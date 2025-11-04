ВСУ ударили по многоквартирному дому в Свердловске – жильцов эвакуируют
ВСУ ударили по многоквартирному дому в Свердловске Луганской Народной Республики – власти
11:04 04.11.2025 (обновлено: 11:05 04.11.2025)
© Telegram-канал главы ЛНР Леонида ПасечникаВСУ ударили по многоквартирному жилому дому в Свердловске ЛНР
© Telegram-канал главы ЛНР Леонида Пасечника
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Один человек ранен в результате удара ВСУ по многоквартирному жилому дому в Свердловске Луганской Народной Республики. Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, жильцов эвакуировали.
"В полночь киевские боевики совершили очередной бесчеловечный поступок, нанесли удар БПЛА по мирным жителям города Свердловска. В результате пострадал мужчина. Он оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь", – написал Пасечник в своем Telegram-канале.
В двухэтажном доме поврежден фасад и выбиты окна. Жильцы эвакуированы и расселены у родственников, уточнил он. Сейчас представители муниципалитета оценивают объемы нанесенных повреждений, чтобы определить пригоден ли дом к восстановлению.
"Всего над территорией Луганской Народной Республики силами ПВО сбито и уничтожено 32 БПЛА", – проинформировал глава региона.
Обломки украинских беспилотников ранее во вторник упали на жилые дома в Кстовском районе Нижегородской области, сообщал губернатор региона Глеб Никитин. Он отметил, что в течение ночи над областью было сбито 20 вражеских БПЛА.
Утром во вторник глава Башкортостана Радий Хабиров сообщал, что вражеские дроны пытались атаковать промышленный комплекс Стерлитамака. Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха. Погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме.
