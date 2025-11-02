https://crimea.ria.ru/20251102/sledovateli-ustanavlivayut-prichinu-pozhara-na-sudne-v-kerchenskom-prolive-1150623883.html
Следователи устанавливают причину пожара на судне в Керченском проливе
Следователи устанавливают причину пожара на судне в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 02.11.2025
Следователи устанавливают причину пожара на судне в Керченском проливе
Следователи устанавливают обстоятельства инцидента с буксиром, произошедшего утром в акватории Керченского пролива, сообщает Западное межрегиональное... РИА Новости Крым, 02.11.2025
2025-11-02T15:37
2025-11-02T15:37
2025-11-02T15:51
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
керченский пролив
морской транспорт
происшествия
краснодарский край
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/02/1150623943_0:451:960:991_1920x0_80_0_0_847243baf8ef867f18da2587d059cdea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента с буксиром, произошедшего утром в акватории Керченского пролива, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.По предварительным данным, возгорание произошло в помещении мостика судна. Пожар был оперативно локализован, пострадавших среди членов экипажа нет. Размер причиненного ущерба уточняется.Следователь осмотрел место происшествия и организовал комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств инцидента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростове-на-Дону после атаки беспилотников ввели режим ЧСВ Анапе, Геленджике и Туапсе упали обломки беспилотниковИностранные гражданские суда повреждены ударом БПЛА по порту Туапсе
керченский пролив
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/02/1150623943_0:423:960:1143_1920x0_80_0_0_12bb29415d72d6339933e5af7c4b00a4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, керченский пролив, морской транспорт, происшествия, краснодарский край, пожар
Следователи устанавливают причину пожара на судне в Керченском проливе
Причину пожара на судне в Керченском проливе устанавливают следователи СК России
15:37 02.11.2025 (обновлено: 15:51 02.11.2025)