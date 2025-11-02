https://crimea.ria.ru/20251102/sledovateli-ustanavlivayut-prichinu-pozhara-na-sudne-v-kerchenskom-prolive-1150623883.html

Следователи устанавливают причину пожара на судне в Керченском проливе

Следователи устанавливают причину пожара на судне в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 02.11.2025

Следователи устанавливают причину пожара на судне в Керченском проливе

Следователи устанавливают обстоятельства инцидента с буксиром, произошедшего утром в акватории Керченского пролива, сообщает Западное межрегиональное... РИА Новости Крым, 02.11.2025

2025-11-02T15:37

2025-11-02T15:37

2025-11-02T15:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента с буксиром, произошедшего утром в акватории Керченского пролива, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.По предварительным данным, возгорание произошло в помещении мостика судна. Пожар был оперативно локализован, пострадавших среди членов экипажа нет. Размер причиненного ущерба уточняется.Следователь осмотрел место происшествия и организовал комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств инцидента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростове-на-Дону после атаки беспилотников ввели режим ЧСВ Анапе, Геленджике и Туапсе упали обломки беспилотниковИностранные гражданские суда повреждены ударом БПЛА по порту Туапсе

