ВСУ ударили по многоквартирному дому в Свердловске – жильцов эвакуируют

2025-11-04T11:04

2025-11-04T11:04

2025-11-04T11:05

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

происшествия

новые регионы россии

новости сво

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Один человек ранен в результате удара ВСУ по многоквартирному жилому дому в Свердловске Луганской Народной Республики. Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, жильцов эвакуировали.В двухэтажном доме поврежден фасад и выбиты окна. Жильцы эвакуированы и расселены у родственников, уточнил он. Сейчас представители муниципалитета оценивают объемы нанесенных повреждений, чтобы определить пригоден ли дом к восстановлению."Всего над территорией Луганской Народной Республики силами ПВО сбито и уничтожено 32 БПЛА", – проинформировал глава региона.Обломки украинских беспилотников ранее во вторник упали на жилые дома в Кстовском районе Нижегородской области, сообщал губернатор региона Глеб Никитин. Он отметил, что в течение ночи над областью было сбито 20 вражеских БПЛА.Утром во вторник глава Башкортостана Радий Хабиров сообщал, что вражеские дроны пытались атаковать промышленный комплекс Стерлитамака. Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха. Погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны ударили по промышленному комплексу в Башкортостане – что известноВ Ростове-на-Дону после атаки беспилотников ввели режим ЧС85 украинских беспилотников сбили над Россией

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

2025

Новости

луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, происшествия, новые регионы россии, новости сво, новости