Массированная атака ВСУ на Волгоград – есть жертвы
Массированная атака ВСУ на Волгоград – есть жертвы
2025-11-06T06:21
2025-11-06T06:21
2025-11-06T06:22
волгоградская область
волгоград
происшествия
андрей бочаров
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Один человек погиб при массированной атаке украинских беспилотников на Волгоградскую область в ночь на 6 ноября. Об этом сообщает губернатор региона Андрей Бочаров.Кроме того, в ряде районов Волгограда повреждены остекления жилых домов и машины. В результате падения обломков вспыхнул пожар на территории промзоны в Красноармейском районе. "Специалисты оперативных служб и муниципальных образований проводят работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий. Администрации Волгограда даны поручения подготовить пункт временного размещения в 10-м Лицее Волгограда для обеспечения безопасности жителям в случае работы саперов", - предупредил Бочаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Крым и другие регионы России: сбиты 40 дроновВСУ ударили по многоквартирному дому в Свердловске – жильцов эвакуируютОбломки беспилотников упали на жилые дома в Нижегородской области
волгоградская область
волгоград
2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0d/1137227900_0:326:2283:2038_1920x0_80_0_0_d8e1c026e990d184d5227b0b5a68f02a.jpg
волгоградская область, волгоград, происшествия, андрей бочаров, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости
06:21 06.11.2025 (обновлено: 06:22 06.11.2025)