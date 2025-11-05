Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на Крым и другие регионы России: сбиты 40 дронов - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251105/ataka-vsu-na-krym-i-drugie-regiony-rossii-sbity-40-dronov-1150665094.html
Атака ВСУ на Крым и другие регионы России: сбиты 40 дронов
Атака ВСУ на Крым и другие регионы России: сбиты 40 дронов - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Атака ВСУ на Крым и другие регионы России: сбиты 40 дронов
Силы ПВО за ночь сбили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Россией, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.11.2025
2025-11-05T07:17
2025-11-05T07:28
министерство обороны рф
атаки всу на крым
всу (вооруженные силы украины)
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
крым
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148552133_0:88:2059:1246_1920x0_80_0_0_851859f5c7460ddd3ef106417f469774.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь сбили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Россией, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА – над территорией Воронежской области, восемь БПЛА – над территорией Ростовской области, по шесть БПЛА – над территориями Курской области и Республики Крым, пять БПЛА – над территорией Брянской области и по два БПЛА – над территориями Белгородской и Орловской областей", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251104/poseydon-i-burevestnik--putin-oboznachil-skorost-i-kharakteristiki-1150662918.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148552133_142:0:1918:1332_1920x0_80_0_0_147547951cffcaf97fd8fc07394b2c8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, пво
Атака ВСУ на Крым и другие регионы России: сбиты 40 дронов

Над Крымом и другими регионами России сбиты 40 дронов ВСУ

07:17 05.11.2025 (обновлено: 07:28 05.11.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь сбили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Россией, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА – над территорией Воронежской области, восемь БПЛА – над территорией Ростовской области, по шесть БПЛА – над территориями Курской области и Республики Крым, пять БПЛА – над территорией Брянской области и по два БПЛА – над территориями Белгородской и Орловской областей", - говорится в сообщении.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Вчера, 21:58
"Посейдон" и "Буревестник" – Путин обозначил скорость и характеристики
 
Министерство обороны РФАтаки ВСУ на КрымВСУ (Вооруженные силы Украины)Безопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаКрымПВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:31"Глаза и уши" армии: в Крыму поздравили военных разведчиков
08:15Нулевая точка отсчета: что значит для Крыма мыс Мартьян как заповедник
07:46Три волны звонков: мошенники усложняют схему обмана россиян
07:25Крымский мост сейчас – обстановка на утро среды
07:17Атака ВСУ на Крым и другие регионы России: сбиты 40 дронов
07:11Вторая за сутки сильнейшая вспышка Х-класса произошла на Солнце
07:05В США разбился грузовой самолет - семь человек погибли
06:45В Сургуте на пожаре погибли семь человек - из них четверо детей
06:28Польза не доказана: эффективность БАДов в лечении заболеваний
06:04В Крыму ученые находят новые площадки выброса метана в Черном море
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 5 ноября
22:30"Сарматы" на боевом дежурстве и День народного единства в Крыму: главное
22:26В горах Судака женщина застряла на "сыпучке"
22:11Путин сделал заявление о системе "Орешник"
21:58"Посейдон" и "Буревестник" – Путин обозначил скорость и характеристики
21:54Ракетные системы "Сармат" встанут на боевое дежурство в 2026 году – Путин
21:40Юрий Николаев – биография
21:26В Одессе закрыли гостиничный комплекс за русский язык
21:18Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника
Лента новостейМолния