей... РИА Новости Крым, 06.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Волгореченске Костромской области на день закрывают детские сады и школы после атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Ситников.В четверг утром силы ПВО отразили атаку беспилотников в Волгореченске. Все оперативные службы задействованы в устранении последствия атаки БПЛА.Ситников уточнил, что работники администрации Волгореченска и пригородных сел обходят дома, чтобы убедиться в их безопасности. По информации Ситникова, в настоящее время угроза беспилотной опасности в регионе отменена.Утром в четверг стало известно, что один человек погиб при массированной атаке украинских беспилотников на Волгоградскую область. Кроме того, в ряде районов Волгограда повреждены остекления жилых домов и машины. В результате падения обломков вспыхнул пожар на территории промзоны в Красноармейском районе.В Минобороны сообщили, что 75 украинских беспилотников уничтожены за ночь над регионами России – семь из них сбили над территорией Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по многоквартирному дому в Свердловске – жильцов эвакуируютАтака ВСУ на Крым и другие регионы России: сбиты 40 дронов В Туапсе очистили 300 метров побережья от мазута после атаки БПЛА

