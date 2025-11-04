Рейтинг@Mail.ru
Дроны ударили по промышленному комплексу в Башкортостане – что известно
Дроны ударили по промышленному комплексу в Башкортостане – что известно
Дроны ударили по промышленному комплексу в Башкортостане – что известно - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Дроны ударили по промышленному комплексу в Башкортостане – что известно
В Республике Башкортостан в ночь на вторник отражена атака украинских беспилотников. Обломки упали на территории промышленного комплекса города Стерлитамак,... РИА Новости Крым, 04.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В Республике Башкортостан в ночь на вторник отражена атака украинских беспилотников. Обломки упали на территории промышленного комплекса города Стерлитамак, сообщил глава региона Радий Хабиров.При ЧП погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме, добавил он.Второго ноября из-за атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область были ранены два человека, повреждения получили жилые дома и детский сад. В Первомайском районе Ростова из-за падения беспилотника повреждения получил металлический ангар, рядом горела сухая трава. Выбиты окна в детском саду № 276. В этот же день в связи с падением беспилотного летательного аппарата на территории Первомайского района Ростова-на-Дону введен локальный режим чрезвычайной ситуации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Анапе, Геленджике и Туапсе упали обломки беспилотниковАтака беспилотников на Орловскую область – повреждены здания и транспортТри человека погибли при взрыве на заводе "Авангард"
Дроны ударили по промышленному комплексу в Башкортостане – что известно

07:12 04.11.2025 (обновлено: 07:18 04.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В Республике Башкортостан в ночь на вторник отражена атака украинских беспилотников. Обломки упали на территории промышленного комплекса города Стерлитамак, сообщил глава региона Радий Хабиров.
"Промышленный комплекс Стерлитамака подвергся террористической атаке двумя БПЛА. Силами Министерства обороны и службы безопасности предприятий оба беспилотника сбиты. Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха", - написал он в Telegram.
При ЧП погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме, добавил он.
Второго ноября из-за атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область были ранены два человека, повреждения получили жилые дома и детский сад. В Первомайском районе Ростова из-за падения беспилотника повреждения получил металлический ангар, рядом горела сухая трава. Выбиты окна в детском саду № 276.
В этот же день в связи с падением беспилотного летательного аппарата на территории Первомайского района Ростова-на-Дону введен локальный режим чрезвычайной ситуации.
