В Костромской области закрыли школы и детсады после атаки БПЛА
В Костромской области закрыли школы и детсады после атаки БПЛА
В Костромской области закрыли школы и детсады после атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 06.11.2025
В Костромской области закрыли школы и детсады после атаки БПЛА
В Волгореченске Костромской области на день закрывают детские сады и школы после атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Сергей... РИА Новости Крым, 06.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Волгореченске Костромской области на день закрывают детские сады и школы после атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Ситников.В четверг утром силы ПВО отразили атаку беспилотников в Волгореченске. Все оперативные службы задействованы в устранении последствия атаки БПЛА.Ситников уточнил, что работники администрации Волгореченска и пригородных сел обходят дома, чтобы убедиться в их безопасности. По информации Ситникова, в настоящее время угроза беспилотной опасности в регионе отменена.Утром в четверг стало известно, что один человек погиб при массированной атаке украинских беспилотников на Волгоградскую область. Кроме того, в ряде районов Волгограда повреждены остекления жилых домов и машины. В результате падения обломков вспыхнул пожар на территории промзоны в Красноармейском районе.В Минобороны сообщили, что 75 украинских беспилотников уничтожены за ночь над регионами России – семь из них сбили над территорией Крыма.
В Костромской области закрыли школы и детсады после атаки БПЛА

Школы и детские сады в Костромской области закрыли на день после атаки БПЛА

09:44 06.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Волгореченске Костромской области на день закрывают детские сады и школы после атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Ситников.
В четверг утром силы ПВО отразили атаку беспилотников в Волгореченске. Все оперативные службы задействованы в устранении последствия атаки БПЛА.
"Приняты дополнительные решения по обеспечению безопасности людей и работе объектов жизнеобеспечения. Оперативным штабом принято решение закрыть на один день в целях безопасности детские сады и школы Волгореченска", – сказано в сообщении.
Ситников уточнил, что работники администрации Волгореченска и пригородных сел обходят дома, чтобы убедиться в их безопасности. По информации Ситникова, в настоящее время угроза беспилотной опасности в регионе отменена.
Утром в четверг стало известно, что один человек погиб при массированной атаке украинских беспилотников на Волгоградскую область. Кроме того, в ряде районов Волгограда повреждены остекления жилых домов и машины. В результате падения обломков вспыхнул пожар на территории промзоны в Красноармейском районе.
В Минобороны сообщили, что 75 украинских беспилотников уничтожены за ночь над регионами России – семь из них сбили над территорией Крыма.
