Дроны ударили по промышленному комплексу в Башкортостане – что известно

Дроны ударили по промышленному комплексу в Башкортостане – что известно - РИА Новости Крым, 04.11.2025

Дроны ударили по промышленному комплексу в Башкортостане – что известно

В Республике Башкортостан в ночь на вторник отражена атака украинских беспилотников. Обломки упали на территории промышленного комплекса города Стерлитамак,... РИА Новости Крым, 04.11.2025

2025-11-04T07:12

2025-11-04T07:12

2025-11-04T07:18

башкортостан

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

стерлитамак

новости

безопасность

новости сво

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0a/1141747713_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_00a71a2d58b90359454665525eef3c4d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В Республике Башкортостан в ночь на вторник отражена атака украинских беспилотников. Обломки упали на территории промышленного комплекса города Стерлитамак, сообщил глава региона Радий Хабиров.При ЧП погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме, добавил он.Второго ноября из-за атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область были ранены два человека, повреждения получили жилые дома и детский сад. В Первомайском районе Ростова из-за падения беспилотника повреждения получил металлический ангар, рядом горела сухая трава. Выбиты окна в детском саду № 276. В этот же день в связи с падением беспилотного летательного аппарата на территории Первомайского района Ростова-на-Дону введен локальный режим чрезвычайной ситуации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Анапе, Геленджике и Туапсе упали обломки беспилотниковАтака беспилотников на Орловскую область – повреждены здания и транспортТри человека погибли при взрыве на заводе "Авангард"

2025

