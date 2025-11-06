https://crimea.ria.ru/20251106/sem-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-1150692629.html
Семь беспилотников сбили над Крымом
Семь беспилотников сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Семь беспилотников сбили над Крымом
75 украинских беспилотников уничтожены за ночь над регионами России – семь из них сбили над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 06.11.2025
2025-11-06T08:33
2025-11-06T08:33
2025-11-06T08:41
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
новости
атаки всу
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
волгоградская область
воронежская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148552133_0:88:2059:1246_1920x0_80_0_0_851859f5c7460ddd3ef106417f469774.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. 75 украинских беспилотников уничтожены за ночь над регионами России – семь из них сбили над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны.Утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что дроны ВСУ атаковали многоэтажный и частные жилые дома в Волгограде. В результате ударов погиб мужчина. На территории промзоны вспыхнул пожар.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
волгоградская область
воронежская область
ростовская область
белгородская область
орловская область
московская область
курская область
липецкая область
тамбовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148552133_142:0:1918:1332_1920x0_80_0_0_147547951cffcaf97fd8fc07394b2c8f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), новости, атаки всу, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, волгоградская область, воронежская область, ростовская область, белгородская область, орловская область, московская область, курская область, липецкая область, тамбовская область
Семь беспилотников сбили над Крымом
Над Крымом уничтожили семь беспилотников – Минобороны
08:33 06.11.2025 (обновлено: 08:41 06.11.2025)