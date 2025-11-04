https://crimea.ria.ru/20251104/drony-udarili-po-promyshlennomu-kompleksu-v-bashkortostane--chto-izvestno-1150643931.html
Дроны ударили по промышленному комплексу в Башкортостане – что известно
2025-11-04T07:12
2025-11-04T07:12
2025-11-04T07:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В Республике Башкортостан в ночь на вторник отражена атака украинских беспилотников. Обломки упали на территории промышленного комплекса города Стерлитамак, сообщил глава региона Радий Хабиров.При ЧП погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме, добавил он.Второго ноября из-за атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область были ранены два человека, повреждения получили жилые дома и детский сад. В Первомайском районе Ростова из-за падения беспилотника повреждения получил металлический ангар, рядом горела сухая трава. Выбиты окна в детском саду № 276. В этот же день в связи с падением беспилотного летательного аппарата на территории Первомайского района Ростова-на-Дону введен локальный режим чрезвычайной ситуации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Анапе, Геленджике и Туапсе упали обломки беспилотниковАтака беспилотников на Орловскую область – повреждены здания и транспортТри человека погибли при взрыве на заводе "Авангард"
2025
07:12 04.11.2025 (обновлено: 07:18 04.11.2025)