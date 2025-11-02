Рейтинг@Mail.ru
Следователи устанавливают причину пожара на судне в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251102/sledovateli-ustanavlivayut-prichinu-pozhara-na-sudne-v-kerchenskom-prolive-1150623883.html
Следователи устанавливают причину пожара на судне в Керченском проливе
Следователи устанавливают причину пожара на судне в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 02.11.2025
Следователи устанавливают причину пожара на судне в Керченском проливе
Следователи устанавливают обстоятельства инцидента с буксиром, произошедшего утром в акватории Керченского пролива, сообщает Западное межрегиональное... РИА Новости Крым, 02.11.2025
2025-11-02T15:37
2025-11-02T15:51
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
керченский пролив
морской транспорт
происшествия
краснодарский край
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/02/1150623943_0:451:960:991_1920x0_80_0_0_847243baf8ef867f18da2587d059cdea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента с буксиром, произошедшего утром в акватории Керченского пролива, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.По предварительным данным, возгорание произошло в помещении мостика судна. Пожар был оперативно локализован, пострадавших среди членов экипажа нет. Размер причиненного ущерба уточняется.Следователь осмотрел место происшествия и организовал комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств инцидента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростове-на-Дону после атаки беспилотников ввели режим ЧСВ Анапе, Геленджике и Туапсе упали обломки беспилотниковИностранные гражданские суда повреждены ударом БПЛА по порту Туапсе
керченский пролив
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/02/1150623943_0:423:960:1143_1920x0_80_0_0_12bb29415d72d6339933e5af7c4b00a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, керченский пролив, морской транспорт, происшествия, краснодарский край, пожар
Следователи устанавливают причину пожара на судне в Керченском проливе

Причину пожара на судне в Керченском проливе устанавливают следователи СК России

15:37 02.11.2025 (обновлено: 15:51 02.11.2025)
 
© Южная транспортная прокуратураПожар в порту Кавказ
Пожар в порту Кавказ
© Южная транспортная прокуратура
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента с буксиром, произошедшего утром в акватории Керченского пролива, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.
По предварительным данным, возгорание произошло в помещении мостика судна. Пожар был оперативно локализован, пострадавших среди членов экипажа нет. Размер причиненного ущерба уточняется.
"Краснодарским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту инцидента с буксиром проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта)", – уточнили в ведомстве.
Следователь осмотрел место происшествия и организовал комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств инцидента.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Ростове-на-Дону после атаки беспилотников ввели режим ЧС
В Анапе, Геленджике и Туапсе упали обломки беспилотников
Иностранные гражданские суда повреждены ударом БПЛА по порту Туапсе
 
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиКерченский проливМорской транспортПроисшествияКраснодарский крайПожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:04В Крыму туристка получила травму при восхождении на гору Ай-Йори
16:43В Сочи грузовик смял две легковушки – пострадали маленькие дети
16:16Условия встречи Трампа и Путина и атака ВСУ на Симферополь: топ недели
15:37Следователи устанавливают причину пожара на судне в Керченском проливе
15:10После угроз военного вмешательства президент Нигерии встретится с Трампом
14:52Новости СВО: киевский режим продолжает терять технику и тысячи боевиков
14:16Союз против Украины: когда Венгрия, Словакия и Чехия смогут объединиться
13:34В Ростове-на-Дону после атаки беспилотников ввели режим ЧС
13:04В Старом Крыму водитель без прав насмерть сбил пешехода
12:39Пресечена попытка прорыва ВСУ возле Купянска
12:36Флот уничтожил шесть безэкипажных катеров в Черном море
12:27Еще 15 украинских дронов сбили над Черным морем и Кубанью за три часа
12:22В Симферополе бездомная собака напала на двухлетнего ребенка
12:05Крымский мост: к полудню воскресенья очереди с двух сторон выросли в разы
11:47В Анапе, Геленджике и Туапсе упали обломки беспилотников
11:37Иностранные гражданские суда повреждены ударом БПЛА по порту Туапсе
11:32В порту Кавказ горит буксир
11:11Одно из основных водохранилищ Крыма пополнилось на 2 млн "кубов" за месяц
10:42Солнце снова "проснулось": когда ждать пика вспышек
10:01ПВО утром за час сбила четыре украинских дрона над Крымом и Черным морем
Лента новостейМолния