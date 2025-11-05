https://crimea.ria.ru/20251105/v-tuapse-ochistili-300-metrov-poberezhya-ot-mazuta-posle-ataki-bpla-1150666992.html

В Туапсе очистили 300 метров побережья от мазута после атаки БПЛА

В Туапсе очистили 300 метров побережья от мазута после атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 05.11.2025

В Туапсе очистили 300 метров побережья от мазута после атаки БПЛА

Специалисты очистили около 300 метров побережья в Туапсе после атаки украинских беспилотников на гражданские суда в порту, пятен нефтепродуктов в акватории не... РИА Новости Крым, 05.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Специалисты очистили около 300 метров побережья в Туапсе после атаки украинских беспилотников на гражданские суда в порту, пятен нефтепродуктов в акватории не обнаружено. Об этом сообщил глава Туапсинского округа Сергей Бойко.2 ноября в порту Туапсе в результате атаки БПЛА повреждены два иностранных гражданских судна. Пострадавших среди членов экипажа нет, очаги возгорания были оперативно ликвидированы. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны ударили по промышленному комплексу в Башкортостане – что известно Следователи устанавливают причину пожара на судне в Керченском проливе Удар ВСУ по Кубани: повреждены нефтеналивной терминал и ж/д вокзал

