Рейтинг@Mail.ru
В Туапсе очистили 300 метров побережья от мазута после атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251105/v-tuapse-ochistili-300-metrov-poberezhya-ot-mazuta-posle-ataki-bpla-1150666992.html
В Туапсе очистили 300 метров побережья от мазута после атаки БПЛА
В Туапсе очистили 300 метров побережья от мазута после атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 05.11.2025
В Туапсе очистили 300 метров побережья от мазута после атаки БПЛА
Специалисты очистили около 300 метров побережья в Туапсе после атаки украинских беспилотников на гражданские суда в порту, пятен нефтепродуктов в акватории не... РИА Новости Крым, 05.11.2025
2025-11-05T09:37
2025-11-05T09:37
туапсе
краснодарский край
атаки всу
разлив нефтепродуктов
новости
сергей бойко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150666098_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_96198dbc9b4400021a0ba902d0f68e74.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Специалисты очистили около 300 метров побережья в Туапсе после атаки украинских беспилотников на гражданские суда в порту, пятен нефтепродуктов в акватории не обнаружено. Об этом сообщил глава Туапсинского округа Сергей Бойко.2 ноября в порту Туапсе в результате атаки БПЛА повреждены два иностранных гражданских судна. Пострадавших среди членов экипажа нет, очаги возгорания были оперативно ликвидированы. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны ударили по промышленному комплексу в Башкортостане – что известно Следователи устанавливают причину пожара на судне в Керченском проливе Удар ВСУ по Кубани: повреждены нефтеналивной терминал и ж/д вокзал
туапсе
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150666098_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c4cb75757ca608b86e7aeab1498e17a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туапсе, краснодарский край, атаки всу, разлив нефтепродуктов, новости, сергей бойко
В Туапсе очистили 300 метров побережья от мазута после атаки БПЛА

В Черном море в районе Туапсе не обнаружили пятен мазута после атаки беспилотников

09:37 05.11.2025
 
© Сергей БойкоОчистка береговой линии в Туапсе
Очистка береговой линии в Туапсе
© Сергей Бойко
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Специалисты очистили около 300 метров побережья в Туапсе после атаки украинских беспилотников на гражданские суда в порту, пятен нефтепродуктов в акватории не обнаружено. Об этом сообщил глава Туапсинского округа Сергей Бойко.
2 ноября в порту Туапсе в результате атаки БПЛА повреждены два иностранных гражданских судна. Пострадавших среди членов экипажа нет, очаги возгорания были оперативно ликвидированы.
"Проводим очистку береговой линии между Гизель-Дере и Южным. Специалисты убрали около 300 метров побережья, собрали 2,5 кубометра гальки, загрязненной мазутом, использовали 60 килограммов сорбента. Сотрудники Туапсинского морского порта обследовали акваторию – пятен нефтепродуктов не обнаружено", - написал Бойко в своем Telegram-канале.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дроны ударили по промышленному комплексу в Башкортостане – что известно
Следователи устанавливают причину пожара на судне в Керченском проливе
Удар ВСУ по Кубани: повреждены нефтеналивной терминал и ж/д вокзал
 
ТуапсеКраснодарский крайАтаки ВСУРазлив нефтепродуктовНовостиСергей Бойко
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:55Нападет ли Трамп на Венесуэлу – мнение
11:41В одном из крымских кафе нашли 48 килограммов "сомнительной" продукции
11:39В Крыму найдены останки жертв нацистских казней 1944 года
11:27В России создано свыше 250 опережающих стандартов качества товаров
11:1912 пожаров произошло в Крыму за праздничные выходные
10:52Зеленский не владеет обстановкой: Минобороны РФ о "зачистке" в Купянске
10:49В Крымском районе Кубани произошло смертельное ДТП
10:43Крым получит на дороги 62 миллиарда рублей
10:35Следующая шестидневка ждет россиян в 2027 году
10:28Крым попал в число регионов с самой высокой ипотечной нагрузкой
10:15Экспозиции Нового Херсонеса появились в центре Москвы
10:00Работал на спецслужбу страны НАТО: москвича задержали за госизмену
09:45Грипп наступает: число заболевших в России увечилось вдвое
09:37В Туапсе очистили 300 метров побережья от мазута после атаки БПЛА
09:24Где в Крыму не будет воды в среду – список адресов
08:45Ливадийский дворец ждет большое обновление музейного пространства
08:31"Глаза и уши" армии: в Крыму поздравили военных разведчиков
08:15Нулевая точка отсчета: что значит для Крыма мыс Мартьян как заповедник
07:46Три волны звонков: мошенники усложняют схему обмана россиян
07:25Крымский мост сейчас – обстановка на утро среды
Лента новостейМолния