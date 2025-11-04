Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по многоквартирному дому в Свердловске – жильцов эвакуируют
ВСУ ударили по многоквартирному дому в Свердловске – жильцов эвакуируют
ВСУ ударили по многоквартирному дому в Свердловске – жильцов эвакуируют - РИА Новости Крым, 04.11.2025
ВСУ ударили по многоквартирному дому в Свердловске – жильцов эвакуируют
Один человек ранен в результате удара ВСУ по многоквартирному жилому дому в Свердловске Луганской Народной Республики. Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник,... РИА Новости Крым, 04.11.2025
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
происшествия
новые регионы россии
новости сво
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Один человек ранен в результате удара ВСУ по многоквартирному жилому дому в Свердловске Луганской Народной Республики. Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, жильцов эвакуировали.В двухэтажном доме поврежден фасад и выбиты окна. Жильцы эвакуированы и расселены у родственников, уточнил он. Сейчас представители муниципалитета оценивают объемы нанесенных повреждений, чтобы определить пригоден ли дом к восстановлению."Всего над территорией Луганской Народной Республики силами ПВО сбито и уничтожено 32 БПЛА", – проинформировал глава региона.Обломки украинских беспилотников ранее во вторник упали на жилые дома в Кстовском районе Нижегородской области, сообщал губернатор региона Глеб Никитин. Он отметил, что в течение ночи над областью было сбито 20 вражеских БПЛА.Утром во вторник глава Башкортостана Радий Хабиров сообщал, что вражеские дроны пытались атаковать промышленный комплекс Стерлитамака. Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха. Погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны ударили по промышленному комплексу в Башкортостане – что известноВ Ростове-на-Дону после атаки беспилотников ввели режим ЧС85 украинских беспилотников сбили над Россией
луганская народная республика (лнр)
новые регионы россии
Новости
луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, происшествия, новые регионы россии, новости сво
ВСУ ударили по многоквартирному дому в Свердловске – жильцов эвакуируют

ВСУ ударили по многоквартирному дому в Свердловске Луганской Народной Республики – власти

11:04 04.11.2025 (обновлено: 11:05 04.11.2025)
 
© Telegram-канал главы ЛНР Леонида ПасечникаВСУ ударили по многоквартирному жилому дому в Свердловске ЛНР
ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому в Свердловске ЛНР
© Telegram-канал главы ЛНР Леонида Пасечника
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Один человек ранен в результате удара ВСУ по многоквартирному жилому дому в Свердловске Луганской Народной Республики. Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, жильцов эвакуировали.
"В полночь киевские боевики совершили очередной бесчеловечный поступок, нанесли удар БПЛА по мирным жителям города Свердловска. В результате пострадал мужчина. Он оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь", – написал Пасечник в своем Telegram-канале.
© Telegram-канал главы ЛНР Леонида ПасечникаВСУ ударили по многоквартирному жилому дому в Свердловске ЛНР
ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому в Свердловске ЛНР
© Telegram-канал главы ЛНР Леонида Пасечника
ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому в Свердловске ЛНР
В двухэтажном доме поврежден фасад и выбиты окна. Жильцы эвакуированы и расселены у родственников, уточнил он. Сейчас представители муниципалитета оценивают объемы нанесенных повреждений, чтобы определить пригоден ли дом к восстановлению.
"Всего над территорией Луганской Народной Республики силами ПВО сбито и уничтожено 32 БПЛА", – проинформировал глава региона.
© Telegram-канал главы ЛНР Леонида ПасечникаВСУ ударили по многоквартирному жилому дому в Свердловске ЛНР
ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому в Свердловске ЛНР
© Telegram-канал главы ЛНР Леонида Пасечника
ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому в Свердловске ЛНР
Обломки украинских беспилотников ранее во вторник упали на жилые дома в Кстовском районе Нижегородской области, сообщал губернатор региона Глеб Никитин. Он отметил, что в течение ночи над областью было сбито 20 вражеских БПЛА.
Утром во вторник глава Башкортостана Радий Хабиров сообщал, что вражеские дроны пытались атаковать промышленный комплекс Стерлитамака. Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха. Погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме.
Луганская Народная Республика (ЛНР)Леонид ПасечникБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУПроисшествияНовые регионы РоссииНовости СВО
 
