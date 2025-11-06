https://crimea.ria.ru/20251106/sem-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-1150692629.html

Семь беспилотников сбили над Крымом

75 украинских беспилотников уничтожены за ночь над регионами России – семь из них сбили над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 06.11.2025

2025-11-06T08:33

2025-11-06T08:33

2025-11-06T08:41

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148552133_0:88:2059:1246_1920x0_80_0_0_851859f5c7460ddd3ef106417f469774.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. 75 украинских беспилотников уничтожены за ночь над регионами России – семь из них сбили над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны.Утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что дроны ВСУ атаковали многоэтажный и частные жилые дома в Волгограде. В результате ударов погиб мужчина. На территории промзоны вспыхнул пожар.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

