Массированная атака ВСУ на Волгоград – есть жертвы

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Один человек погиб при массированной атаке украинских беспилотников на Волгоградскую область в ночь на 6 ноября. Об этом сообщает губернатор региона Андрей Бочаров.Кроме того, в ряде районов Волгограда повреждены остекления жилых домов и машины. В результате падения обломков вспыхнул пожар на территории промзоны в Красноармейском районе. "Специалисты оперативных служб и муниципальных образований проводят работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий. Администрации Волгограда даны поручения подготовить пункт временного размещения в 10-м Лицее Волгограда для обеспечения безопасности жителям в случае работы саперов", - предупредил Бочаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Крым и другие регионы России: сбиты 40 дроновВСУ ударили по многоквартирному дому в Свердловске – жильцов эвакуируютОбломки беспилотников упали на жилые дома в Нижегородской области

