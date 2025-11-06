Рейтинг@Mail.ru
Массированная атака ВСУ на Волгоград – есть жертвы - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251106/massirovannaya-ataka-vsu-na-volgograd--est-zhertvy-1150691083.html
Массированная атака ВСУ на Волгоград – есть жертвы
Массированная атака ВСУ на Волгоград – есть жертвы - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Массированная атака ВСУ на Волгоград – есть жертвы
Один человек погиб при массированной атаке украинских беспилотников на Волгоградскую область в ночь на 6 ноября. Об этом сообщает губернатор региона Андрей... РИА Новости Крым, 06.11.2025
2025-11-06T06:21
2025-11-06T06:22
волгоградская область
волгоград
происшествия
андрей бочаров
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0d/1137227900_0:398:2677:1904_1920x0_80_0_0_fe5e92527e5a7426702321d6c40d7a60.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Один человек погиб при массированной атаке украинских беспилотников на Волгоградскую область в ночь на 6 ноября. Об этом сообщает губернатор региона Андрей Бочаров.Кроме того, в ряде районов Волгограда повреждены остекления жилых домов и машины. В результате падения обломков вспыхнул пожар на территории промзоны в Красноармейском районе. "Специалисты оперативных служб и муниципальных образований проводят работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий. Администрации Волгограда даны поручения подготовить пункт временного размещения в 10-м Лицее Волгограда для обеспечения безопасности жителям в случае работы саперов", - предупредил Бочаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Крым и другие регионы России: сбиты 40 дроновВСУ ударили по многоквартирному дому в Свердловске – жильцов эвакуируютОбломки беспилотников упали на жилые дома в Нижегородской области
волгоградская область
волгоград
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0d/1137227900_0:326:2283:2038_1920x0_80_0_0_d8e1c026e990d184d5227b0b5a68f02a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
волгоградская область, волгоград, происшествия, андрей бочаров, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости
Массированная атака ВСУ на Волгоград – есть жертвы

В Волгограде при массированной атаке беспилотников ВСУ на жилые дома погиб человек

06:21 06.11.2025 (обновлено: 06:22 06.11.2025)
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкНа месте атаки БПЛА. Архивное фото
На месте атаки БПЛА. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости . Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Один человек погиб при массированной атаке украинских беспилотников на Волгоградскую область в ночь на 6 ноября. Об этом сообщает губернатор региона Андрей Бочаров.
"В результате террористической атаки БПЛА на 24-этажный жилой дом по улице Гаря Хохолова, 4 повреждены балконы, выбиты стекла близлежащих домов. В результате попадания осколков от обстрела погиб мирный житель, мужчина 48 лет", - цитирует главу региона администрация в Telegram.
Кроме того, в ряде районов Волгограда повреждены остекления жилых домов и машины. В результате падения обломков вспыхнул пожар на территории промзоны в Красноармейском районе.
"Специалисты оперативных служб и муниципальных образований проводят работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий. Администрации Волгограда даны поручения подготовить пункт временного размещения в 10-м Лицее Волгограда для обеспечения безопасности жителям в случае работы саперов", - предупредил Бочаров.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Атака ВСУ на Крым и другие регионы России: сбиты 40 дронов
ВСУ ударили по многоквартирному дому в Свердловске – жильцов эвакуируют
Обломки беспилотников упали на жилые дома в Нижегородской области
 
Волгоградская областьВолгоградПроисшествияАндрей БочаровАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:54Армия России получила новую партию истребителей Су-34
09:48В Керчи иномарка сбила подростка на "зебре"
09:44В Костромской области закрыли школы и детсады после атаки БПЛА
09:32Семь населенных пунктов на севере Крыма остались без света
09:26В Москве стартовал Ялтинский международный форум 2025
08:59В краю фонтанов: новое дыхание Гурзуфского парка
08:40Ялта и Алушта среди лидеров по бронированию отелей на ноябрь
08:33Семь беспилотников сбили над Крымом
08:18Поезд смял автобус с пассажирами в Хабаровске
07:58Магнитная буря обрушилась на Землю – когда ждать пика
07:30Препарат от рака груди – в России завершены доклинические испытания
07:00Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга
06:47Рейд в Севастополе открыт
06:41Несколько микрорайонов Симферополя в четверг останутся без воды
06:21Массированная атака ВСУ на Волгоград – есть жертвы
06:12Рейд в Севастополе закрыли
06:04Сухопутный коридор в Крым для электромобилей – какие нюансы
00:01Погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 6 ноября
22:21Ядерные испытания в РФ и пуск межконтинентальной ракеты в США: главное
Лента новостейМолния