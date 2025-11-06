Рейтинг@Mail.ru
Семь беспилотников сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Семь беспилотников сбили над Крымом
Семь беспилотников сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Семь беспилотников сбили над Крымом
75 украинских беспилотников уничтожены за ночь над регионами России – семь из них сбили над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 06.11.2025
2025-11-06T08:33
2025-11-06T08:41
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
новости
атаки всу
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
волгоградская область
воронежская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. 75 украинских беспилотников уничтожены за ночь над регионами России – семь из них сбили над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны.Утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что дроны ВСУ атаковали многоэтажный и частные жилые дома в Волгограде. В результате ударов погиб мужчина. На территории промзоны вспыхнул пожар.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
волгоградская область
воронежская область
ростовская область
белгородская область
орловская область
московская область
курская область
липецкая область
тамбовская область
министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), новости, атаки всу, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, волгоградская область, воронежская область, ростовская область, белгородская область, орловская область, московская область, курская область, липецкая область, тамбовская область
Семь беспилотников сбили над Крымом

Над Крымом уничтожили семь беспилотников – Минобороны

© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПВО
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. 75 украинских беспилотников уничтожены за ночь над регионами России – семь из них сбили над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны.
Самая массированная атака была отбита над Волгоградской областью – силы ПВО отразили удары 49 вражеских БПЛА. Над Крымом сбили семь беспилотников, над Воронежской областью – шесть, над Ростовской – четыре, над Белгородской – три, над Орловской – два и по одному БПЛА уничтожили над территориями Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей.
Утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что дроны ВСУ атаковали многоэтажный и частные жилые дома в Волгограде. В результате ударов погиб мужчина. На территории промзоны вспыхнул пожар.
Министерство обороны РФПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиАтаки ВСУБезопасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымВолгоградская областьВоронежская областьРостовская областьБелгородская областьОрловская областьМосковская областьКурская областьЛипецкая областьТамбовская область
 
Лента новостейМолния