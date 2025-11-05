https://crimea.ria.ru/20251105/ataka-vsu-na-krym-i-drugie-regiony-rossii-sbity-40-dronov-1150665094.html

Атака ВСУ на Крым и другие регионы России: сбиты 40 дронов

Силы ПВО за ночь сбили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Россией, сообщило Минобороны РФ.

2025-11-05T07:17

2025-11-05T07:17

2025-11-05T07:28

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь сбили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Россией, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА – над территорией Воронежской области, восемь БПЛА – над территорией Ростовской области, по шесть БПЛА – над территориями Курской области и Республики Крым, пять БПЛА – над территорией Брянской области и по два БПЛА – над территориями Белгородской и Орловской областей", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

