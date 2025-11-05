https://crimea.ria.ru/20251105/v-tuapse-ochistili-300-metrov-poberezhya-ot-mazuta-posle-ataki-bpla-1150666992.html
В Туапсе очистили 300 метров побережья от мазута после атаки БПЛА
В Туапсе очистили 300 метров побережья от мазута после атаки БПЛА
2025-11-05T09:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Специалисты очистили около 300 метров побережья в Туапсе после атаки украинских беспилотников на гражданские суда в порту, пятен нефтепродуктов в акватории не обнаружено. Об этом сообщил глава Туапсинского округа Сергей Бойко.2 ноября в порту Туапсе в результате атаки БПЛА повреждены два иностранных гражданских судна. Пострадавших среди членов экипажа нет, очаги возгорания были оперативно ликвидированы.
В Туапсе очистили 300 метров побережья от мазута после атаки БПЛА
